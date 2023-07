Giá sầu riêng 21/7: Giá sầu riêng tăng cao, nhà vườn dự báo sẽ có thu nhập khủng

Giá sầu riêng hôm nay 21/7: Sầu riêng tăng giá cao, dự báo nhà vườn có thu nhập khủng

Giá sầu riêng Thái, sầu riêng Ri6, sầu riêng Musangking, sầu riêng Chuồng Bò khu vực miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên hôm nay vẫn đứng ở mức cao.

Cụ thể: Tại khu vực miền Tây Nam bộ, sầu riêng Musangking đẹp lựa có giá 57.000-60.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 45.000-52.000 đồng/kg, mức giá này không thay đổi so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 37.000-42.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Sầu Thái hàng đẹp lựa có giá 79.000-84.000 đồng/kg, loại này tăng 4.000 đồng/kg so với cách đây 2 ngày; sầu riêng Thái mua xô có giá 66.000-72.000 đồng/kg, không đổi so với hôm qua.

Tại khu vực miền Đông Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 45.000-50.000 đồng/kg, giữ ổn định; sầu riêng Ri6 xô có giá 34.000-39.000 đồng/kg, không đổi so với hôm trước đó. Sầu Thái đẹp lựa có giá 78.000-84.000 đồng/kg, loại này tăng 1.000 đồng/kg so với cách đây 2 hôm; sầu riêng Thái mua xô có giá 64.000-73.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với cách đây 2 ngày.



Tại khu vực Tây Nguyên, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 45.000-50.000 đồng/kg, không đổi so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 34.000-39.000 đồng/kg, không đổi so với ngày trước đó.

Sầu Thái đẹp lựa có giá 78.000-84.000 đồng/kg, loại này tăng 1.000 đồng/kg so với cách đây 2 ngày; sầu riêng Thái mua xô có giá 64.000-73.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm kia. Sầu riêng Musangking đẹp lựa có giá từ 130.000-150.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng 21/7: Giá sầu riêng tăng cao, nhà vườn hứa hẹn thu nhập kỷ lục

Dưới đây là bảng giá sầu riêng tham khảo được thương lái thu mua tại vườn ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 21/7. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Với giá sầu riêng cao như hiện nay, bà con đang được hứa hẹn có một mùa vụ rất tốt.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Vũ Đức Côn-Phó Giám đốc Sở NNPTNT Đắk Lắk, Chủ tịch Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk cho biết, vụ thu hoạch năm nay, dự kiến sản lượng sầu riêng Đắk Lắk có thể đạt khoảng 185.000 tấn quả. Với giá sầu riêng cao như hiện nay, bà con đang được hứa hẹn có một mùa vụ rất tốt.

Thông tin ghi nhận tại các nhà vườn tại Krông Pắk, Krông Năng, Buôn Hồ, Cư M’gar của tỉnh Đắk Lắk… giá đặt mua sầu riêng tại vườn đang dao động từ 65.000 - 75.000 đồng/kg quả tươi, tùy giống Dona hay Ri6 và chất lượng quả. Với việc cả giá bán và năng suất đều tăng, sầu riêng Đắk Lắk vụ 2023 này hứa hẹn cho nông dân một mức thu nhập kỷ lục.

Được biết, tỉnh Đắk Lắk vừa khánh thành nhà máy chế biến sầu riêng trị giá 100 tỷ đồng, công suất 40.000 tấn/năm. Nhà máy chế biến sầu riêng vừa khánh thành tại Đắk Lắk này có mục tiêu đưa trái sầu riêng Tây Nguyên xuất khẩu đến mọi quốc gia trên thế giới.

Ông Vũ Đức Côn cho biết, nông sản Việt Nam đang có nhiều chuyển biến trong xuất khẩu. Theo Bộ NN&PTNT, năm 2023 dự kiến ngành nông nghiệp sẽ đạt mức xuất khẩu nông sản trên 50 tỷ USD. Trong đó, có khoảng 10 ngành hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có sầu riêng, chiếm khoảng một phần tư trong tổng giá trị xuất khẩu của ngành trái cây Việt Nam.

Trước đó, khoảng vài tuần lại đây, giá sầu riêng bất ngờ tăng mạnh. Mức giá sầu riêng ghi nhận tại khu vực Đông Nam bộ lên đến 80.000-90.000 đồng/kg (mua xô, tiêu chuẩn 80% đạt chuẩn xuất khẩu), tăng khoảng 15.000-20.000 đồng/kg so với tháng 6. Đây là mức giá cao hiếm thấy bởi hiện là mùa thuận, thường giá chỉ từ 50.000-70.000 đồng/kg.

Giải pháp cải thiện mẫu mã, chất lượng trái sầu riêng

Theo Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, sầu riêng là cây trồng có giá trị kinh tế cao, đã và đang được trồng nhiều miền Tây, Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Chất lượng trái sầu riêng rất quan trọng nó ảnh hưởng rất lớn đến giá trị thương phẩm tiêu thụ trong nước hay xuất khẩu. Bên cạnh đó, quả sầu riêng trồng không đạt về mặt chất lượng hay mẫu mã bên ngoài của trái cũng sẽ bị ảnh hưởng đến lợi nhuận của người trồng sầu riêng.

Nếu trồng sầu riêng không đúng cách rất dễ xảy ra hiện tượng trái méo, lép múi, lệch tâm, trái không tròn đều, sượng cơm khi chín. Từ các yếu tố đó, làm quả sầu riêng không đạt chất lượng, phát triển không đều, mẫu mã không đẹp như mong đợi.

Theo các nhà chuyên môn nhận định, khi cây sầu riêng ra hoa thụ phấn không đủ, thụ tinh không hoàn toàn rất dễ nhận thấy giai đoạn trái trứng cút bị méo và không tròn đều.

Trong quá trình cây đang nuôi quả đi đọt, đặc biệt giai đoạn 4-8 tuần sau khi đậu trái, giai đoạn trái trứng ngỗng (bằng nắm tay) làm rụng trái, méo trái (cong đít trái), giật hộc, lệch tâm. Thậm chí cây để quá nhiều quả trên cùng một chùm dẫn đến cạnh tranh dinh dưỡng, rụng trái sinh lý, giật hộc, lép hộc.

Để giúp cây phát triển và đạt năng suất tốt, việc tưới nước đúng cách, bón phân đầy đủ dinh dưỡng, xử lý sâu bệnh và bảo vệ cây khỏi những thời tiết khắc nghiệt là những điều cần thiết. Với những người yêu thích và muốn trồng cây sầu riêng, việc chăm sóc cây đúng cách sẽ mang lại cho người trồng những trái sầu riêng ngọt ngào và thơm ngon.