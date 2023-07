Giá sầu riêng 28/7: Hàng Ri6 đẹp tiếp tục leo cao, thực hư Trung Quốc sắp bán sầu riêng nội địa?

Giá sầu riêng 28/7: Giá sầu riêng Ri6 tiếp tục leo cao

Giá sầu riêng Thái, sầu riêng Ri6, sầu riêng Musangking, sầu riêng Chuồng Bò khu vực miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên hôm nay vẫn đứng ở mức cao. Riêng giá sầu riêng Ri6 hôm nay tiếp tục tăng "nóng", giá bán cao chót vót. Sầu riêng Ri6 hàng đẹp tăng tới 8.000 đồng/kg, loại xô cũng tăng tới 5.000 đồng/kg; còn giá sầu Thái hàng đẹp lẫn loại xô vẫn giữ giá ổn định, hôm nay.

Cụ thể: Tại khu vực miền Tây Nam bộ, sầu riêng Musangking đẹp lựa có giá 57.000-60.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-60.000 đồng/kg, mức giá này tăng 5.000 đồng/kg so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-52.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với hôm qua.

Sầu Thái hàng đẹp lựa có giá 87.000-93.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg, cũng giữ ổn định so với hôm qua.

Tại khu vực miền Đông Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, tăng 8.000 đồng/kg so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với hôm qua. Sầu Thái đẹp lựa có giá 87.000-93.000 đồng/kg, giữ ổn định từ 2 ngày nay; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg cũng giữ ổn định so với hai ngày qua.

Tại khu vực Tây Nguyên, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, tăng 8.000 đồng/kg so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với giá của hai ngày qua.

Sầu Thái đẹp lựa có giá 87.000-93.000 đồng/kg, giữ ổn định so với giá của hai ngày trước đó; sầu riêng Thái mua xô có giá 80.000-85.000 đồng/kg; cũng giữ ổn định từ hai ngày trước. Sầu riêng Musangking đẹp lựa vẫn có giá ổn định từ 130.000-150.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng tham khảo được thương lái thu mua tại vườn ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 26/7. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Theo các nhà vườn, giá sầu riêng giữ ổn định ở mức cao như hiện này là do sầu riêng được thu gom mạnh để xuất khẩu đi Trung Quốc. Các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết, hiện tại vụ sầu riêng đang bắt đầu ở các tỉnh Tây Nguyên. Đây là nơi có vùng trồng lên đến 50.000 ha chiếm khoảng 45% diện tích trồng sầu riêng của Việt Nam.

Dự báo trong những tháng tới kim ngạch xuất khẩu sầu riêng vẫn còn tiếp tục tăng và lập mốc kỷ lục khi vượt 1 tỷ USD trong năm đầu tiên chính thức xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tiếp tục tăng do giá bán tăng khá trong thời gian gần đây. Hiện tại, nguồn cung sầu riêng của các nước đang giảm dần vì vào cuối vụ thu hoạch. Sầu riêng Tây Nguyên của Việt Nam đang dần trở lại thế "một mình một chợ" trên thị trường.

Hôm qua, ngày 28/7, tờ South China Morning Post (Hồng Kông-Trung Quốc) đưa tin sầu riêng nội địa Trung Quốc (sầu riêng trồng ở Trung Quốc) sắp bán ra thị trường trong vài ngày tới.

Một thông tin đáng chú ý trên tờ báo này là trái sầu riêng trồng ở Trung Quốc có giá bán đắt và sản lượng sầu riêng nội địa của nước này là hạn chế.

Chính vì vậy, dù Trung Quốc có bán sầu riêng nội địa hay không có sầu riêng nội địa để bán thì các chuyên gia về thị trường trái cây dự đoán sẽ không thách thức thị phần của các nhà nhập khẩu sầu riêng từ các nước Đông Nam Á, đặc biệt là sầu riêng Việt Nam xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Trên đảo Hải Nam của Trung Quốc, sầu riêng đang chín và sắp bán ra thị trường lần đầu từ diện tích 93,3 ha. Trong khi Tập đoàn Nông nghiệp Youqi đang trồng tổng cộng 800 ha và sản lượng được dự đoán sẽ tăng lên trong những năm tới.

Lô sầu riêng đầu tiên của Trung Quốc sẽ được bán với giá 120 nhân dân tệ (396.000 đồng)/kg, đắt gấp 3 lần so với hầu hết sầu riêng nhập khẩu.

Viện Cây ăn quả Nhiệt đới tại Học viện Khoa học Nông nghiệp Hải Nam (Trung Quốc) cho rằng giá sầu riêng nội địa sẽ không giảm trong thời gian ngắn, và Trung Quốc vẫn phụ thuộc thị trường Đông Nam Á để đáp ứng nhu cầu sầu riêng trong nước.

Chăm sóc sầu riêng giai đoạn ra bông (hoa)

Theo Trung tâm khuyến nông Lâm Đồng, cây sầu riêng đòi hỏi phải có thời gian khô hạn (nhiệt độ cao, ẩm độ thấp) để phân hóa mầm hoa. Yêu cầu thời gian khô hạn kéo dài ít nhất là 10-14 ngày cây sầu riêng mới có thể phân hóa mầm hoa. Nếu thời gian khô hạn quá ngắn cây sầu riêng sẽ ra hoa ít hoặc ra hoa rải rác, không đồng loạt dẫn đến khó chăm sóc quả sau này.

Giai đoạn đầu phân hóa mầm hoa, khi hoa mới hình thành chỉ là những chấm nhỏ mọc thành từng cụm ngay tại mầm ngủ của thân, cành. Nếu gặp điều kiện thời tiết không thuận lợi (mưa, dư nước), cây nhiễm sâu bệnh, thiếu dinh dưỡng thì mầm hoa có thể đi vào trạng thái ngủ, không phát triển thành hoa.

Do vậy, mục tiêu chăm sóc giai đoạn ra hoa: Cây hình thành được mầm hoa, ra hoa đồng loạt, hoa phát triển mạnh và lựa chọn giữ lại được một đợt hoa ra tập trung nhất để chăm sóc, nuôi quả. Hoa ra đồng loạt và phát triển mạnh thì mới dễ chăm sóc quả sau này. Để được như vậy, tại thời điểm này bàn con nông dân phải làm các công việc sau:

1. Điều tiết nước, tạo khô hạn để cây sầu riêng trổ bông đều, tập trung

Vào tháng 12-1 hàng năm là thời kỳ cây sầu riêng phân hóa mầm hoa (ra mắt cua). Nếu thời điểm này cây phân hóa mầm hoa ít hoặc chưa phân hóa mầm hoa thì phải dọn sạch cỏ rác trong và ngoài tán cây nhằm tạo độ thông thoáng tốt, đất nhanh khô để cây cảm ứng ra hoa.

Nếu đất có hiện tượng khô, cây có biểu hiện héo mà chưa ra mầm hoa thì tưới qua 1 lần nước, tưới nhẹ cho đủ ẩm (lượng nước tưới bằng 1/3 lúc bình thường). Rồi tiếp tục xiết nước tạo khô hạn, chờ cây ra hoa đều, tập trung thì chọn đợt hoa đó. Tỉa bỏ hết số hoa đã ra trước hoặc sau đó, để mục đích trên cùng 1 cây, thời gian thu hoạch quả không kéo dài quá 15 ngày.

Bởi vì, cây cần rất nhiều dinh dưỡng để tạo cơm, nếu kéo dài thời gian mang quả thì cây dễ bị suy nhược, kiệt quệ, chăm sóc phục hồi sau thu hoạch rất khó khăn, cây dễ phát sinh nấm bệnh, đặc biệt làm nấm Phytopthora.

Do vậy, rất cần thiết phải kích thích cho hoa ra đồng loạt, mỗi cây thu hoạch dứt điểm trong khoảng 15 ngày để bảo vệ cây. Nếu vào thời điểm 12 giờ trưa quan sát cây vẫn phát triển bình thường, như vậy cây có khả năng dư nước thì cần phải dọn sạch cỏ rác trong và ngoài tán cây nhằm tạo độ thông thoáng tốt, đất nhanh khô để cây cảm ứng ra hoa.

Đồng thời với việc tạo khô hạn, để kích thích ra nhiều bông, đồng loạt thì phải phun NPK 10-60-10, liều lượng gấp đôi bao bì hướng dẫn, xịt vào vùng mang trái vào sáng sớm (trước 9 giờ sáng) và chiều mát (từ 15 giờ chiều trở đi). Xịt 2 lần cách nhau 7 ngày, chắc chắn bông sẽ ra nhiều. Khi mầm hoa xuất hiện mà trời mưa thì phun thuốc phòng bệnh khô mầm hoa như Antracol 70WP, Topsin M 70WP hoặc Agri - Fos 400.

Chăm sóc cây sầu riêng tốt sẽ cho nhiều quả đẹp.

2. Tưới nước để cây sầu riêng dưỡng hoa

- Thời điểm tưới: Khi mầm hoa ra sáng đều (dài 3-4cm) trên các vị trí để trái, thì tưới nước trở lại. Không nên tưới sớm (khi mầm hoa vừa nhú mắt cua, nhú chân chim) sẽ có các tác hại sau:

+ Các bông ở đầu cành phát triển mạnh (nơi không khuyến cáo để trái vì dễ bị gãy cành). Còn các mầm hoa ở vùng mang trái bị rơi vào trạng thái ngủ (đui bông) nên sẽ mất sản lượng.

+ Kích thích phát triển lá trên mỗi chùm bông, dinh dưỡng tập trung nuôi lá làm hoa nhỏ lại, cuống hoa dài, yếu ớt, ảnh hưởng đến đậu trái, nuôi trái.

- Cách tưới: Tưới xòe đều nước chầm chậm từ bên ngoài tán vào bên trong cho đến khi nước vừa chảy tràn trên mặt đất. Ưu tiên tưới bên dưới tán cây vì nơi đó tập trung rất nhiều rễ tơ hút nước. Nếu xuất hiện trời mưa trái mùa thì rễ này không thể hút thêm nước nên không xảy ra tình trạng xốc nước gây rụng hoa, quả non.

Lần tưới tiếp theo khi thấy lớp đất mặt bắt đầu khô, khoảng 2-5 ngày sau khi tưới, tùy theo loại đất (cát, thịt, sét), không tưới quá nhiều trong 1 lần gây sốc nước. Vào thời điểm 1 tuần trước khi hoa nở, giảm 2/3 lượng nước ở mỗi lần tưới (chu kỳ tưới không thay đổi), giúp hạt phấn khỏe có khả năng thụ phấn, đậu trái tốt (bởi vì hạt phấn sẽ chết khi có nhiều nước).

Tuy nhiên, khi giảm nước cần theo dõi cẩn thận để tránh hiện tượng héo cây, héo hoa ảnh hướng xấu đến việc đậu trái. Sau khi đậu trái, tưới tăng dần lượng nước đến mức trở lại bình thường, giúp trái phát triển khỏe, chất lượng cao. Như vậy, thời điểm, cách tưới nước cho sầu riêng giai đoạn ra hoa đậu quả rất quan trọng, quyết định đến năng suất vườn sầu riêng.

3. Phun phân bón qua lá cho cây sầu riêng

Giai đoạn này cây rất cần các nguyên tố trung lượng, vi lượng để hình thành hạt phấn, sức sống của hạt phấn và tạo độ dai chắc cho cuống hoa. Giai đoạn này khuyến cáo sử dụng phân bón lá để cung cấp dinh dưỡng cho cây, giai đoạn này không nên sử dụng phân bón gốc vì rất dễ ra lá non ở các chùm bông, khi đó dinh dưỡng tập trung nuôi lá làm hoa nhỏ lại, cuống hoa dài, yếu ớt, ảnh hưởng đến đậu trái, nuôi trái.

Thời điểm phun: Khi nụ hoa hình thành rõ. Loại phân: Sử dụng phân bón lá NPK 20-20-20+ TE và Botrac. Cách phun: Phun định kỳ 7-10 ngày cho đến khi quả được 60 ngày tuổi.

Lưu ý: Trong lần phun khi hoa chuẩn bị nở, phối hợp với thuốc Agri - Fos 400 để hạt phấn hoa khỏe, giúp đậu quả tốt hơn và kháng bệnh xì mủ thân. Nồng độ phun 0,5% tương ứng 0,5lít/100 lít nước. Kết hợp với thuốc trừ sâu để phòng sâu ăn hoa. Phun ướt đều mặt trên và mặt dưới lá vào sáng sớm hoặc chiều mát.



+ Trường hợp cây sầu riêng đang ra nụ mà cây ra đọt non thì sử dụng NPK 20-20-20, với liều lượng gấp đôi bao bì hướng dẫn. Xịt lúc trời mát. 7-10 ngày xịt 1 lần, liên tục cho đến khi lá già mới thôi.

+ Trong trường hợp hoa xả nhị mà cây ra đọt non thì phải phun phân MKP 0-52-34 với liều lượng 4kg/phuy 200lít để hạn chế đọt non, lá non phát triển, tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng giữa lá và quả non gây rụng quả non.

4. Tỉa hoa sầu riêng: Tỉa hoa sầu riêng nhằm loại bỏ bớt hoa mọc ở những vị trí không cần thiết, qua đó cây sẽ tập trung dinh dưỡng để nuôi dưỡng hoa còn lại tốt hơn.

4.1 Tỉa chùm hoa: Thời điểm: Khi chùm hoa hình thành 3-5cm. Cách làm: Dinh dưỡng từ lá di chuyển vào nuôi hoa, nuôi quả nên những quả trên cành cao sẽ to lớn và ngon hơn. Do vậy cách tỉa hoa như sau:

Đối với cành cấp 1, vị trí để chùm hoa đầu tiên cách thân từ 0,5-1,8m tùy tuổi cây. Cây càng lớn, cành ở dưới thấp thì vị trí để chùm hoa đầu tiên càng cách xa thân. Nếu để hoa, quả gần thân thì hoa, quả ở vị trí này phát triển rất kém.

Đối với cành cấp 2, giữ lại những chùm hoa ở vị trí cành to, khỏe, ở nách cành cấp 2. Không để hoa ở đầu cành, vì nếu đậu quả dễ bị gió giật gây tổn thương các cành lân cận và khó thu hoạch. Chọn các chùm hoa khỏe hướng xuống dưới (không để các chùm hoa hướng ngang hoặc mọc sai vị trí). Tùy sức khỏe của cành mà để 4-10 chùm hoa/cành. Khoảng cách giữa các chùm bông cách nhau 20-25cm. Không để dày làm cho hoa nhỏ, đậu phấn kém.

Tỉa bớt hoa trong một chùm: Thời điểm tỉa: Khi hoa dài khoảng 8-10cm. Cách làm: Số lượng hoa trong chùm rất nhiều, có chùm lên đến trên 45 hoa. Vì vậy cần tỉa bớt những hoa trên cùng một chùm. Ưu tiên giữ lại những nụ hoa ra cùng đợt và những hoa tròn, mập, cuống hoa khỏe, hoa không bị nhiễm sâu bệnh. Để không quá 10 bông/chùm.

5. Phân biệt các đợt hoa sầu riêng để xả nhị

Phân biệt các đợt hoa xả nhị để có biện pháp chăm sóc riêng biệt cho những cây có cùng thời gian xả nhị và xác định chính xác thời điểm thu hoạch của những quả xả nhị cùng đợt. Có 2 phương pháp phân biệt các đợt hoa xả nhị đó là: Đánh số cho từng cây, ghi chép sổ sách cụ thể ngày xả nhị của từng cây trong trường hợp để 1 đợt hoa/cây. Đánh dấu sơn các màu khác nhau cho từng lứa hoa xả nhị khác nhau trên cây trong trường hợp cây để 2 đợt hoa.