Giá vật liệu hôm nay 1/1: Giá thép tăng, nhu cầu tiêu thụ xi măng chững lại

Giá vật liệu hôm nay 1/1: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép giao tháng 5/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải cuối tuần tăng 65 nhân dân tệ lên mức 4.097 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 70 nhân dân tệ, lên mức 4.085 nhân dân tệ/tấn.

Trong khi thị trường thép có chút khởi sắc thì tình hình tiêu thụ xi măng và clinker có xu hướng chững lại trong mùa cao điểm xây dựng cuối năm 2022.

Thông tin từ Hiệp hội xi măng Việt Nam (VNCA) cho biết bước vào những tháng cuối năm 2022, trái ngược với những năm trước, nhu cầu tiêu thụ xi măng có xu hướng chững lại do các công trình xây dựng, dự án đã đẩy mạnh việc mua vật liệu xây dựng vào tháng trước.

Mặt khác, sức mua của thị trường có phần suy giảm do dòng tiền bị hạn chế, kinh tế khu vực dân cư gặp nhiều khó khăn.

Theo số liệu thống kê từ báo cáo ngành xi măng tháng 11/2022, toàn ngành sản xuất đạt 6,3 triệu tấn tương đương với sản lượng tháng 10/2022. Tiêu thụ xi măng tăng nhẹ khoảng 4% so với tháng trước nhưng giảm mạnh so với năm 2021 chỉ đạt khoảng 7,8 triệu tấn. Lượng tiêu thụ xi măng nội địa trong tháng 11/2022 giảm 2% so với tháng 10, đạt 5,3 triệu tấn.

Lũy kế 11 tháng năm 2022, tiêu thụ xi măng tại thị trường trong nước ước đạt 57,2 triệu tấn. Xuất khẩu xi măng và clinker tháng 11/2022 vẫn giữ đà tăng, đạt 2,5 triệu tấn. 11 tháng năm 2022 xuất khẩu xi măng và clinker ước đạt 28,8 triệu tấn.

Trong tháng 11/2022, các thị trường chính như Trung Quốc, Đài Loan, Bangladesh, Malaysia… được cải thiện đáng kể. Riêng Philippines giảm chút ít do vấn đề áp thuế phòng vệ đối với một số doanh nghiệp nhập khẩu từ Việt Nam.

Về giá trị xuất khẩu tăng 13% so với tháng 10/2022 đạt xấp xỉ 106,4 triệu USD, tương đương 53% so với cùng kỳ 2021. Theo VNCA, thị trường xi măng hầu như không có sự điều chỉnh giá bán, nhưng để thúc đẩy bán hàng, nhiều đơn vị vẫn tiếp tục có chính sách hỗ trợ, chiết khấu thương mại, một số doanh nghiệp tiếp tục cho ra các nhãn mới giá rẻ để giảm giá bán.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 1/1

Ngày 24/12/2022, thị trường thép trong nước biến động mạnh sau khi có sự điều chỉnh giá tăng-giảm ở một số thương hiệu thép lớn.

Trong lần điều chỉnh này, thép Hòa Phát tăng giá mạnh sản phẩm thép của mình, thép cuộn CB240 tăng lên mức 14,74 triệu đồng/tấn và thép thanh vằn D10 CB300 tăng lên mức 15,02 triệu đồng/tấn.

Thương hiệu thép Việt Ý lại điều chỉnh giảm giá sản phẩm với dòng thép cuộn CB240, xuống mức 14,7 triệu đồng/tấn và với thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15 triệu đồng/tấn.

Thép Pomina cũng điều chỉnh giảm. Theo đó, đối với thép cuộn CB240 hiện đứng ở mức 16,06 triệu đồng/tấn và thép thanh vằn D10 CB300 đứng ở mức 16,06 triệu đồng/tấn.

Thép Kyoei miền Bắc vẫn giữ nguyên giá với hai dòng thép CB240 và D10 CB 300, ở mức 14,57 triệu đồng/tấn và 15,03 triệu đồng/tấn.

Còn thép Việt Nhật đồng loạt tăng giá với cả hai dòng thép, hiện thép cuộn CB240 ở mức 14,67 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14,87 triệu đồng/tấn.

Thép Việt Sing vẫn giữ nguyên giá với thép cuộn CB240 ở mức 14,62 triệu đồng/tấn và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14,92 triệu đồng/tấn.

Sau khoảng gần 3 tháng giá thép đi ngang, đến đầu tháng 12/2022, các doanh nghiệp thép rục rịch điều chỉnh giá thép, song các đợt tăng/giảm không đồng nhất. Trong vòng vài tuần qua nhiều thương hiệu đã điều chỉnh giá vài lần.

Thương hiệu thép Hòa Phát giữ nguyên giá thép so với đợt điều chỉnh gần nhất vào giữa tháng 10 và ngày 24/12/2022 mới điều chỉnh giá tăng lên. Thép Miền Nam cũng ngày 24/12/2022 mới điều chỉnh giá tăng lên với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15,33 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15,63 triệu đồng/tấn.

Thị trường thép đang chờ đợi những tín hiệu tích cực trong đầu năm mới bởi theo thông lệ đây là giai đoạn nhu cầu thép tăng lên khi các công trình xây dựng gấp rút đẩy mạnh tiến độ.

Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho rằng, nhu cầu thép năm nay có thể tăng mạnh hay không vẫn còn phụ thuộc nhiều yếu tố, nhất là khi tồn kho thép của các doanh nghiệp trong nước vẫn còn cao, các nhà sản xuất cần thời gian để xử lý.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép VAS vào ngày 24/12/2022 điều chỉnh giá thép, với thép cuộn CB240 đứng ở mức 14.670 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Thương hiệu thép Hòa Phát ngày 24/12/2022 điều chỉnh giá thép, với thép cuộn CB240 đứng ở mức 14.740 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.020 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, hiện thép cuộn CB240 ở mức 14.700 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.000 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.490 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.900 đồng/kg.

Thép Việt Sing, hiện thép cuộn CB240 ở mức 14.620 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.920 đồng/kg.

Thép Việt Nhật điều chỉnh giá, với dòng thép cuộn CB240 có giá 14.670 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.870 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.660 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.010 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.850 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.250 đồng/kg.

Thép VAS, với thép cuộn CB240 ở mức 14.670 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Thép Pomina, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.060 đồng/kg; tuy nhiên, dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.060 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 đứng ở mức 14.670 đồng/kg; còn với thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Thép Hòa Phát, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.710 đồng/kg; trong khi đó, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.760 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.960 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.860 đồng/kg.

Thép Miền Nam, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.630 đồng/kg.

