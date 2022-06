Gia tăng tình trạng vi phạm an toàn hàng không tại Tân Sơn Nhất

Mới đây, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam (HKMN) cho biết các vụ việc vi phạm về an toàn hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất có chiều hướng gia tăng trong thời gian qua.



Theo đó, nhiều vụ việc vi phạm đã xảy ra liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên hàng không như: Nhân viên điều khiển phương tiện không giữ khoảng cách an toàn với tàu bay, không làm chủ tốc độ và khoảng cách đối với phương tiện phía trước. Nhân viên thực hiện nhiệm vụ không đúng tài liệu quy trình và yêu cầu công việc, dẫn đến mất an toàn, uy hiếp an toàn hàng không.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cảng vụ HKMN cũng cảnh báo tình trạng động vật nuôi xâm nhập khu bay và các trường hợp tàu bay va phải chim khi cất/hạ cánh xuống Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã ghi nhận 14 trường hợp động vật xâm nhập khu vực bay.

Động vật nuôi được phát hiện tại khu bay tại Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Đáng chú ý, trong tháng 5/2022 xuất hiện 1 con mèo tại tại khu vực điểm chờ RWY25L và 1 con gà tại khu vực đài Glide Path 25R. Đối với các trường hợp tàu bay va phải chim, trong 5 tháng đầu năm đã xảy ra 22 trường hợp, riêng tháng 5/2022 đã xảy ra 7 trường hợp.

Ngoài ra, tình trạng chiếu đèn lazer, thả diều… gây đe dọa an toàn bay vẫn còn diễn ra. Cụ thể, trong tháng 5/2022, Tân Sơn Nhất ghi nhận 2 trường hợp tổ lái phản ánh lazer chiếu vào buồng lái, 1 trường hợp tổ lái phát hiện diều, 1 trường hợp tổ lái phát hiện vật thể điều khiển tự động… gây uy hiếp an toàn bay.

Qua đó, để đảm bảo an toàn hàng không nhất là khi cao điểm hè đang đến gần, Cảng vụ HKMN yêu cầu các đơn vị quán triệt việc thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, thực hiện quy trình hướng dẫn công việc của nhân viên hàng không. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, Cảng vụ cũng yêu cầu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất triển khai, thực hiện chương trình kiểm soát động vật hoang dã, vật nuôi tại cảng hàng không, sân bay theo quy định. Cảng HKQT Tân Sơn Nhất chỉ đạo bộ phận quản lý an toàn, bộ phận kiểm soát chim và động vật hoang dã thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả các biện pháp...

Tình trạng chiếu đèn lazer vào tổ bay vẫn còn diễn ra. Ảnh: H.T

Riêng về vấn đề chiếu đèn lazer uy hiếp an toàn bay, lãnh đạo Cảng vụ HKMN cho hay đối với các trường hợp vi phạm an toàn hoạt động bay xảy ra tại các khu vực nghi ngờ thuộc địa bàn TP.HCM và Bình Dương, Đồng Nai... đơn vị đã phối hợp với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thông báo cho lực lượng có liên quan thành lập đoàn công tác tiến hành kiểm tra, xử lý.

Theo đó, Cảng vụ yêu cầu khi phát hiện vật thể bay, drone, flycam… Cảng HKQT Tân Sơn Nhất có trách nhiệm thông báo cho Sư đoàn Không quân (F370) để nắm bắt thông tin. Cảng vụ HKMN chủ trì phối hợp cung cấp thông tin cho trực ban công an, quân đội, chính quyền địa phương và tiến hành làm việc nhằm đánh giá tình hình, truy nguồn vật thể bay, drone, flycam…