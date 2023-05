Giá vật liệu hôm nay 20/5: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép hôm nay giao tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 22 nhân dân tệ xuống mức 3.633 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn tháng 1/2024 giảm 24 nhân dân tệ, xuống mức 3.571 nhân dân tệ/tấn.

Hiêp hội Thép Việt Nam (VSA) nhận định nhu cầu thép yếu tại hầu hết khu vực trên thế giới và tâm lý tiêu cực đã tác động đến giá bán thép thành phẩm. Xu hướng giảm giá thép trên phạm vi toàn cầu càng được củng cố thêm khi các doanh nghiệp thép Trung Quốc đang tìm cách đẩy mạnh xuất khẩu với tốc độ giá giảm nhanh để cạnh tranh.

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp đồng thời thực hiện bảo lãnh giá cho hàng đã bán ra một tuần trước đó và tiếp tục bảo lãnh hàng bán vào thị trường dân dụng. Điều này cho thấy xu hướng dò đáy của giá thép xây dựng vẫn có khả năng tiếp tục trong thời gian tới.

Giá vật liệu hôm nay 20/5: Giá thép giảm mạnh, xu hướng "dò đáy" có thể còn tiếp diễn

Lạm phát dai dẳng và lãi suất cao ở hầu hết các nền kinh tế sẽ hạn chế sự phục hồi của nhu cầu thép vào năm 2023, bất chấp yếu tố tích cực như: Trung Quốc mở cửa trở lại, khả năng phục hồi của châu Âu trước khủng hoảng năng lượng và việc nới lỏng các nút thắt trong chuỗi cung ứng.

Nhu cầu thép thành phẩm toàn cầu được dự đoán là 1,82 tỷ tấn vào năm 2023. Năm 2022, nhu cầu này giảm 3,2% so với cùng kỳ xuống còn 1,78 tỷ tấn do hoạt động của các ngành sử dụng thép sụt giảm rõ rệt trong quý IV, ảnh hưởng của việc điều chỉnh lượng hàng tồn kho.

Vào năm 2024, nhu cầu sẽ tăng 1,7% so với cùng kỳ lên 1,85 tỷ tấn, với tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại về 0, nhưng các khoản đầu tư vào quá trình khử cacbon và các nền kinh tế mới nổi năng động, chủ yếu ở châu Á, sẽ thúc đẩy động lực toàn cầu tích cực.

Sau khi giảm 3,5% vào năm 2022, nhu cầu của Trung Quốc vào năm 2023 được dự đoán tăng nhẹ 2%, với sự phục hồi nhẹ trong hoạt động của lĩnh vực bất động sản dự kiến vào cuối năm nhờ các biện pháp hỗ trợ của chính phủ. Cơ sở hạ tầng có thể tiếp tục được hưởng lợi từ các dự án được khởi xướng vào cuối năm 2022, trong khi ngành sản xuất dự kiến sẽ chỉ phục hồi vừa phải trong năm 2023-2024, với xuất khẩu chậm lại.

Tại Việt Nam, số liệu của Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho thấy, sản xuất thép thành phẩm quý I năm 2023 đạt 6,692 triệu tấn, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm 2022. Bán hàng thép thành phẩm đạt 6,068 triệu tấn, giảm 25,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó xuất khẩu đạt 1,659 triệu tấn, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, năm 2023, ngành thép của EU sẽ tiếp tục chịu tác động của chiến tranh, các vấn đề khác liên quan đến chuỗi cung ứng và việc tiếp tục thắt chặt tiền tệ. Nhu cầu trong khu vực dự kiến sẽ giảm 0,4% trong năm nay, sau khi giảm 7,9% vào năm ngoái.

Tại Mỹ, sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ sau đại dịch đã diễn ra theo lộ trình của nó với các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Fed để giải quyết lạm phát. Worldsteel nhận thấy tăng trưởng trong giai đoạn 2023-2024 dự kiến sẽ bị giảm bớt bởi áp lực suy thoái.

Lãi suất tăng cũng như chi phí đất đai và vật liệu đang gây áp lực tiêu cực lên hoạt động xây dựng của Mỹ, đặc biệt là đối với lĩnh vực dân cư. Sau khi giảm 2,6% vào năm 2022, nhu cầu thép của Mỹ dự kiến sẽ tăng 1,3% vào năm 2023.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 20/5

Ngày 19/5, thị trường thép trong nước giảm giá thép thanh vằn. Một số doanh nghiệp sản xuất thép hạ 60.000 – 210.000 đồng/tấn với sản phẩm thép vằn thanh D10 CB300, lên khoảng 14,95 – 15,5 triệu đồng/tấn, theo số liệu của Steel Online.

Cụ thể, doanh nghiệp thép Hòa Phát tại miền Bắc, miền Nam hạ 200.000 đồng/tấn đối với dòng thép vằn thanh D10 CB300 ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam xuống lần lượt 15,09 triệu đồng/tấn; 14,95 triệu đồng/tấn và 15,25 triệu đồng/tấn. Còn giá thép cuộn CB240 vẫn giữ nguyên so với đợt điều chỉnh trước, ở mức 14,9-14,92 triệu đồng/tấn.

Tương tự, thương hiệu thép Việt Ý cũng giảm 200.000 đồng/tấn với dòng thép vằn thanh D10 CB300 còn 15 triệu đồng/tấn. Thép cuộn CB240 không điều chỉnh, hiện đang ở mức 14,62 triệu đồng/tấn.

Với thép Việt Đức tại miền Bắc, dòng thép vằn thanh hiện có giá 15 triệu đồng/tấn sau khi doanh nghiệp này điều chỉnh giảm 150.000 đồng/tấn. Thép CB240 giữ nguyên 14,64 triệu đồng/tấn.

Với mức giảm 210.000 đồng/tấn, giá thép vằn thanh D10 CB300 của thương hiệu thép miền Nam đang ở mức 15,22 triệu đồng/tấn.

Trong đợt điều chỉnh này, thương hiệu Pomina điều chỉnh giảm 200.000 đồng/tấn với thép cuộn CB240 15,3 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 60.000 đồng/tấn, còn 15,5 triệu đồng/tấn.

Tương tự thép Tung Ho hạ 100.000 đồng/tấn với thép cuộn CB240 còn 14,82 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 200 đồng/tấn, còn 14,97 triệu đồng/tấn.

Như vậy tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá thép xây dựng đã có 5-6 đợt điều chỉnh giảm, tuỳ thương hiệu sẽ có tần suất điều chỉnh giá khác nhau.

Sau đợt điều chỉnh mới, giá thép được ghi nhận vào ngày 11/5 của các thương hiệu cụ thể như sau:

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát giảm giá bán 200 đồng với thép thanh vằn D10 CB300, có giá 15.090 đồng/kg; dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.900 đồng/kg.

Thép Việt Ý, hiện thép cuộn CB240 giữ ở mức 14.620 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 200 đồng, có giá 15.000 đồng/kg.

Thép Việt Sing không có thay đổi, với thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.120 đồng/kg; thép cuộn CB240 ở mức 14.820 đồng/kg.

Thép Việt Đức với thép cuộn CB240 có giá 14.640 đồng/kg; với thép thanh vằn D10 CB300 giảm 150 đồng xuống mức 15.000 đồng/kg.

Thép VAS, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.920 đồng/kg; dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.720 đồng/kg.

Thép Việt Nhật tiếp tục chuỗi ngày bình ổn, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.120 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, thép thanh vằn D10 CB300 tiếp tục giảm 200 đồng, hiện có giá 14.950 đồng/kg; với dòng thép cuộn CB240 vẫn tiếp tục ở mức 15.900 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.550 đồng/kg.

Thép VAS, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.770 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 giữ ở mức 15.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.660 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, với thép cuộn CB240 ở mức 14.920 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 200 đồng, có giá 15.250 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.820 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.770 đồng/kg.

Thép Tung Ho, với thép cuộn CB240 ở mức 15.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.170 đồng/kg.

Thép Pomina, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.910 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.220 đồng/kg.