Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang hôm nay 6/4: Giá mít Thái loại nhất 22.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái Tiền Giang 6/4 tại các nhà vườn trồng mít Thái cho thấy, hôm nay giá mít Thái tăng khoảng 2.000 đồng/kg với hôm qua 5/4.

Giá mít Thái hôm nay 6/4 đang được cập nhật tại tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long, TP Cần Thơ...cho thấy giá mít Thái tăng khoảng 2.000 đồng/kg với hôm qua 5/4. Giá mít Thái Tiền Giang loại Nhất là 22.000 đồng/kg. Cách có được vườn mít toàn mít Nhất trên 10 kg/trái (Ảnh minh hoạ)

Theo các lái cắt mít Thái tại vườn sáng 5/4 ở Tiền Giang, giá mít Thái loại Nhất từ 22.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 10.000 - 11.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 5/4, tại Tiền Giang, thương lái mua mít Thái tại vườn với giá như sau: giá mít Thái loại Nhất từ 19.000-20.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 13.000 - 14.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba từ 8.000 - 9.000 đồng/kg.

Hiện các vựa thu mua mít Thái loại Nhất là 23.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 18.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 12.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Long An hôm nay 6/4: Tăng 2.000 đồng/kg

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 6/4 tại tỉnh Long An cho thấy, giá mít Thái Long An cao hơn hôm qua 5/4.

Các thương lái ở tỉnh Long An báo giá mít Thái sáng 6/4 cho biết, giá mít Thái loại Nhất từ 20.000-21.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 14.000 - 15.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 9.000 - 10.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 5/4, tại Long An, thương lái mua mít Thái tại vườn với giá như sau: giá mít Thái loại Nhất từ 18.000 -19.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 12.000 - 13.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 7.000 - 8.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Đồng Tháp, giá mít Thái An Giang hôm nay 6/4: Mít Thái loại Nhất 20.000 đồng/kg

Theo nhiều nhà vườn trồng mít Thái tại tỉnh Đồng Tháp và nhiều nhà vườn trồng mít Thái An Giang, sáng nay 6/4, giá mít Thái tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua 5/4.

Theo đó, các lái mít sáng nay đang cắt mít tại vườn báo giá, giá mít Thái loại Nhất là 20.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì là 14.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 8.000 đồng/kg.

Cập nhật giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 6/4: Thấp hơn mít Thái Tiền Giang từ 2.000 - 3.000 đồng/kg

Cũng như mít Thái Tiền Giang, mít Thái Long An, mít Thái Đồng Tháp, mít Thái An Giang, giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ hôm nay 6/4 có tăng so với hôm qua 5/4.

Nếu so sánh với giá mít Thái Tiền Giang thì giá mít Thái Hậu Giang, giá mít Thái Vĩnh Long, giá mít Thái Cần Thơ đang thấp hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các vườn trồng mít Thái ở ở tỉnh Hậu Giang, tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, các thương lái sáng nay 5/4 đang cắt mít tại vườn với giá mít Thái loại Nhất từ 19.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Nhì từ 14.000 đồng/kg, giá mít Thái loại Ba là 9.000 đồng/kg.

Cách lên được mít Nhất (Mít Thái loại Nhất, trên 10 kg/trái )

Một số nhà vườn có nhiều năm kinh nghiệm trồng mít Thái ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang chia sẻ, để có nhiều trái đạt mít Nhất (hay còn gọi là mít Thái loại Nhất), người trồng cần phải đạt yêu cầu một số yếu tố.

Cụ thể, cần trồng mít thưa để cây phát triển mạnh. Khi cây mít Thái đạt từ 15-18 tháng tuổi thì để trái (chỉ để từ 1-2 trái/cây), chỉ chọn trái có cuống ra từ thân cây hoặc từ nhánh cái (nhánh cùng hướng, cùng phía với bộ rể phát triển tốt).

Khi trái mít non đạt từ 300-400 gam (từ 25-30 ngày sau khi đậu trái và thụ phấn) mới tiến hành bao trái (trước khi bao trái phải phun thuốc trừ nấm bệnh). Trái mít Thái được tuyển chọn phải đều đẹp, mầu to, cuốn xanh.

Các nhà vườn có kinh nghiệm trồng mít Thái đặc biệt lưu ý, ở giai đoạn này, cây mít không phát triển phần đọt mà tập trung chất dinh dưỡng nuôi trái.