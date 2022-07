Giá vật liệu hôm nay 21/7: Giá thép tiếp tục biến động, lo lợi nhuận ngành thép

Giá vật liệu hôm nay 21/7: Thép giảm nhẹ xuống mức 3.788 nhân dân tệ/tấn

Giá thép hôm nay giao tháng 10/2022 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 17 nhân dân tệ xuống mức 3.788 nhân dân tệ/tấn.

Trước đó, giá thép giao sau của Trung Quốc ngày 20/7/2022 tăng, do nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm giảm bớt khó khăn tài chính trong lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn.

Giá quặng sắt có xu hướng đi xuống do lo ngại thị trường có sự suy yếu đối với nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu sản xuất thép chính này.

Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc, chiếm khoảng 1/4 nhu cầu thép trong nước, đang được chú ý trong bối cảnh cuộc tẩy chay thanh toán thế chấp đối với các dự án bất động sản chưa hoàn thành ngày càng gia tăng.

Các nhà quản lý Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực khuyến khích các bên cho vay mở rộng các khoản vay cho các dự án đủ điều kiện.

Động thái này nhằm xoa dịu tình trạng hỗn loạn, có thể gây thêm căng thẳng cho nền kinh tế vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt phong tỏa do đại dịch Covid-19.

Về giá giao ngay, giá thép thanh vằn, cuộn cán nóng, cuộn cán nguội ngày 20/7 đã đồng loạt tăng. Cuộn cán nóng tăng 0,7% lên 3.842 nhân dân tệ/tấn (568 USD/tấn). Cuộn cán nguội tăng 0,6% lên 4.356 nhân dân tệ/tấn (644 USD/tấn). Thép thanh vằn nhích lên 0,1% lên 3.841 nhân dân tệ/tấn (568 USD/tấn).

Nguyên nhân của sự gia tăng này xuất phát từ nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm giảm bớt khó khăn tài chính trong lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn của nước này.



Giá nguyên liệu sản xuất thép trong kỳ hạn giảm do triển vọng chung về nhu cầu thép của Trung Quốc vẫn bị ảnh hưởng bởi rủi ro Covid-19 và thời tiết xấu.

Trên sàn giao dịch Đại Liên, giá than luyện cốc giảm 2,6%, trong khi giá than cốc giảm 1,1%, đảo ngược mức tăng ban đầu.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 8 trên Sàn giao dịch Singapore giảm 2,5% xuống 98,20 USD/tấn, trong khi hợp đồng giao tháng 9/2022 trên sàn Đại Liên giảm 1% xuống 656,50 nhân dân tệ/tấn.

Các cơ quan quản lý Trung Quốc đã nỗ lực tăng cường khuyến khích các bên cho vay mở rộng các khoản vay cho các dự án đủ điều kiện, nhằm xoa dịu tình trạng hỗn loạn có thể gây thêm căng thẳng cho nền kinh tế vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt phong tỏa chống Covid-19.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 21/7

Về thị trường thép trong nước, giá thép hôm nay (21/7) không có biến động. Nhiều doanh nghiệp thép đã tiếp tục hạ giá sản phẩm với mức giảm lên đến hơn 250.000 đồng/tấn từ ngày 17/7. Đợt điều chỉnh này là lần giảm thứ 9 liên tiếp từ ngày 11/5. Nguyên nhân giá thép trong nước quay đầu giảm mạnh sau thời gian tăng nóng được cho là giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng đi xuống. Giá nguyên vật liệu trong sản xuất thép liên tục giảm từ cuối tháng 3 đến nay khiến thị trường thép chững lại.

Về thị trường thép trong nước, giá thép hôm nay (21/7) không có biến động.

Về thị trường thép trong nước, giá thép hôm nay (21/7) không có biến động.

Tuy nhiên, trái ngược với sắt thép, giá một số vật liệu xây dựng khác vẫn đang trên đà tăng mạnh. Điển hình là xi măng đã có 3 lần tăng giá kể từ đầu năm 2022 sau khi giá than đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái do nguồn cung thắt chặt. Giá cát bê tông cũng tăng lên hơn 20% so với hồi đầu tháng 6/2021. Các vật liệu xây dựng khác như gạch, đá cũng biến động tăng nhẹ so với năm trước.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát hôm nay, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.990 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.500 đồng/kg.

Với thương hiệu thép Việt Ý, 2 sản phẩm của hãng gồm thép cuộn CB240 bình ổn giá bán ở mức 15.910 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.360 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Đức với 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.860 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.360 đồng/kg.

Thép VAS (Việt Mỹ) không có biến động, hiện 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.710 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.160 đồng/kg.

Thép Việt Nhật, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.910 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.260 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 tạm thời ở mức 15.890 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.240 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.990 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.500 đồng/kg.

Thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 có giá 15.910 đồng/kg và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 16.510 đồng/kg.

Thép VAS với 2 sản phẩm của hãng gồm dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.860 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.110 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.800 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá bán 17.100 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 hiện ở mức 15.990 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.500 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 duy trì mức 16.600 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.900 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 15.710 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.960 đồng/kg.

Thép Tung Ho với dòng thép cuộn CB240 có mức giá 15.830 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 hiện có giá 16.090 đồng/kg.

Báo cáo cập nhật ngành thép vừa được SSI Research công bố cho thấy, sau khi tăng 15% trong quý I/2022 do nhu cầu bị dồn nén, sản lượng tiêu thụ thép thành phẩm trong nước (bao gồm thép xây dựng, tôn mạ và thép ống) trong tháng 4 và tháng 5 đã giảm khoảng 32% so với cùng kỳ.



Nhu cầu yếu hơn đáng kể có thể là do sự kết hợp của ba yếu tố: Giá thép cao, cùng với sự gia tăng của các chi phí vật liệu xây dựng khác khiến hoạt động xây dựng bị đình trệ; lo ngại về việc giá thép tạo đỉnh, khiến các nhà phân phối tạm dừng việc dự trữ hàng tồn kho và các chính sách quản lý siết chặt hơn dòng vốn vào lĩnh vực bất động sản.

Trong khi đó, xuất khẩu vẫn ổn định trong quý II/2022 với sản lượng xuất khẩu của thép thành phẩm đạt mức tăng trưởng đáng khích lệ là 13% trong 5 tháng đầu năm 2022.

Tuy nhiên, kênh xuất khẩu vẫn có xu hướng chững lại trong những tháng gần đây, đặc biệt trong mảng tôn mạ, với sản lượng hàng tháng thấp hơn khoảng 30% so với mức đỉnh trong quý IV/2021.Theo SSI Research sự sụt giảm về sản lượng như vậy là do nhu cầu giảm ở các thị trường xuất khẩu chủ chốt (đặc biệt là Mỹ và EU), những thị trường mà trong điều kiện thuận lợi từng chiếm 60-70% sản lượng xuất khẩu tôn mạ của Việt Nam.

Các công ty tôn mạ như HSG và NKG đã nhận được đơn đặt hàng xuất khẩu thực hiện cho đến cuối tháng 7 và tháng 8 với sản lượng khoảng 60 nghìn tấn/tháng. Tuy nhiên, việc các đơn hàng xuất khẩu trước từ 1 đến 2 tháng cho thấy xu hướng chậm lại so với giai đoạn trước khi các công ty ký được trước khoảng 3-4 tháng.

Thêm vào đó, xuất khẩu trong nửa cuối năm 2022 cũng có thể bị ảnh hưởng tiêu cực từ các biện pháp bảo hộ mà EU áp đặt. EU gần đây đã bổ sung Việt Nam vào nhóm “các nước khác” với hạn ngạch nhập khẩu dành cho nhóm này là 2,1 triệu tấn thép mạ kẽm nhúng nóng (HDG) từ ngày 1/7/2021 đến 30/6/2022, và tăng 4%/năm trong 2 năm tới. Theo EU, sản lượng xuất khẩu HDG của Việt Nam sang châu Âu ước đạt 979 nghìn tấn vào năm 2021. Với điều chỉnh này, xuất khẩu từ Việt Nam sang EU có thể sẽ giảm trong thời gian tới. Tuy nhiên, đóng góp từ thị trường EU đối với xuất khẩu thép Việt Nam cũng đã giảm so với giai đoạn trước do giá thép EU giảm đáng kể trong những tháng gần đây.

Giá thép giảm đang tạo áp lực lên tỷ suất lợi nhuận. Báo cáo của SSI Research chỉ ra rằng, do nhu cầu yếu, giá thép xây dựng tại Việt Nam đã giảm khoảng 11% so với mức đỉnh vào tháng 3, trong khi giá thép HRC cũng giảm 25% so với mức đỉnh vào đầu tháng 4, theo diễn biến của giá thép thế giới.

Ở thị trường thế giới, sau khi tăng vọt 56% khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu, hiện giá thép HRC tại EU đã điều chỉnh khoảng 35% về dưới mức trước khi căng thẳng xảy ra. Giá HRC ở Trung Quốc và Mỹ cũng giảm 15-20% trong 3 tháng qua do ít hoạt động xây dựng và sản xuất hơn, trong bối cảnh lạm phát trên toàn thế giới và đặc biệt là do nhu cầu yếu ở Trung Quốc trước tình hình giãn cách xã hội, thời tiết bất lợi và thị trường bất động sản tăng trưởng chậm lại do lãi suất tăng.

Về nguồn cung, sản lượng thép toàn cầu nhìn chung đã giảm trong những tháng đầu năm 2022, với tổng sản lượng sản xuất ước tính trong 5 tháng giảm 6,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tính theo tháng, sản lượng thép sản xuất tại Trung Quốc đã tăng dần trong 3 tháng qua, làm gia tăng lượng hàng tồn kho tại nhà máy và tạo thêm áp lực lên diễn biến giá thép trong khu vực.

Từ các yếu tố kể trên, SSI Research dự báo tỷ suất lợi nhuận của các công ty thép sẽ giảm trong quý II và quý III/2022. Cụ thể, dự báo lợi nhuận ròng năm 2022 của HPG sẽ giảm 23% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu do giả định giá thép giảm. Tương tự, lợi nhuận ròng của HSG dự báo giảm 67%; NKG giảm 39%...

Tuy nhiên, việc giảm tỷ suất lợi nhuận trong ngắn hạn có thể được hỗ trợ bởi giá nguyên liệu đầu vào giảm. Cụ thể, giá than cốc đã giảm 36% so với mức đỉnh hồi tháng 3, trong khi giá quặng sắt cũng giảm 13% trong 3 tháng qua do sản lượng thép sản xuất giảm (đặc biệt là từ Trung Quốc). Mặc dù giá nguyên vật liệu giảm có thể dẫn đến việc các công ty phải trích lập dự phòng hàng tồn kho trong ngắn hạn, song nguyên liệu đầu vào rẻ hơn có thể giúp giảm chi phí sản xuất của các công ty trong các quý tiếp theo.

Mặt khác, do tỷ suất lợi nhuận của các công ty Trung Quốc đã giảm xuống mức tối thiểu, nên giá thép trong thời gian tới sẽ khó có thể giảm với tốc độ mạnh như trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, sự hồi phục của giá thép cũng tương đối hạn chế do nhu cầu yếu cho đến khi Trung Quốc mở cửa hoàn toàn nền kinh tế.

SSI Research cho rằng, tỷ suất lợi nhuận của các công ty thép dự kiến sẽ không giảm xuống mức “đáy” trong giai đoạn 2018-2019, do ít áp lực từ việc tăng công suất ngành và tỷ lệ nợ hiện đã ở mức an toàn hơn.