Giá USD hôm nay 3/7: “Nín thở" chờ tín hiệu mới từ loạt sự kiện

Giá USD hôm nay 3/7 thế giới: Chỉ số USD Index tiếp tục biến động phạm vi hẹp

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện đang ở mức 105,37 (6h30 giờ Việt Nam), giảm 0,1% so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua (105,50).

Chỉ số USD Index

Đồng USD giảm nhẹ so với phiên giao dịch vừa qua trong bối cảnh chịu ảnh hưởng bởi số liệu JOLTS tăng và bình luận của Jerome Powell về triển vọng lạm phát.

Cụ thể, trong một hội nghị chính sách tiền tệ ở Bồ Đào Nha, Chủ tịch Powell cho biết: quá trình giảm phát đã được tiếp tục nhưng tuyên bố rằng ông muốn thấy tiến triển hơn nữa trước khi cắt giảm lãi suất. Ông nói thêm, "Vì nền kinh tế Hoa Kỳ mạnh và thị trường lao động mạnh, chúng tôi có khả năng dành thời gian và thực hiện đúng điều này."

Bình luận từ quan chức hàng đầu của Fed có “sức nặng” hơn so với các dữ liệu mới công bố về cơ hội việc làm ở Mỹ với mức tăng trong tháng 5, sau sự sụt giảm trong hai tháng trước đó. Theo đó, cơ hội việc làm tại Mỹ đã tăng 221.000, đạt mức 8,1 triệu vào tháng 5.

Đồng thời, khảo sát về số lượng việc làm và tỷ lệ luân chuyển lao động (JOLTS) do Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) công bố vào thứ Ba cho thấy số lượng việc làm vào ngày làm việc cuối cùng của tháng 5 đạt tổng cộng 8,14 triệu. Đây là mức tăng đáng kể so với mức 7,9 triệu của tháng 4 (điều chỉnh từ 8,05 triệu), vượt qua mức dự báo 7,9 triệu của thị trường.

Dự kiến sẽ có thêm dữ liệu vào thứ Tư, dẫn đầu là việc công bố biên bản cuộc họp gần đây nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cùng với chỉ số PMI Dịch vụ từ S&P Global và Viện Quản lý Cung ứng (ISM).

Dữ liệu sẽ tiếp tục vào thứ Sáu vì thị trường Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào thứ Năm do Ngày Độc lập. Đến thứ Sáu, các nhà giao dịch sẽ tập trung vào báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của tháng 6.

Theo Công cụ FedWatch của CME, khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 là 63%, tăng so với mức 58% vào thứ Hai.

Giá USD hôm nay 3/7 trong nước: Thị trường tự do giảm sâu, giá bán USD ngân hàng tiếp tục kịch trần

Tỷ giá trung tâm hiện được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở 24.253 VND/USD, tăng nhẹ 1 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Với biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.040 – 25.465 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm (nguồn: SBV)

Giới phân tích dự báo đây sẽ là tỷ giá USD được Ngân hàng Nhà nước niêm yết trong tuần này vì GDP quý II/2024 ước tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước. Mức này chỉ thấp hơn tốc độ tăng của quý 2/2022 trong giai đoạn 2020-2024 (tốc độ tăng GDP quý II so với cùng kỳ năm trước các năm 2020-2024 lần lượt là: 0,34%; 6,55%; 7,99%; 4,25%; 6,93%).

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức 23.400 VND/USD – 25.450 VND/USD.

Giá USD trên thị trường tự do đảo chiều giảm sâu, tụt khỏi vùng đỉnh 26.000 đồng trong khi tại các ngân hàng thương mại, giá bán USD vẫn được niêm yết kịch trần. Cụ thể, giá USD tự do giảm 40 đồng ở chiều mua vào, xuống 25.860 đồng và bán ra giảm 20 đồng, xuống 25.960 đồng. Hiện giá USD tự do vẫn đang cao hơn các ngân hàng gần 500 đồng.

Khảo sát giá USD niêm yết tại một số ngân hàng (Tổng hợp: PT)

Đáng chú ý, chiều bán USD tại các Ngân hàng thương mại liên tiếp điều chỉnh tăng giảm để ép đến kịch trần. Chẳng hạn như, tại Vietcombank và BIDV cùng niêm yết USD ở mức 25.245 - 25.465 VND/USD, cùng tăng 1 đồng ở cả hai chiều mua - bán so với phiên giao dịch sáng ngày hôm qua.

Hay tại Vietinbank đang niêm yết USD ở mức 25.244 - 25.465 VND/USD, tăng 14 đồng ở chiều mua và 1 đồng ở chiều bán.

Khảo sát thêm một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân như Techcombank đang niêm yết USD ở mức 25.274 - 25.465 VND/USD, tăng 8 đồng ở chiều mua và 1 đồng ở chiều bán. Trong khi đó Sacombank đang niêm yết USD ở mức 25.267 - 25.464 VND/USD, tăng 12 đồng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán so với phiên khảo sát liền trước.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên ngày 1/7 bật tăng mạnh từ 4,39% lên 4,76%, tương ứng tăng 0,47 điểm % so với phiên trước đó.

Tại các kỳ hạn khác đang biến động không đồng nhất, chẳng hạn như: tại kỳ hạn 1 tuần tăng từ 4,67% lên 4,86%; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 4,77% xuống 4,63% và kỳ hạn 3 tháng lại tăng từ 5,34% lên 5,63%.

Khảo sát lãi suất ngân hàng hiện nay của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước

Biểu lãi suất tiết kiệm Big4