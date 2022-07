Giá mít Thái hôm nay 8/7: Loạn giá

Sáng nay 8/7, ghi nhận tại một số vựa ở ĐBSCL cho thấy, giá mít Thái hôm nay loạn giá. Theo đó, bên cạnh các vựa giữ giá như hôm qua, một số vựa tăng 1.000 đồng/kg nhưng cũng có vựa tăng tới 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Tiền Giang, vựa Thành 88 ở xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang báo giá mít Thái hôm nay 8/7 với giá mít Kem lớn 9.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 4.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, cũng cùng ngày, vựa mít 7 Bình ở xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang mua mít Kem lớn 10.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 5.000 đồng/kg.

Còn vựa A. Chiên ở xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang báo giá mua mít Kem lớn 11.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ 6.000 đồng/kg.

Tại Long An, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 8/7 cũng tăng nhẹ so với hôm qua.

Các vựa mít tại các địa phương này mua mít Kem lớn từ 9.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 4.000 đồng/kg. Thương lái mua mít Kem lớn từ 7.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Đối với mít chợ, vựa mua mít chợ loại 1 từ 4.500 đồng/kg, loại 2 là 2.500 đồng/kg. Tại vườn, thương lái mua mít chợ loại 1 từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.

Đã xuất hiện nhiều vựa mua mít ruột đỏ

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay, một số địa phương ở ĐBSCL đã có một số vựa mua mít ruột đỏ. Bên cạnh một số vựa chuyên mua mít ruột đỏ cũng có một số vựa vừa mua mít ruột đỏ vừa mua mít Thái.

Một số vựa mua mít ruột đỏ chia sẻ, hiện loại mít này không nhiều nên thương lái các nơi mua chở về vựa bán lại rất ít. Chủ yếu là thương lái đi mua mít Thái, thấy có mít ruột đỏ "sẵn chuyến đi nên cắt luôn".

Hiện loại mít ruột đỏ chủ yếu tiêu thụ thị trường trong nước qua kênh siêu thị, cửa hàng bán lẻ và các chợ với giá bán khá cao.

Được biết, tại vườn, giá mít ruột đỏ bán trái bình quân khoảng 35.000 đồng/kg nhưng khi đến người tiêu dùng, giá bán lẻ lên tới 50.000 đồng/kg (loại xẻ miếng) và 90.000 đồng/kg (loại lột múi).

Ông Võ Văn Tước (ở tổ 3, ấp Tân Dương, xã Tân Thành, huyện Bình Tân) có 6ha trồng mít Thái và mít ruột đỏ cho hay: "Hiện nay giá mít ruột đỏ cao và ổn định. Vườn có vài trái chín, thương lái cũng đến cắt".