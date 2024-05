Giá sầu riêng ngày 25/5: Không phải cạnh tranh với Thái Lan, đây mới là điều sầu riêng Việt cần hướng tới

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 25/5

Giá sầu riêng hôm nay 25/5/2024 ổn định, giá cao nhất ở miền Tây Nam bộ và thấp nhất ở Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Sầu riêng Ri6 hàng đẹp đứng ở mức cao nhất là 88.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Thái tại khu vực miền Tây Nam bộ đứng mức cao nhất là 115.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Tây Nam bộ: Chủng sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô đạt 70.000 – 88.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 đẹp đứng ở mức 85.000-88.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 113.000 – 115.000 đồng/kg; sầu riêng Thái xô ở mức 93.000 – 95.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Đông Nam bộ: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô có mức giá thương lái thu mua 70.000 – 83.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp ở mức 110.000 -113.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô đứng ở mức 85.000 – 90.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực Tây Nguyên: Giá sầu riêng Ri6 đẹp và sầu riêng Ri6 xô ở mức giá thương lái mua 65.000 – 82.000 đồng/kg; sầu riêng Thái đẹp có mức 110.000 - 113.000 đồng/kg; trong khi đó sầu riêng Thái xô ở mức 85.000 – 90.000 đồng/kg.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 25/5. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Việc quan trọng với ngành hàng sầu riêng Việt Nam không phải là cạnh tranh với Thái Lan mà cần nâng cao chất lượng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Trong 4 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã chi khoảng 1 tỷ USD để nhập khẩu sầu riêng, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân chính là do nguồn cung từ Thái Lan sụt giảm mạnh vì nắng nóng, nhưng bù lại nguồn cung từ Việt Nam tăng mạnh.

Đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt hồi tháng 4 và những ngày đầu tháng 5 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng quả sầu riêng cũng như sản lượng, khiến phần lớn không đủ chuẩn xuất khẩu vào Trung Quốc. Điều này khiến kim ngạch xuất khẩu sầu riêng từ Thái Lan vào Trung Quốc giảm đến 49% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, trong 4 tháng qua, nguồn cung sầu riêng từ Việt Nam vào Trung Quốc tăng đến 82% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, từ tháng 4 do sầu riêng Việt Nam và Thái Lan vào chính vụ thu hoạch nên nguồn cung đã tăng trở lại. Trong tháng 4, giá sầu riêng Việt Nam bán vào thị trường Trung Quốc 4,22 USD/kg, thấp hơn đến 1,16 USD so với sản phẩm cùng loại của Thái Lan. Điều này đã giúp sầu riêng Việt Nam nhanh chóng mở rộng thị phần, nhiều người Trung Quốc được dùng sầu riêng và dùng thường xuyên hơn.

Các chuyên gia sầu riêng cho rằng, giá sầu riêng Việt Nam rẻ vì chi phí sản xuất thấp hơn, vận chuyển thuận lợi. Có thể trong 5 năm tới, thị phần sầu riêng của Thái Lan ở Trung Quốc chỉ còn 53% so với mức 66% hiện nay vì sự vươn lên mạnh mẽ của sầu riêng Việt Nam.

Nhiều chuyên gia Việt Nam nhận định, thị trường sầu riêng Trung Quốc còn tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Việc quan trọng với ngành hàng sầu riêng Việt Nam không phải là cạnh tranh với Thái Lan mà cần nâng cao chất lượng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.