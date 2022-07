Giá mít Thái hôm nay 5/7: Giá mít Thái Tiền Giang cao nhất 9.000 đồng/kg

Thông tin nhanh từ một số vựa mít Thái ở ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái hôm nay 5/7 tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá mít Thái hôm nay 5/7 ở ĐBSCL tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá mít Thái Tiền Giang cao nhất 9.000 đồng/kg. Người dân chia sẻ cách cắt tuyển trái mít kiểu mới đạt hiệu quả cao. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Theo đó, tại Tiền Giang, các vựa còn hoạt động báo giá mua mít Kem lớn 9.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 5.000 đồng/kg.

Vựa Song Toàn Phát ở xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang báo giá mua mít Kem lớn 9.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 5.000 đồng/kg.

Vựa Tiến Phát ở thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang báo giá mua mít Kem lớn 9.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 5.000 đồng/kg.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn cắt mít, báo giá mua mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg.

Tại các địa phương còn lại ở ĐBSCL như Long An, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 5/7 tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Các vựa mít tại các địa phương này mua mít Kem lớn từ 7.000 - 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg. Thương lái mua mít Kem lớn từ 5.000 - 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Hiện vựa mua mít chợ loại 1 từ 4.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua), loại 2 là 2.000 đồng/kg. Tại vườn, thương lái mua mít chợ loại 1 từ 3.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg), mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Người dân chia sẻ cách cắt tuyển trái mít trước khi thụ phấn

Theo phóng viên tìm hiểu, trước đây, người dân vùng ĐBSCL thường tuyển trái mít Thái (bỏ trái méo, trái trái không thụ phấn đều, trái không phát triển được, chỉ chừa lại những trái tròn đều) sau khi trái thụ phấn xong hoặc sau khi thụ phấn vài tuần.

Tuy nhiên, một số hộ dân ở xã Chánh Hội, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho hay, hiện có một cách tuyển trái mít mới, mang lại kết quả tốt. Cụ thể là người dân sẽ tuyển trái mít Thái trước khi thụ phấn, tức lúc trái mít vừa nở ra từ bông.

Anh Nguyễn Văn Cần ở xã Chánh Hội, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nói: "Khi trái mít Thái vừa nở ra từ bông có nhiều gai phấn và đều thì giữ lại, còn những trái không có gai phấn hoặc có nhưng không đều, có rất ít thì cắt bỏ. Những trái này lớn lên chắc chắn sẽ không thụ phấn đều, sẽ méo trái".

"Với cách tuyển trái trước khi thụ phấn này, sẽ tiết kiệm rất nhiều dinh dưỡng cho cây. Nếu những trái có gai phấn không đều hoặc có rất ít không cắt sớm, để lớn lên sẽ làm cây mất sức nếu có nhiều" - ông Cần nói thêm.