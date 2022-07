Giá thức ăn thủy sản liên tục tăng, người nuôi cá tra, nuôi cá diêu hồng ở Vĩnh Long đang thua lỗ

Theo đó, giá cá tra nguyên liệu thấp hơn giá thành sản xuất trong thời gian dài đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất và giá trị sản xuất của ngành thủy sản.

Giá thức ăn cho cá liên tục tăng cao khiến người nuôi cá diêu hồng, nuôi cá tra ở Vĩnh Long đang thua lỗ.

Cụ thể, giá cá điêu hồng hiện từ 31.000- 34.500 đ/kg trong khi giá thành bình quân là 34.500- 36.500 đ/kg thì người nuôi không có lãi, thậm chí thua lỗ. Xuất hiện bệnh trên cá điêu hồng như: xuất huyết, phù mắt, ký sinh cũng làm ảnh hưởng hiệu quả sản xuất.

Toàn tỉnh hiện có 1.624 chiếc lồng/bè với 235 cơ sở nuôi, giảm 45 chiếc và 14 cơ sở so với cùng kỳ. Trong đó: đang nuôi là 1.147 chiếc, chưa thả lại 447 chiếc. Sản lượng ước tính 6 tháng đầu năm gần 8.000 tấn, đạt 44,1% so với kế hoạch, giảm 22,4% so với cùng kỳ.

Ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long cũng đã khuyến cáo các cơ sở nuôi nên chọn con giống lớn, khỏe mạnh thả nuôi để hạn chế hao hụt. Thực hiện tốt khâu neo đậu lồng bè, chủ động phòng, tránh thiệt hại do thiên tai. Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở nuôi làm thủ tục đăng ký phương tiện theo quy định, đồng thời cam kết không sử dụng chất cấm trong nuôi trồng thủy sản.