Hiện toàn tỉnh Hậu Giang có tổng diện tích trồng mít là hơn 9.938ha, tăng gần 1.258ha so với cùng kỳ năm 20222.

Diện tích trồng mít tăng chủ yếu ở các huyện như: Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy.

Sản lượng lượng ước 2 tháng được hơn 15.381 tấn, đạt 16,02% so kế hoạch năm là 96.000 tấn và tăng hơn 4.767 tấn so với cùng kỳ năm 2022, do diện tích và năng suất thu hoạch tăng cao.

Diện tích trồng mít Thái của tỉnh Hậu Giang hiện tăng gần 1.258ha so với cùng kỳ.

So với cách nay hơn nửa tháng, giá mít Thái Hậu Giang đang tăng mạnh thêm từ 15.000-20.000 đồng/kg và đang ở mức cao kỷ lục trong nhiều tháng qua.

Hiện, giá mít Thái loại 1 (trái tròn đẹp, trọng lượng từ 9 kg/trái trở lên) được thương lái và các vựa thu mua ở mức 48.000 đồng/kg; mít Thái loại 2 (từ 7kg đến dưới 9kg/trái) có giá 40.000 đồng/kg.

Mức giá mít cao như thế này là đang cao hơn gần gấp 4 lần so với thời điểm tháng 12-2022. Giá mít Thái tăng do xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh, cũng như nguồn cung không đủ cầu.