Giá nhà TP.HCM leo thang, giải pháp giúp người trẻ an cư

Theo báo cáo của Savills Vietnam, hiện nay giá nhà TP.HCM đang tăng phi mã. Trong đó, giá căn hộ hạng C tại TP.HCM đã chạm mốc gần 60 triệu/m2, tăng 23% so với năm 2021. Mức giá này đã vượt xa tầm với của giới trẻ mà ngay cả khi có sự hỗ trợ tài chính của chủ đầu tư hay ngân hàng thì họ cũng không mua nổi một căn hộ dù khiêm tốn nhất.

Anh Phạm Việt Hùng (35 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ TP.Thủ Đức) cho hay: "Tôi và vợ từ năm 2019 đã đặt mục tiêu phải mua được căn hộ ở TP.HCM để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, những năm qua, dịch bệnh, công việc thu nhập giảm khiến tài chính bị thu hẹp. Từ năm ngoái đến nay muốn tìm một căn hộ ở địa bàn TP.Thủ Đức để tiện đi làm, cho con có tạm trú để học hành đúng tuyến, nhưng mãi vẫn không tìm ra. Giá căn hộ quá cao, các khu vực quận 9 cũ có nơi bán hơn 2,7 tỷ/căn mà chưa thuế. Một số dự án đang rao bán thì lại không dám mua vì chẳng biết có xây dựng hay không".

Giá nhà TP.HCM ngày càng quá tầm với nhiều người. Ảnh: H.T

Không gấp gáp, nhưng đã 2 năm nay, chị Thu Giang (Khánh Hòa) sau khi bán mảnh vườn ở quê được bố mẹ cho để vào TP.HCM mua căn hộ nhưng vẫn chưa được. Do công việc làm giáo viên ở quận Bình Thạnh, từ đầu năm 2021, với tài chỉnh bản thân có khoảng 300 triệu, chị Giang đã xin bố mẹ cho bán mảnh vườn ở quê gom vào khoảng hơn 1 tỷ đồng để tìm kiếm mua căn hộ. Nhưng xung quanh đây không hề có dự án chung cư nào giá rẻ.

"Đi tìm hiểu các trục đường Nguyễn Xí, Nơ Trang Long… Thậm chí ra các khu vực Thủ Đức cũng không có giá nào tầm từ 2 - 2,5 tỷ. Trong khi đó, tài chính của tôi thì thấp, lương ổn định nhưng không cao, làm sao dám vay ngân hàng với hơn 1 tỷ để mua nhà… cứ chần chừ, nấn ná mãi đến giờ vẫn phải ở nhà thuê", chị Giang chia sẻ.

Trường hợp khác, anh Trần Văn Đoàn (ngụ TP.Thủ Đức) cũng đã không thể thực hiện ước mơ mua căn hộ ra ở riêng do mức giá nhà đã tăng cao. Liên hệ với nhân viên môi giới tại dự án ở khu Đông thành phố, anh Đoàn khá bất ngờ vì mức giá khởi điểm cũng 40 triệu đồng/m2. Số tiền 1,6 tỷ đồng của hai vợ chồng anh Đoàn chỉ đủ để mua căn hộ 1 phòng ngủ. Ngoài ra, việc căn hộ xấp xỉ 3 tỷ khiến việc vay vốn ngân hàng cũng khó khăn hơn, lãi suất cao hơn nên việc mua nhà càng khó.

Giải pháp an cư khi giá nhà không ngừng tăng

Chật vật tìm kiếm không có kết quả, những năm gần đây, địa giới hành chính cũng không còn là rào cản trong tâm lý nhiều người khi chọn mua nhà. Đặc biệt, nhiều người trẻ mua nhà giờ đây thay vì ưu tiên phải có "hộ khẩu'" TP.HCM đã chuyển sang những khu vực vùng ven với không gian sống rộng rãi hơn, giao thông kết nối tốt, thuận tiện cho con cái học hành.

Khái niệm trung tâm cũng được nhiều người trẻ định nghĩa lại, không còn là quận 1 mà có thể là trung tâm của những đô thị vệ tinh, trung tâm của khu vực mà người mua nhà muốn dọn đến sinh sống và làm việc. Việc giá bất động sản tăng cao vượt khả năng chi trả của nhóm khách hàng trẻ là một trong những yếu tố quan trọng tác động trực tiếp xu hướng dịch chuyển này.

Dự án vùng giáp ranh đang thu hút người trẻ. Ảnh: H.T

Thời gian gần đây, thị trường căn hộ vùng giáp ranh như Bình Dương đang thu hút khá đông khách hàng là giới trẻ tại TP.HCM bởi khoảng cách không quá xa trong khi mặt bằng giá còn tương đối dễ chịu. Theo các chuyên gia, yếu tố quan trọng bậc nhất giúp các dự án căn hộ tại Bình Dương được nhiều người trẻ đến từ TP.HCM lựa chọn chính là sự hoàn thiện ngày càng tốt hơn của hệ thống hạ tầng. Bên cạnh giao thông, hệ thống bệnh viện, y tế, trường học, chợ, siêu thị, công viên, khu vui chơi giải trí…tại Bình Dương đang phát triển rất mạnh mẽ.

Ví dụ tại TP.Thuận An, Bình Dương hàng loạt tiện ích cao cấp đang hoạt động nhộn nhịp không thua kém các khu vực phát triển thuộc TP.HCM như trung tâm thương mại AEON Mall, Lotte Mart; sân golf Sông Bé; Bệnh viện quốc tế Asia Columbia…

Trong khi đó, nếu chấp nhận đi xa một chút, vẫn có thể chọn được những dự án trong tầm giá từ 30-40 triệu đồng/m2. Tính ra, chỉ cần số tiền 1-1,5 tỷ đồng là có thể mua được một căn hộ hiện đại, an ninh và môi trường sống rất tốt.

Theo ông Phạm Lâm - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO DKRA Vietnam, hiện nay vấn đề di chuyển đi làm mỗi ngày bây giờ không còn là nỗi lo vì hệ thống giao thông tại các khu vực vùng ven đang phát triển khá tốt, gia tăng khả năng kết nối với TP.HCM. Ví dụ trước đây từ TP.Thủ Dầu Một hay Thuận An, Bình Dương nếu di chuyển về trung tâm TP.HCM thì chỉ có duy nhất theo tuyến quốc lộ 13 và cần thời gian ít nhất là 1 tiếng đồng hồ.

Dự án vùng giáp ranh ngày càng nhiều. Ảnh: H.T

Hiện nay, hệ thống kết nối đã có thêm đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn và nhiều tuyến đường nhánh khác. Bản thân quốc lộ 13 đoạn qua Bình Dương cũng đang được nâng cấp mở rộng lên 6-8 làn xe; đoạn qua TP.HCM sau khi di dời Bến xe Miền Đông cũng đang trở nên thông thoáng và cũng đã có dự án nâng cấp mở rộng. Thời gian di chuyển về TP.HCM hiện nay chỉ còn khoảng 30 phút và sắp tới sẽ rút ngắn hơn nữa. Hay khu vực tỉnh Long An cũng được kết nối hạ tầng với TP.HCM một cách nhanh chóng như cao tốc, quốc lộ 1…

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Quang Phúc - Tổng giám đốc Phú Đông Group cho biết: "Trước đây, nhiều người đã từng đặt câu hỏi này với chúng tôi là tại sao dám nói nhà dưới 2 tỷ đồng mà cao cấp. Tôi khẳng định rằng, giá như vậy nhưng chất lượng xây dựng, trang bị công nghệ tại các dự án của chúng tôi như Him Lam Phú Đông, Phú Đông Premier không thua kém bất kỳ dự án cao cấp nào ở TP.HCM. Hiện nay chúng tôi đang phát triển thêm dự án với nhiều giá khác nhau, nhưng vẫn vừa tầm với thị trường.

Mặc dù là Bình Dương tiệm cận thành phố, nhưng các dự án Phú Đông từng phát triển đều là vị trí đắc địa, kết nối hạ tầng giao thông tốt. Đặc biệt là những chính sách, ưu đãi cho chính khách hàng của mình".

Theo ghi nhận của Dân Việt, hiện nay một số dự án căn hộ đang thu hút được lượng khách hàng như Legacy Prime (Kim Oanh Group); Phú Đông Sky (Phú Đông Group); Bcons City (Tập đoàn Bcons); NewGalaxy Dĩ An (Tập đoàn Hưng Thịnh); The Emerald 68 Thuận An Bình Dương (Công ty bất động sản Lê Phong)….

Các chuyên gia đánh giá, những dự án trên là kênh đầu tư, mua nhà phù hợp với những người đang làm việc tại TP.HCM mà mong muốn có nhà an cư. Vì hầu như các dự án đều kết nối trực tiếp với các trục giao thông lớn của tỉnh Bình Dương gồm đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn, quốc lộ 13, ĐT 743 và ĐT 746. Nhờ vị trí này, cư dân có thể di chuyển nhanh chóng đến trung tâm TP.HCM chỉ mất khoảng 30 phút. Đồng thời, với mức giá vừa túi tiền, căn hộ tiệm cận đã là sự lựa chọn của nhiều người, đặc biệt là người trẻ.