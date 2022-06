3 đặc điểm nhận dạng trái mít Thái dễ bị lép, xơ đen

Mít Thái bị lép múi méo trái, mít Thái bị xơ đen xảy ra rất phổ biến ở miền Tây trong vài năm gần đây. Nếu không phát hiện những trái này để loại bỏ ngay từ nhỏ thì nhà vườn bị thiệt hại nặng về năng suất và lãng phí thời gian.

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 6/6 tại ĐBSCL cho thấy, giá mít vẫn nằm ở mức thấp nhất từ trước đến nay. 3 đặc điểm nhận dạng để người dân quyết định loại bỏ trái mít Thái khi còn nhỏ. Ảnh minh họa, nguồn facebook

Theo tìm hiểu, hiện nay có 3 đặc điểm nhận dạng để người dân quyết định loại bỏ trái mít Thái từ khi còn rất nhỏ. Thứ nhất là trái có cuống ốm và dài; thứ hai là trái mít Thái có cuống to, dài nhưng bị túm đầu, gai không đều; thứ ba là trái mít có cuống ngắn, to, múi không đều.

Đa phần, những trái mít có 3 đặc điểm nhận dạng như trên khi lớn lên sẽ có khoảng 90% trái lép múi (không lép chỗ này sẽ lép chỗ kia), méo trái hoặc xơ đen.

Anh Nguyễn Văn Lâm ở xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, ngay từ khi trái mít Thái còn nhỏ, chỉ nên để những trái mít có cuống dài, mập, mầu tròn đều nhô lên càng cao càng tốt.

"Mỗi trái mít Thái phải dưỡng khoảng 3 tháng mới thu hoạch, tốn nhiều phân thuốc và thời gian chăm sóc. Do đó, cần phải chọn lựa những trái tốt để lại, nếu để những trái có khả năng bị lép múi méo trái hoặc bị xơ đen thì thiệt hại nhiều" - anh Lâm nói.

Giá mít Thái hôm nay 6/6: Vẫn nằm ở mức thấp nhất từ trước đến nay

Cập nhật giá mít Thái hôm nay 6/6 tại các địa phương vùng ĐBSCL cho thấy, giá mít bằng với hôm qua, tức vẫn đang nằm ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Theo các thương lái, hiện tình hình tiêu thụ rất khó khăn nên giá mít Thái chưa thể tăng được thời điểm này.

Các vựa tại Tiền Giang cho hay, mít Kem lớn chỉ từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 3.000 đồng/kg. Hiện chỉ ưu tiên mua mít Kem lớn, còn mít Kem nhỏ hạn chế lấy.

Cũng tại Tiền Giang, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn chỉ từ 3.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg.

Tại Đồng Tháp, Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang, Long An và TP Cần Thơ, giá mít Thái hôm nay 6/6 không có gì biến động so với hôm qua.

Theo đó, các vựa còn hoạt động báo giá như sau: mít Kem lớn từ 5.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 2.000 đồng/kg, các thương lái vào vườn mua mít Kem lớn từ 3.000 - 4.000 đồng/kg, mít Kem nhỏ từ 1.000 - 1.500 đồng/kg.

Hiện mít chợ loại 1 tại ĐBSCL được mua tại vựa từ 3.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 mua tại vựa từ 2.000 đồng/kg, còn thương lái mua mít chợ loại 1 từ 2.000 đồng/kg, mít chợ loại 2 từ 1.000 đồng/kg.