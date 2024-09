Giá USD hôm nay 10/9: Tỷ giá ngân hàng đồng loạt tăng mạnh

Giá USD hôm nay 10/9 thế giới

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang giao dịch ở mức 101,65 (7h00 giờ Việt Nam), tăng 0,2% so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (101,15).

Chỉ số USD Index (nguồn: Investing.com)

Đồng USD tăng vào phiên giao dịch vừa qua, trước khi công bố dữ liệu lạm phát quan trọng trong tuần này.

Sau các số liệu thị trường lao động hỗn hợp được báo cáo vào thứ Sáu tuần trước, trọng tâm chuyển sang dữ liệu lạm phát sắp tới, với số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến sẽ cho thấy sự điều chỉnh. Phân tích kỹ thuật cho thấy, tiềm năng tăng giá Đô la Mỹ hơn nữa trong thời gian tới.

Trong tuần này, dữ liệu CPI tháng 8 sẽ được công bố vào thứ Tư (11/9) với lạm phát tiêu đề dự kiến ở mức 2,6% so với cùng kỳ năm trước so với mức 2,9% của tháng 7. Lạm phát cơ bản dự kiến sẽ ổn định ở mức 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Dữ liệu PPI sẽ được công bố vào thứ Năm (12/9) với mức lạm phát dự kiến là 1,7% so với cùng kỳ năm trước so với mức 2,2% của tháng 7.

Kỳ vọng nới lỏng của Fed đã ổn định, với tỷ lệ cắt giảm 50 điểm cơ bản trong tháng này giảm xuống còn 20-25%. Thị trường vẫn định giá mức nới lỏng 100-125 điểm cơ bản của Fed vào cuối năm.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy, khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đã tăng lên 73%, trong khi khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản là 27%.

Các nguồn tin được Reuters trích dẫn lưu ý, "Thị trường dường như đang chấp nhận rằng Fed có nhiều khả năng sẽ thực hiện mức cắt giảm nhỏ hơn 25 điểm cơ bản".

Giá USD hôm nay 10/9 trong nước: Ngân hàng thương mại đồng loạt tăng

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước hiện đang niêm yết ở mức 24.177 VND/USD, giảm 25 đồng so với phiên giao dịch liền kề.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 22.969 – 25.385 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm (nguồn: SBV)

Tại các ngân hàng thương mại như tại Vietcombank, hiện đang niêm yết giá USD ở 24.500 – 24.840 VND/USD, tăng 70 đồng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Hay tại VietinBank, chiều mua USD đang ở 24.350 VND/USD và chiều bán ở mức 24.850 VND/USD. Nhà băng này hiện cũng tăng tới 80 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với cùng thời điểm giao dịch ngày hôm trước.

Khảo sát thêm 1 số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, tại Techcombank hiện tại giá USD mua/bán lần lượt ở mức 24.535 - 24.875 VND/USD, tăng 80 đồng ở chiều mua và tăng 70 đồng ở chiều bán so với ngày liền kề.

Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND vào phiên giao dịch sáng nay ở mức 24.530 - 24.860 VND/USD.

Trái với xu hướng với kênh ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục giảm mạnh.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay hiện đang ở mức 25.080 - 25.160 VND/USD, giảm mạnh 135 đồng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua.

Hiện giá USD mua vào tại các thị trường tự do đang cao hơn khoảng gần 600 đồng, còn giá USD bán ra đang đắt hơn khoảng 300 đồng so với kênh ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước có thể tăng tỷ giá mua để bổ sung dự trữ ngoại hối

Hiện tỷ giá mua tại Sở Giao dịch vẫn được duy trì ở mức 23.400 VND/USD, thấp hơn nhiều so với tỷ giá liên ngân hàng.

Tính đến ngày 10/9, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại và tỷ giá tự do đều đã thu hẹp mức tăng so với cuối năm 2023, xuống chỉ còn 1,5%.

Đồng thời, chênh lệch giữa tỷ giá thị trường tự do và niêm yết tại các ngân hàng thương mại gần như không đáng kể.

Từ đầu tháng 8 tới nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên tục điều chỉnh giảm tỷ giá bán tại Sở GDNHNN, từ mức 25.450 VND hiện đã xuống khá sâu, còn 25.335 VND/USD vào ngày 9/9.

Trong báo cáo chiến lược mới công bố, các chuyên gia phân tích tại SSI Research cho rằng, trong bối cảnh đồng USD hạ nhiệt, không loại trừ khả năng NHNN sẽ tăng tỷ giá mua này (như giai đoạn cuối năm 2022) để có thể bổ sung thêm ngoại tệ cho dự trữ ngoại hối.

Nguồn: SSI Research

Cũng theo SSI Research, nhờ tỷ giá “hạ nhiệt”, Nhà điều hành đã có hàng loạt chính sách điều hành mang tín nới lỏng hơn.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng (nguồn: SBV)

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 6/9 giữ nguyên ở mức 4,59%.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động theo xu hướng tăng giảm không đồng nhất, chẳng hạn như: Tại kỳ hạn 1 tuần giảm từ 4,77% xuống 4,61%; Kỳ hạn 1 tháng tăng từ 4,40% lên 4,69% và kỳ hạn 3 tháng tăng từ 5,03% lên 5,35%.