Giá vật liệu hôm nay 29/12: Giá thép hạ nhiệt

Giá vật liệu hôm nay 29/12: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép hôm nay giao tháng 5/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 26 nhân dân tệ xuống mức 4.019 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 25 nhân dân tệ/tấn, xuống mức 4.000 nhân dân tệ/tấn.

Trong bối cảnh lĩnh vực xây dựng của Trung Quốc vẫn đang ngập trong khó khăn, trong khi Mỹ và châu Âu có khả năng sẽ rơi vào suy thoái, Ấn Độ đang dần trở thành “vị cứu tinh” giúp thúc đẩy nhu cầu thép toàn cầu.

Ấn Độ dự kiến sẽ vượt Trung Quốc, trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023. Lĩnh vực xây dựng của đất nước Nam Á do đó đang trong giai đoạn bùng nổ.

Theo Hiệp hội Thép Thế giới, nhu cầu thép của Ấn Độ sẽ tăng 6,7% lên khoảng 120 triệu tấn vào năm tới. Đây sẽ là mức tăng trưởng mạnh nhất trong số các nền kinh tế lớn.



Vài năm trước, Ấn Độ đã vượt qua Mỹ để trở thành nước tiêu thụ thép lớn thứ hai toàn cầu, chỉ xếp sau Trung Quốc.

Ấn Độ đang trải qua giai đoạn xây dựng quốc gia trong thập kỷ hiện tại. Nhu cầu thép của nước này có thể vọt lên hơn 200 triệu tấn vào năm 2030.



Triển vọng tươi sáng của ngành thép tại Ấn Độ đã thúc đẩy doanh nghiệp thép gia tăng công suất.

Ấn Độ hiện đang sản xuất phần lớn lượng thép mà nước này sử dụng. Tuy nhiên, họ cũng đang phải nhập khẩu nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn.

Theo số liệu của chính phủ, so với cùng kỳ năm trước, lượng thép nhập khẩu của Ấn Độ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10 năm nay đã tăng 15% lên 3,1 triệu tấn.

Trung Quốc hiện chiếm hơn một phần tư lượng thép nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 10. Ngoài ra, một số thép của Nga cũng đã tìm đường đến Ấn Độ.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 29/12

Ngày 24/12, thị trường thép trong nước biến động mạnh sau khi có sự điều chỉnh giá tăng-giảm ở một số thương hiệu thép lớn.

Trong lần điều chỉnh này, thép Hòa Phát tăng giá mạnh sản phẩm thép của mình, thép cuộn CB240 tăng lên mức 14,74 triệu đồng/tấn và thép thanh vằn D10 CB300 tăng lên mức 15,02 triệu đồng/tấn.

Thương hiệu thép Việt Ý lại điều chỉnh giảm giá sản phẩm với dòng thép cuộn CB240, xuống mức 14,7 triệu đồng/tấn và với thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15 triệu đồng/tấn.

Thép Pomina cũng điều chỉnh giảm. Theo đó, đối với thép cuộn CB240 hiện đứng ở mức 16,06 triệu đồng/tấn và thép thanh vằn D10 CB300 đứng ở mức 16,06 triệu đồng/tấn.

Thép Kyoei miền Bắc vẫn giữ nguyên giá với hai dòng thép CB240 và D10 CB 300, ở mức 14,57 triệu đồng/tấn và 15,03 triệu đồng/tấn.

Còn thép Việt Nhật đồng loạt tăng giá với cả hai dòng thép, hiện thép cuộn CB240 ở mức 14,67 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14,87 triệu đồng/tấn.

Thép Việt Sing vẫn giữ nguyên giá với thép cuộn CB240 ở mức 14,62 triệu đồng/tấn và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14,92 triệu đồng/tấn.

Sau khoảng gần 2 tháng giá thép đi ngang, đến đầu tháng 12, các doanh nghiệp thép rục rịch điều chỉnh giá thép, song các đợt tăng/giảm không đồng nhất. Trong vòng vài tuần qua nhiều thương hiệu đã điều chỉnh giá vài lần.

Thương hiệu thép Hòa Phát giữ nguyên giá thép so với đợt điều chỉnh gần nhất vào giữa tháng 10 và ngày 24/12 mới điều chỉnh giá tăng lên. Thép Miền Nam cũng ngày 24/12 mới điều chỉnh giá tăng lên với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15,33 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15,63 triệu đồng/tấn.

Thị trường thép đang chờ đợi những tín hiệu tích cực trong đầu năm tới bởi theo thông lệ đây là giai đoạn nhu cầu thép tăng lên khi các công trình xây dựng gấp rút đẩy mạnh tiến độ.

Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho rằng, nhu cầu thép năm tới có thể tăng mạnh hay không vẫn còn phụ thuộc nhiều yếu tố, nhất là khi tồn kho thép của các doanh nghiệp trong nước vẫn còn cao, các nhà sản xuất cần thời gian để xử lý.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép VAS vào ngày 24/12 điều chỉnh giá thép, với thép cuộn CB240 đứng ở mức 14.670 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Thương hiệu thép Hòa Phát ngày 24/12 điều chỉnh giá thép, với thép cuộn CB240 đứng ở mức 14.740 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.020 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, hiện thép cuộn CB240 ở mức 14.700 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.000 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.490 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.900 đồng/kg.

Thép Việt Sing, hiện thép cuộn CB240 ở mức 14.620 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.920 đồng/kg.

Thép Việt Nhật điều chỉnh giá, với dòng thép cuộn CB240 có giá 14.670 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.870 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.660 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.010 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.850 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.250 đồng/kg.

Thép VAS, với thép cuộn CB240 ở mức 14.670 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Thép Pomina, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.060 đồng/kg; tuy nhiên, dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.060 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 đứng ở mức 14.670 đồng/kg; còn với thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Thép Hòa Phát, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.710 đồng/kg; trong khi đó, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.760 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.960 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.860 đồng/kg.

Thép Miền Nam, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.630 đồng/kg.

VSA cho biết từ quý II đến nay, nhu cầu tiêu thụ yếu, giá nguyên liệu ở mức thấp khiến các nhà máy thép lớn tại Việt Nam như Hoà Phát, Formosa, Tisco đã dừng hoạt động của một số lò cao, số khác phải giãn kế hoạch sản xuất.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), từ đầu quý II đến nay, giá nguyên vật liệu sản xuất thép như quặng sắt, than mỡ, coke, điện cực… liên tục đi xuống, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của nhiều doanh nghiệp.

VSA nhận định 11 tháng đầu năm, kinh tế toàn cầu khó khăn khi lạm phát tăng cao, các ngành sản xuất tăng trưởng chậm lại, trong đó có các ngành công nghiệp sử dụng thép.

Giá nguyên vật liệu sản xuất thép biến động mạnh, cụ thể giá các loại quặng sắt, thép phế, than cốc từ đầu quý II đến nay liên tục giảm, mức giảm lên tới 50-60% so với quý I, các doanh nghiệp sản xuất thép bị ảnh hưởng rất lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, hiệu quả thấp.

Ở Việt Nam, các nhà máy thép lớn đã dừng hoạt động của một số lò cao như Hoà Phát, Formosa, Tisco… hoặc giãn kế hoạch sản xuất như Thép Miền Nam, Maruichi Sunsco…

Số liệu của VSA cho thấy trong tháng 11, sản xuất thép thành phẩm đạt 1,8 triệu tấn, giảm 11% so với tháng 10 và giảm 37% so với cùng kỳ 2021. Bán hàng thép các loại đạt 1,9 triệu tấn, tăng 3% so với tháng trước nhưng giảm 16% so với tháng 11/2021.

Lũy kế 11 tháng đầu năm, sản xuất thép thành phẩm đạt 27,1 triệu tấn, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2021. Bán hàng thép thành phẩm đạt 25,1 triệu tấn, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó xuất khẩu đạt 5,7 triệu tấn, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.