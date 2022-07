Giá mít Thái hôm nay 4/7: Lại giảm 1.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 4/7 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít lại giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Giá mít Thái hôm nay 4/7 tại ĐBSCL lại giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá mít Thái Tiền Giang cao nhất chỉ còn 8.000 đồng/kg. Tại sao bón phân nhiều mà trái mít vẫn không đạt chất lượng? Ảnh minh họa, nguồn facebook

Tại Tiền Giang, một số vựa còn hoạt động thông báo, mua mít Kem lớn 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg.

Cụ thể, vựa mít 68 ở xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang báo giá mít Thái hôm nay 4/7 như sau: mít Kem lớn 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Vựa mít Vũ Danh ở xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũng báo giá mít Kem lớn 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn cắt mít, báo giá mua mít Kem lớn từ 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Long An và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 4/7 giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Các vựa mít tại các địa phương này mua mít Kem lớn chỉ từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg. Thương lái mua mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ tăng nhẹ. Hiện mít chợ loại 1 từ 4.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua), loại 2 là 2.000 đồng/kg. Tại vườn, mít chợ loại 1 từ 3.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg), mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Tại sao bón phân nhiều mà trái mít vẫn không đạt chất lượng?

Đó là câu hỏi của rất nhiều hộ dân trồng mít Thái ở ĐBSCL. Cụ thể, theo các hộ dân, dù đã bón phân rất nhiều nhưng trái mít vẫn không tròn đều như ý muốn.

Về vấn đề này, một số hộ dân có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít Thái cho hay, phải bón phân đúng cách mới đạt được chất lượng cho trái mít, chứ không phải bón nhiều là được.

Anh Trần Thanh Hải trồng mít Thái ở xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang nói: "Sau khi ra bông mít, phải bón một lượng ít phân bón để thúc cho bông mập. Sau đó, cứ bón một lượng rất ít cho cây mỗi tuần một lần. Cứ bón đều như vậy và ngưng bón trước khi thu hoạch 1 tháng là trái sẽ rất tốt, đạt chất lượng".

"Mỗi tuần chỉ bón 1 lượng ít, khoảng 1 nắm tay ở mỗi gốc mít Thái là được, cây sẽ được cung cấp đều đều dinh dưỡng nuôi trái lớn dần trong thời gian đầu cho đến khi định hình tròn đều" - anh Hải nói.

Anh Hải nói thêm: "Nếu bón mỗi tháng một lần với liều lượng nhiều, cây mít Thái có thể sẽ bị sốc vì dư phân, trong khi những thời điểm khác không được cung cấp dinh dưỡng nên trái sẽ không đạt, thậm chí làm cây suy kiệt nếu để trái nhiều".