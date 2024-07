Giá USD hôm nay 28/7: Dự báo thị trường trong nước sẽ hạ nhiệt rõ ràng từ quý IV/2024

Giá USD hôm nay 28/7 thế giới: Chỉ số USD Index giao dịch quanh 104 xuyên suốt tuần

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) chốt phiên giao dịch cuối tuần ở mức 104,07, tăng 0,1% so với hồi đầu tuần (103,92).

Chỉ số USD Index (nguồn: Investing.com)

Đồng USD "rơi" khỏi mốc 104 khi mở phiên giao dịch đầu tuần trong bối cảnh giao dịch tổng thể trầm lắng kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định kết thúc chiến dịch tái tranh cử của mình, đồng thời tán thành Phó tổng thống Kamala Harris thay thế ông làm ứng cử viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tới đây.

Đến ngày 24/7, chỉ số DXY trở lại 104, đạt mốc 104,47 khi các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu lạm phát được công bố vào cuối tuần.

Đồng USD phản ứng rất ít với dữ liệu cho thấy doanh số bán nhà hiện tại của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 6, trong bối cảnh giá nhà trung bình lập mức cao kỷ lục. Dữ liệu cho thấy doanh số bán nhà đã giảm 5,4% trong tháng trước, xuống mức 3,89 triệu căn, mức thấp nhất kể từ tháng 12. Trong khi đó, giá nhà trung bình đã tăng 4,1% so với một năm trước đó lên mức cao nhất mọi thời đại là 426.900 USD.

Tuy nhiên, đến ngày 25/7, chỉ số DXY lại giảm 0,12%, xuống mốc 104,33 khi thông tin mới công bố cho thấy Chỉ số PMI của Mỹ, theo dõi lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đã tăng lên 55 trong tháng này, mức cao nhất kể từ tháng 4/2022. Mặc dù thị trường ít kỳ vọng vào việc Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong tháng này, nhưng rất có thể Fed sẽ phát đi thông điệp mạnh mẽ hơn về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới, trong bối cảnh lạm phát giảm và tăng trưởng chậm lại trong nhiều tháng.

Đà giảm tiếp tục duy trì tới ngày 26-7 khi đồng USD giảm 0,07%, xuống mốc 104,08 và cuối cùng đồng USD chốt tuần giao dịch ở mức 104,07 trong bối cảnh chịu áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc giảm sau báo cáo lạm phát của Mỹ, trước thềm đợt nới lỏng lãi suất dự kiến của Fed sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.

Nguồn: Bloomberg, KBSV

Giá USD hôm nay 28/7 trong nước: Ghi nhận tuần hồi phục, tự do trái chiếu

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết từ ngày 22/7 đến ngày 26/7 tăng nhẹ từ 24.241 lên mức 24.249 VND/USD, tăng 8 đồng so với phiên đầu tuần.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.038 – 25.462 VND/USD.

(nguồn: SBV, tổng hợp: Danviet)

Giá bán USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 25.091 – 25.150 VND/USD, còn giá bán ra hiện cùng ở ngưỡng 25.461 VND/USD tại tất cả ngân hàng.



Giá USD niêm yết tại các NHTM có động thái điều chỉnh tăng tuần giống với tỷ giá trung tâm, chẳng hạn như tại Vietcombank hiện đang niêm yết giá USD mua vào ở mức 25.121 đồng và bán ra 25.461 đồng, tăng 7 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch đầu tuần. Tương tự, tại BIDV cũng đang niêm yết giá mua - bán USD bằng với Vietcombank.

Khảo sát thêm tại một số ngân hàng thương mại tư nhân như Eximbank, hiện ngân hàng này đang niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.130 - 25.460 VND/USD, giảm 20 đồng ở chiều mua nhưng tăng nhẹ 3 đồng ở chiều bán so với hồi đầu tuần.

Hay tại Techcombank, nhà băng này hiện đang niêm yết ở mức 25.120 - 25.461 VND/USD. Giảm 34 đồng ở chiều mua và giảm 13 đồng ở chiều bán.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do bất ngờ giảm vào phiên cuối tuần, hiện công bố ở 25.650 – 25.730 VND/USD, giảm 10 đồng ở cả 2 chiều.

Nguồn: Bloomberg, KBSV

Theo báo cáo thị trường mới nhất của KBSV, công ty này cho biết: Tính từ đầu năm, giá usd tự do đã tăng 5,05% so với hồi đầu năm, tuy đã hạ nhiệt so với mức đỉnh hồi ngày 28/6 (26.020 VND/USD). Đà tăng của tỷ giá chợ đen chủ yếu do việc giá vàng thế giới tăng phi mã, tạo sự chênh lệch lớn giữa giá vàng trongnước và giá vàng thế giới, kích thích nhu cầu nhập lậu vàng.



Sau khi NHNN cho phép SJC và 4 ngân hàng quốc doanh mua vàng từ NHNN và bán trực tiếp cho người dân, chênh lệch giá vàngvới thế giới cũng đã rút xuống còn 8-9 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, KBSV cho rằng biện pháp này chỉ có tác động đối với vàng miếng và mang tính ngắn hạn. Vào đầu tháng 7, giá vàng nhẫn đã tăng cao vượt giá bán ra của vàng miếng SJC trước những biến động của giá vàng thế giới.

KBSV dự báo rằng: Bước sang quý III, tỷ giá có thể còn có các biến động trồi sụt do nhu cầu nhập khẩu của doanh nghiệp dự báo vẫn ở mức cao, trước khi xu hướng hạ nhiệt sẽ rõ ràng hơn trong quý IV nhờ kỳ vọng nguồn ngoại tệ sẽ cải thiện khi mà xuất khẩu được đẩy mạnh, kiều hối đổ về song song với dòng tiền FDI.

Theo đó, KBSV dự báo tỷ giá sẽ ổn định trở lại và mức tăng cả năm ở mức 3,5%, tương ứng đạt 25.120 USD/VND.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng (nguồn: SBV)

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 25/7 tăng nhẹ từ 4,77% lên 4,86%, tương ứng tăng 0,09 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ từ 4,89% lên 4,96%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,96% xuống 4,97% và kỳ hạn 3 tháng tăng 5,29% lên 5,48%.