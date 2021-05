Phú Yên: Ngắm vườn mít Thái ra trái to đẹp trên đồi hoang của ông nông dân U70

Xuất thân từ gia đình thuần nông, ông Lê Văn Hải, xã An Thạch (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) xem đất đai như khúc ruột của mình.

Thấy đất đồi hoang Núi Một toàn là đá, bà con không mặn mà, vợ chồng ông Hải gom hết tiền dành dụm mua lại để trồng cây ăn trái. Năm 2018, ông Hải bắt tay vào cải tạo mảnh vườn đồi với ước mơ biến nó thành một vườn cây ăn trái, xa hơn là một trang trại xanh.

Ông Lê Văn Hải, xã An Thạch (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) chăm sóc vườn mít Thái siêu sớm để chuẩn bị cung ứng cho dịp Tết Đoan ngọ sắp đến. Ảnh: TRẦN QUỚI



Hai vợ chồng ông hàng ngày từ sáng đến tối, cơm đùm, cơm dỡ dựng cái chòi nhỏ, suốt ngày lượm đá dồn thành đống, đào mương dẫn nước, xây dựng hệ thống bơm nước từ dưới ruộng kéo lên đồi.

Hơn 3 tháng vật lộn với quả đồi đá, ông Hải cũng có thành quả khi các hố đất được đào, đường ống dẫn nước lên tới nơi, phân hữu cơ ủ hoai để bắt tay vào trồng cây ăn trái.

Với gần 3ha đất đồi, ông Hải chọn cây mãng cầu và cây mít Thái siêu trái. Sau 2 năm, vườn mãng cầu và mít Thái siêu sớm đã cho trái lứa đầu tiên.

Tết vừa rồi, vườn cây mãng cầu và mít Thái siêu sớm đã mang về cho vợ chồng ông gần 50 triệu đồng.

“Năm nay, vườn mãng cầu, vườn mít Thái bắt đầu thu hoạch rộ, mỗi năm cho vụ thu chính vào dịp Tết Nguyên đán và Tết Đoan ngọ. Một trái mít Thái nếu bán với giá thấp nhất 50.000 đồng/trái, mỗi cây 5 trái, cả vườn có 100 cây. Riêng mít Thái đã thu được 25 triệu đồng/vụ. Ngoài ra, vườn mãng cầu sau đợt ảnh hưởng của bão và sương muối năm ngoái, mùa này cũng bắt đầu ra hoa”, ông Hải nhẩm tính.

Nhớ lại những ngày đầu khi mới bắt tay vào thực hiện mô hình, ông Hải kể vợ chồng ông gặp không ít khó khăn. Vợ chồng ông hết lo nhặt đá để ló đất ra trồng được cây, đến lo nước tưới, vì mùa khô ở đồi đá này nóng như lửa. Đến mùa mưa cây chết do úng rễ, vợ chồng ông hì hục đào mương thoát nước đến phồng rộp tay, phải thuê máy múc mương.

“Quyết tâm cải tạo cho được đồi đá thành vườn cây ăn trái, bà nhà tôi cũng đồng lòng, dành dụm thêm tiền đầu tư hệ thống tưới nước đến từng gốc cây, rồi đào mương chống úng”, ông Hải bộc bạch.

Tốn kém tiền của và công sức, nhưng sau 2 năm thấy màu xanh đã bắt đầu phủ lên đồi đá, vợ chồng ông Hải như được động viên. Hiện nay, trang trại của ông với 600 cây mãng cầu, 100 cây mít Thái siêu sớm đang cho thu hoạch.

Xung quanh trang trại ông Hải trồng thêm chuối cấy mô, trồng cỏ nuôi bò là thành quả sự cần cù, chịu khó của hai vợ chồng già.

Chủ tịch Hội Nông dân xã An Thạch Dương Văn Hải cho biết: Hội Nông dân xã An Thạch (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đang hướng dẫn bà con xây dựng mô hình trồng rau la ghim và mô hình vườn đồi. Vườn mãng cầu, mít Thái siêu sớm trên đồi đá Núi Một của anh Hải được Hội hỗ trợ ban đầu về cây giống từ chương trình nông thôn mới, hướng dẫn kỹ thuật để trồng và chăm sóc. Đồi đá Núi Một nay đã bắt đầu có màu xanh, là mô hình để các hộ dân khác học tập làm theo.

Ngấp nghé tuổi 70, ông Lê Văn Hải vẫn ngày ngày cải tạo đất đồi, tưới nước, chăm cây, biến đồi đá Núi Một thành khu vườn cây ăn trái xanh tốt.