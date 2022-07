Giá mít Thái hôm nay 7/7: Mít Kem lớn tăng 1.000 đồng/kg

Thông tin từ một số vựa mít Thái ở ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái hôm nay 7/7 tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua đối với mít Kem lớn, mít kem nhỏ vẫn giữ giá.

Giá mít Thái hôm nay 7/7 tại ĐBSCL tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua đối với mít Kem lớn, mít kem nhỏ vẫn giữ giá. Cách phun thuốc trị nấm bệnh trên trái mít Thái hiệu quả, không làm nám trái. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Tại Tiền Giang, các vựa báo giá mua mít Kem lớn 10.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 5.000 đồng/kg. Còn các thương lái vào vườn cắt mít, báo giá mua mít Kem lớn từ 8.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg.

Tại các địa phương còn lại ở ĐBSCL như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, An Giang, Sóc Trăng và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 7/7 cũng tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua đối với mít Kem lớn.

Các vựa mít tại các địa phương này mua mít Kem lớn từ 9.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg. Thương lái mua mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Mít chợ cũng tăng giá, theo đó vựa mua mít chợ loại 1 từ 4.500 đồng/kg, loại 2 là 2.500 đồng/kg. Tại vườn, thương lái mua mít chợ loại 1 từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Cách phun thuốc trị nấm bệnh trên trái mít Thái hiệu quả, không làm nám trái

Theo một số hộ dân ở xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, trong quá trình cây nuôi trái, nhiều nhà vườn phun thuốc trị nấm bệnh quá đậm và phun nhiều lần. Do đó, có trường hợp làm trái bị nám, thậm chí trái bị chai, không lớn.

"Không phải cứ phun thuốc nhiều là trái tốt đâu. Nếu phun quá nhiều, ngoài tốn tiền còn làm hư trái, thiệt hại năng suất" - ông Nguyễn Văn Bình ở xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long nói.

Theo ông Binh, cách tốt nhất là phun ngừa với liều lượng ít và phun định kỳ thì sẽ tốt hơn, đặc biệt chỉ phun thuốc trị nấm bệnh khi trái nặng từ 2 kg trở lên. "Trái dưới 2kg phun thuốc vào dễ làm trái mít Thái bị nám bởi thuốc có tính nóng, mít Thái không chịu tính nóng này" - ông Bình nhận định.

Thông thường ông Bình phun ngừa nấm bệnh trên mít Thái bằng 3 loại thuốc kết hợp gồm Ridomin, Antracol, Nativo. Và khi phun, ông cho biết, chỉ phun sương qua trái. Từ đó, sẽ làm trái mít phát triển tốt, có gai xanh, cuống không nám đen,...