Người dân quá ngánngẫm trước hàng loạt thuốc ngừa xì mủ mít Thái



Hiện nay, tình trạng xì mủ mít Thái xảy ra ngày càng nhiều ở các địa phương vùng ĐBSCL. Theo đó, các công ty, cửa hàng vật tư nông nghiệp, cơ sở kinh doanh không ngừng "tung" ra các loại thuốc, hỗn hợp thuốc ngừa xơ đen trên mít Thái.

Giá mít Thái hôm nay 5/6 tại ĐBSCL tương đương hôm qua. Mít Thái Tiền Giang tại vựa cao nhất 5.000 đồng/kg. Người dân quá ngánngẫm trước hàng loạt thuốc ngừa mít Thái xì mủ. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Các công ty, cửa hàng vật tư nông nghiệp, cơ sở kinh doanh đều cho rằng sản phẩm thuốc ngừa mít Thái xơ đen tốt, hiệu quả cao, giúp cây sống lâu, nếu mua nhiều, diện tích mít rộng thì có lực lượng kỹ thuật xuống tận vườn hướng dẫn.

Tuy nhiên, một số người dân cho biết, bên cạnh công ty, cửa hàng vật tư nông nghiệp, cơ sở kinh doanh làm ăn uy tín, vẫn có đơn vị bán sản phẩm không tốt, khiến cho người dân mất tiền và mất rất nhiều thời gian.

Anh Huỳnh Minh Tâm ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho biết, không riêng gì ông mà có một số hộ dân ở cùng huyện đã mua phải sản phẩm thuốc ngừa xơ đen không hiệu quả.

"Bây giờ có rất nhiều thuốc ngừa xơ đen mít Thái, không biết đâu mà mua. Đa số các thuốc đều hiệu quả không cao nếu không kết hợp với quy trình trồng mít Thái đúng" - anh Tâm nói.

Theo ông Tâm, để hạn chế tình trạng xơ đen mít Thái, cách tốt nhất là hạn chế tối đa bón phân đạm, để ít trái trên cây và thường xuyên bón vôi bột quanh gốc mít. Nếu có nhiều tiền thì có thể phun thuốc ngừa xơ đen nhưng không hoàn thành lệ thuộc thuốc.

Cũng như ông Tâm, anh Trần Văn Hiệp ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, không riêng gì thuốc ngừa xơ đen mít Thái mà rất nhiều loại thuốc chuyên cho cây mít Thái đã xuất hiện.

"Đa số thuốc đều có giá bán cao nhưng giá mít Thái bán ra hiện nay giảm quá tệ khiến ai nấy cũng ngán ngẫm" - anh Hiệp nói.

Giá mít Thái hôm nay 5/6: Mít Thái Tiền Giang tại vựa cao nhất 5.000 đồng/kg

Một số thương lái và vựa mít ở các tỉnh, thành vùng ĐBSCL cho hay, giá mít Thái hôm nay 5/6 tương đương hôm qua.

Cụ thể, tại Tiền Giang, một số vựa báo giá mua mít Kem lớn chỉ từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg, còn các thương lái vào vườn mua mít Thái loại Kem lớn chỉ từ 3.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại các địa phương còn lại ở ĐBSCL như Đồng Tháp, An Giang, Long An, Sóc Trăng, Vĩnh Long và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 5/6 không tăng không giảm so với hôm qua.

Tại các địa phương này, các vựa báo giá như sau: mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 3.000 - 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 1.000 - 1.500 đồng/kg.

Mít chợ tại ĐBSCL vẫn giữ giá, mít chợ loại 1 mua tại vựa từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 mua tại vựa từ 2.000 đồng/kg, còn thương lái mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.