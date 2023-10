Giá sầu riêng ngày 9/10: Sầu Thái hàng đẹp ở Tây Nguyên thương lái mua mức 80.000-85.000 đồng/kg

Cập nhật mới nhất giá sầu riêng hôm nay 9/10/2023: Sầu Thái, sầu riêng Ri6 ổn định ở mức cao nhiều ngày liền

Giá sầu riêng hôm nay 9/10/2023 giữ ổn định liên tục nhiều ngày tại các vùng trọng điểm trên cả nước. Sầu riêng Ri6 có giá cao nhất 59.000 đồng/kg. Giá sầu riêng Thái xô cao nhất 75.000 đồng/kg, giá sầu riêng Thái đẹp lựa ở mức 80.000 - 85.000 đồng/kg tại khu vực Tây Nguyên...

Cụ thể, tại khu vực miền Tây Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-59.000 đồng/kg, mức giá này giữ ổn định so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-52.000 đồng/kg, giữ ổn định so với hôm qua.

Sầu riêng Thái hàng đẹp lựa có giá 80.000 - 86.000 đồng/kg, loại này có giá ổn định so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 70.000-75.000 đồng/kg, loại này hôm nay cũng ổn định so với giá hôm qua.

Tại khu vực miền Đông Nam bộ, sầu riêng Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-58.000 đồng/kg, đi ngang so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, ổn định so với hôm qua.

Sầu riêng Thái hàng đẹp lựa có giá 80.000 - 85.000 đồng/kg, loại này có giá ổn định so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 70.000-75.000 đồng/kg, loại này hôm nay cũng ổn định so với giá hôm qua.

Giá sầu riêng hôm nay 9/10, tại khu vực Tây Nguyên, sầu Ri6 đẹp lựa có giá 55.000-58.000 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua; sầu riêng Ri6 xô có giá 45.000-50.000 đồng/kg, giữ nguyên so với giá của ngày hôm qua.

Sầu riêng Thái đẹp lựa có giá 80.000 - 85.000 đồng/kg, loại này có giá ổn định so với giá của ngày hôm qua; sầu riêng Thái mua xô có giá 70.000-75.000 đồng/kg, loại này hôm nay cũng ổn định so với giá hôm qua.

Dưới đây là bảng giá sầu riêng hôm nay tham khảo được thương lái thu mua tại vườn sầu riêng ở miền Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, khu vực Tây Nguyên ngày 9/10. Tùy theo độ dài đường vận chuyển hay khu vực vận chuyển mà giá sầu riêng sẽ có sự chênh lệch ít nhiều.

Giá sầu riêng ngày 9/10: Sầu riêng Thái đẹp được mua cao nhất tại miền Tây Nam bộ.

Phòng trừ rầy xanh gây hại sầu riêng giai đoạn ra lá

Rầy xanh có tên khoa học là Amrasca sp, là đối tượng gây hại phổ biến, quanh năm trên cây sầu riêng. Ngoài ra, rầy xanh còn gây hại trên một số cây trồng như: Cà tím, đậu bắp, ớt, mướp, đậu phộng,...

Đặc điểm hình thái: Rầy xanh có chiều dài từ 2,5 mm – 3,3 mm, màu xanh vàng nhạt, có 02 chấm đen trên cánh trước; có vòng đời từ 12 – 14 ngày.

Rầy xanh gây hại trên sầu riêng. Nguồn: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tây Ninh

Cách gây hại:

Khi cây sầu riêng ra đọt non, lá non, rầy xanh tìm đến và đẻ trứng vào bên trong lá non vừa nhú khoảng 01 cm (02 phiến lá chưa mở), sau đó trứng nở thành ấu trùng gây hại bên trong phiến lá. Nếu mật số ấu trùng cao sẽ làm lá non rụng trước khi 02 phiến lá mở ra. Cả ấu trùng và trưởng thành của rầy xanh đều gây hại bằng cách chích hút lá non.

Biện pháp phòng trừ:

Điều khiển cây ra đọt non đồng loạt để thuận tiện trong kiểm soát rầy; Giữ cho vườn cây thông thoáng; Tạo điều kiện phát triển thiên địch (nhóm bắt mồi ăn thịt) của rầy xanh trong tự nhiên như ấu trùng bọ rùa, ấu trùng bọ cánh gân, bọ xít, nhện. Khi cây vừa nhú đọt non, sử dụng các loại thuốc chứa hoạt chất như: Abamectin, Emamectin benzoate, Buprofezin,... để phòng trừ ấu trùng gây hại.

Khi mật số rầy xanh cao, có thể sử dụng các loại thuốc có chứa hoạt chất: Hỗn hợp Nitenpyram + Pymetrozine + Imidacloprid; hỗn hợp Acetamiprid + Buprofezin + Isoprocacarb; hỗn hợp Abamectin + Azadirachtin; hỗn hợp Abamectin + Petroleum oil;... để quản lý trưởng thành gây hại.

Lưu ý: Phun thuốc vào buổi chiều mát, luân phiên sử dụng các hoạt chất để hạn chế bộc phát tính kháng của rầy.