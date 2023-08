Giá sầu riêng hôm nay 15/8: Giá sầu riêng ổn định, đi ngang

Giá sầu riêng Thái, sầu riêng Ri6, sầu riêng Musangking, sầu riêng Chuồng Bò khu vực miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên hôm nay không có biến động lớn, sầu riêng Thái, sầu riêng Ri6 đều đi ngang, giá ổn định ở mức cao.

Cụ thể: Tại khu vực miền Tây Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-60.000 đồng/kg, mức giá này ổn định so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-52.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Sầu Thái hàng đẹp lựa có giá 87.000-90.000 đồng/kg, loại này tương đương giá so với hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Tại khu vực miền Đông Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua. Sầu Thái đẹp lựa có giá 87.000-90.000 đồng/kg, vững giá so với hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 78.000-83.000 đồng/kg giữ ổn định so với hai ngày qua.

Giá sầu riêng hôm nay 15/8, tại khu vực Tây Nguyên, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, giữ nguyên so với giá của hai ngày qua.

Sầu Thái đẹp lựa có giá 87.000-90.000 đồng/kg, đi ngang so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 78.000-83.000 đồng/kg; giữ ổn định từ hai ngày trước. Sầu riêng Musangking đẹp lựa vẫn có giá ổn định từ 130.000-150.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng tham khảo được thương lái thu mua tại vườn ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 15/8. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Giá sầu riêng 15/8 khu vực Đông Nam bộ.

Giá sầu riêng 15/8 khu vực Tây Nguyên.

Giá sầu riêng 15/8 khu vực Tây Nam bộ.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt ngày 15/8, ông Phạm Văn Lượng-Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Dũng Thái Sơn (có trụ sở tại Đắk Lắk) cho biết, giá sầu riêng khu vực Tây Nguyên đang có dấu hiệu sụt rồi nhưng bà con nông dân vẫn chưa tin và đang kỳ vọng giá sầu còn tăng lên nữa.

Nguyên nhân giá sầu riêng được dự báo giảm là do xu hướng thị trường tự nhiên, do Tây Nguyên vào vụ thu hoạch rộ, sản lượng nhiều, sầu riêng chín và cần được thu hoạch ồ ạt.

Nguyên nhân nữa, theo ông Lượng là do thị trường Trung Quốc đang dần tiêu thụ sầu riêng chậm hơn. Không phải thị trường Trung Quốc muốn ép giá sầu riêng của Việt Nam mà do tính chất thị trường. Trung Quốc hiện đang bị thiên tai hoành hành nên giảm mua. Ngoài ra, thời kỳ mùa nóng nên việc tiêu thụ sầu riêng của người dân Trung Quốc cũng giảm, thời tiết nóng nên người dân hạn chế ăn trái sầu riêng hơn.

Ông Lượng cho biết, các doanh nghiệp có một số đơn hàng đã ký với Trung Quốc thì vẫn xuất khẩu bình thường, nhưng số doanh nghiệp này không nhiều. Doanh nghiệp nào chưa có đơn hàng với Trung Quốc thì tiếp tục thăm dò giá để ký hợp đồng bán sầu riêng cho Trung Quốc. "Chắc chắn các đơn hàng xuất khẩu sầu riêng ký mới với Trung Quốc khó có giá cao như trước đó, nên giá sầu riêng sẽ còn giảm nữa"-ông Lượng nói.

Thực tế, tình trạng mua bán sầu riêng qua thương lái ở Tây Nguyên hiện nay vẫn là phương thức phổ biến, tồn tại từ lâu đời. Thương lái, doanh nghiệp đã ký hợp đồng bao tiêu vườn sầu riêng của bà con đa phần là đã có đơn hàng xuất đi Trung Quốc. Họ sẽ thu mua theo đúng cam kết, không bị ảnh hưởng nhiều bởi biến động giá hiện nay. Với doanh nghiệp ký đơn hàng mới, họ sẽ phải tiếp tục đàm phán với nông dân để có giá thu mua sầu riêng hợp lý, hài hòa lợi ích cả hai bên.

Ông Lượng tiết lộ, để hài hòa lợi ích cho cả nông dân và đơn vị thu mua sầu riêng xuất khẩu thì giá sầu riêng tại vườn ở mức 50.000-60.000 đồng/kg là phù hợp, doanh nghiệp ký được hợp đồng giá cao sẽ thu mua giá cao hơn. Hiện tại, giá sầu riêng tại vườn của nông dân tính bình quân vẫn đang ở mức 70.000-80.000 đồng/kg vì mới đang vào đầu vụ thu hoạch.

Sầu riêng rụng lá hàng loạt, cách nào xử lý?

Cây sầu riêng là cây có giá trị kinh tế cao nhất so với các dòng cây ăn trái hiện nay. Tuy nhiên kỹ thuật trồng sầu riêng chủ yếu là từ kinh nghiệm tự đúc kết, ít có tài liệu chính thống xây dựng riêng cho cây sầu.

Ở một số khu vực trồng có xảy ra tình trạng cây sẩu riêng rụng lá hàng loạt. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, kinh tế của nhà vườn.

Nguyên nhân cây sầu riêng rụng lá sầu hàng loạt

Trên các khu vực trồng sầu riêng với diện tích lớn như miền Đông, miền Tây, Tây Nguyên, các nhà vườn trồng đều phản ánh xảy ra tình trạng sầu riêng rung lá hàng loạt. Điều này dẫn đến thiệt hại nặng nề về hiệu quả kinh tế.

Qua tìm hiểu thực tế thì có rất nhiều nguyên nhân đồng cộng hưởng dẫn đến tình trạng rụng lá hàng loạt trên cây sầu riêng. Tuy nhiên nguyên nhân chính gây hại là do nấm Phytophthora kết hợp với nấm Fusarium.

Biện pháp phòng hiện tượng rụng lá sầu riêng hàng loạt

Biểu hiện của cây khi có hiện tượng bị nấm xâm nhập qua bộ rễ như: Cây nhạt màu lá, vàng lá, rụng lá già. Khi nhận thấy biểu hiện sớm của nấm bệnh gây hại cần tiến hành xử lý càng sớm càng tốt.

Tiến hành xới gốc và dùng hoạt chất Chitosan với nồng độ 400 gram pha cho 200-400 lít nước để phun trên cây, tưới gốc phủ toàn bộ môi trường trồng cây.

Kết hợp một số dòng vi sinh vật đối kháng như Trichoderma, vi nấm trắng, vi nấm xanh, … khi bón phân hữu cơ theo quy trình canh tác định kỳ.

Biện pháp xử lý khi cây sầu riêng rụng lá hàng loạt

Đánh giá mức độ nhiễm bệnh, mức thiệt hại do nấm gây ra đối với vườn sầu riêng. Và đưa ra biện pháp xử lý sớm, hợp lý nhất.

Cách xử lý khi cây nhiễm nấm gây hại: Tiến hành xới gốc cây. Dùng 40 gram hoạt chất Chitosan 90%/ 20 lít nước kết hợp với các dòng thuốc bảo vệ thực vật đặc trị nấm như một số hoạt chất như Metalaxyl, Mancozeb, Phosphonate, Fosetyl aluminium, Cymoxanil + Fosetyl aluminium, … với nồng độ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, dùng phun, tưới phủ toàn cây và tưới gốc cho cây bị bệnh.

Trong trường hợp cây sầu riêng bị rụng lá hàng loạt, thiệt hại nặng không có khả năng phục hồi, tiến hành tiêu hủy. Thu gom toàn bộ xác thực vật và xử lý hố trồng bằng thuốc hóa học với các hoạt chất đặc trị nấm như Metalaxyl, Mancozeb, Fosetyl aluminium, Cymoxanil + Fosetyl aluminium để tiêu diệt nguồn bệnh.