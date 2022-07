Giá mít Thái hôm nay 6/7: Giá mít Tiền Giang cao nhất 9.000 đồng/kg

Một số vựa mít Thái ở ĐBSCL cho hay, giá mít Thái hôm nay 6/7 không có gì thay đổi so với hôm qua. Hiện mức giá hiện nay cao hơn 2 ngày trước đó là do số lượng mít Thái trong vườn còn rất ít, các vựa không đủ hàng nên đã đồng loạt giá lên nhẹ.

Giá mít Thái hôm nay 6/7 tại ĐBSCL không có gì thay đổi so với hôm qua. Ngoài mít Thái, mít ruột đỏ, người dân còn trồng mít trái dài rất lạ. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Theo một số vựa ít còn hoạt động, vài ngày qua, tình hình vận chuyển mít Thái qua cửa khẩu mất nhiều thời gian. Như cầu tiêu thụ bên Trung Quốc cũng chưa có gì cải thiện nên giá mít Thái chưa thể tăng thêm trong thời gian tới.

Tại Tiền Giang, các vựa báo giá mua mít Kem lớn 9.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 5.000 đồng/kg. Còn các thương lái vào vườn cắt mít, báo giá mua mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg.

Tại Vĩnh Long, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 6/7 chưa có gì khác so với ngày trước đó.

Các vựa mít tại các địa phương này mua mít Kem lớn từ 7.000 - 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg. Thương lái mua mít Kem lớn từ 5.000 - 6.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ, vựa mua mít chợ loại 1 từ 4.000 đồng/kg, loại 2 là 2.000 đồng/kg. Tại vườn, thương lái mua mít chợ loại 1 từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Ngoài mít Thái, mít ruột đỏ, người dân còn trồng giống mít trái dài rất lạ

Bên cạnh mít Thái siêu sớm, các loại mít ruột đỏ, hiện nay ở ĐBSCL, người dân cũng có trồng mít thước (hay còn gọi là mít trái dài) rất lạ.

Theo những hộ dân trồng mít thước, cũng như mít Thái siêu sớm, loại mít trái dài này trồng khoảng 18 tháng là có thể bắt đầu để trái. "Loại mít thước có trái rất dài, từ 60 cm đến hơn 100 cm, nặng trên 20 kg" - Anh Nguyễn Văn Ba ở xã Long Thới, tỉnh Bến Tre nói.

Theo anh Ba, loại mít thước này ít xơ, múi nhiều và có màu vàng khi chín, hạt nhỏ, ăn giòn và rất thơm ngon. Do trái dài và rất nặng nên khi trái lớn, nhà vườn phải dùng mọi cách để nâng trái lên, không để hư nhánh.

Hiện loại mít này chưa được thương lái mua nhiều, riêng các vựa chưa mua xuất khẩu nên người dân trồng rất ít. Đa số người dân chỉ trồng để "ăn cho biết" hoặc một số nơi trồng trong vườn sinh thái, phục vụ khách tham quan.