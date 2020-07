Giá mua bán vàng chênh gần 2 triệu đồng, doanh nghiệp vàng đẩy rủi ro cho người mua?

Đêm 28/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.943 USD/ounce. Vàng giao tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.954 USD/ounce. Với mức giá này, so với đầu năm 2020 vàng hiện cao hơn khoảng 27,7% (422 USD/ounce). Quy đổi theo tỷ giá USD/VND, giá vàng thế giới là 55 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn 2 triệu đồng so với giá vàng trong nước.

Tại thị trường trong nước, biên độ chiều mua vào và bán ra của giá vàng hôm nay tiếp tục được các doanh nghiệp vàng nới rộng, lên từ 1,5 - 2 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, mở cửa phiên giao dịch ngày 29/7, giá vàng SJC được PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết ở mức 55,20 - 57,20 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức chênh giữa chiều mua vào - bán ra là 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 55,90 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,40 triệu đồng/lượng (bán ra), mức chênh cũng lên đến 1,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 55,25 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,95 triệu đồng/lượng (bán ra). Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 55,30 - 57,00 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) có mức chênh 1,7 triệu đồng/lượng.

Độ chênh giữa giá vàng mua vào- bán ra đang được các doanh nghiệp kinh doanh vàng nới rộng ra.

Cùng với việc giá vàng trong nước cao hơn hẳn so với giá vàng thế giới thì chênh lệch giữa giá vàng mua vào - bán ra được doanh nghiệp nới rộng đến chóng mặt đang là cái "bẫy" đối với nhiều người mua vàng theo phong trào, đám đông và xu hướng.

Theo các chuyên gia, giá vàng giảm mạnh do động thái chốt lời của giới đầu tư. Việc này không ngoài dự đoán do giá vàng đã tăng liên tục suốt thời gian qua.

Tuy nhiên do việc chốt lời diễn ra khá đột ngột nên nhiều người mua vàng giá cao đã không kịp trở tay vì nghĩ rằng giá vàng có khả năng tăng thêm. Với mức giá mua vào thấp hơn giá bán đến 1,5 triệu đồng/lượng, những người mua vàng thời gian gần đây cần chờ thêm thời gian mới có thể hoà vốn.

Về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, với mức chênh lệch này thể hiện thị trường vàng đang tiềm ẩn mức độ rủi ro cao. Hiện tượng này xảy ra do nhiều yếu tố tác động.

"Thứ nhất, vàng ở trên thế giới có thị trường vàng rộng lớn, còn vàng ở trong nước tùy thuộc vào vấn đề nhập khẩu, có chi phí nhập khẩu vàng vào Việt Nam.

Thứ 2, hiện tại chỉ có Ngân hàng Nhà nước mới có quyền nhập khẩu vàng do đó vàng trong nước đã không còn liên thông với thế giới. Vì vậy, giá vàng trong nước biến chuyển theo cung cầu trong nước thay vì cung cầu thế giới.

Tuy nhiên thị trường vàng trong nước sẽ theo xu hướng chung với thị trường thế giới. Nên khi xuất hiện sự chênh lệnh cao hơn hay thấp hơn giữa giá mua bán vàng thì sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp", ông Hiếu cho biết.

Theo ông Hiếu, tại thời điểm này, có hai mức chênh người mua vàng nên quan tâm. Một là mức giá chênh giữa giá vàng trong nước và thế giới hơn 2 triệu đồng/lượng. Hai là, chênh lệch giá vàng mua vào bán ra đang được doanh nghiệp vàng duy trì từ 1,5 - 2 triệu đồng/lượng.

Có sự chênh nhau cao như thế vì nhà kinh doanh vàng đoán được sự biến động của giá vàng, đã tiến mua vào với giá cao, bán ra với giá thấp nhằm kiếm lợi nhưng lại muốn giảm thiểu sự rủi ro. Khi các doanh nghiệp kinh doanh vàng thấy độ rủi ro cao thì họ lại đẩy giá bán ra cao, trong khi mua vào với giá thấp nhằm đẩy rủi ro cho người mua vàng

"Người mua vàng là hãy cẩn thận, vì chênh lệch giá mua/giá bán hiện nay là 1,5 - 2 triệu đồng/lượng, giá vàng tại Việt Nam và trên thế giới cách nhau đến 2 triệu đồng/lượng. Người mua vàng đang chịu rủi ro rất lớn nếu giá vàng giảm mạnh. Giá vàng đang tăng chóng mặt là cơ hội để đầu tư những cũng đang có độ rủi ro rất cao. Hãy cẩn thận", ông Hiếu cho hay.