Giá vật liệu hôm nay 23/4: Giá thép xây dựng có thể sẽ giảm nữa

Giá vật liệu hôm nay 23/4: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép giao kỳ hạn tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm sâu 100 nhân dân tệ, xuống mức 3.753 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn tháng 1/2024 giảm 83 nhân dân tệ, xuống mức 3.693 nhân dân tệ/tấn.

Hiệp hội Thép Thế giới đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng nhu cầu thép toàn cầu trong năm nay lên mức 2,3%, cao hơn đáng kể so với dự báo tăng 1% được đưa ra hồi tháng 10/2022 - thời điểm thị trường toàn cầu ảm đạm.

Hiệp hội Thép Thế giới nhận định hoạt động sản xuất thép sẽ phục hồi trở lại nhưng môi trường lãi suất cao trên toàn cầu sẽ tiếp tục kìm hãm nhu cầu sử dụng thép.

Chủ tịch Uỷ ban Kinh tế Hiệp hội Thép Thế giới cho biết, tình trạng lạm phát dai dẳng và lãi suất cao ở hầu hết các nền kinh tế sẽ hạn chế sự phục hồi của nhu cầu thép trong năm nay, bất chấp các yếu tố tích cực như nền kinh tế Trung Quốc tái mở cửa, khả năng phục hồi của châu Âu sau khủng hoảng năng lượng và các căng thẳng của chuỗi cung ứng được giải toả.

Nhu cầu thép thành phẩm toàn cầu trong năm nay được Hiệp hội Thép Thế giới dự báo đạt 1,82 tỷ tấn. Trong quý IV/2022, nhu cầu sử dụng thép trên toàn thế giới đã sụt giảm rõ rệt, khiến nhu cầu sử dụng thép cả năm 2022 chỉ đạt 1,78 tỷ tấn, giảm 3,2% so với năm 2021.

Trong năm 2024, nhu cầu sử dụng thép có thể tăng 1,7% lên mức 1,85 tỷ tấn. Trong đó, nhu cầu sử dụng thép tại các nền kinh tế mới nổi, chủ yếu ở châu Á, sẽ là động lực chính.

Đối với thị trường Trung Quốc - quốc gia sản xuất thép lớn nhất thế giới, nhu cầu sử dụng thép tại đây trong năm 2023 được dự báo sẽ tăng nhẹ 2%, sau khi giảm 3,5% trong năm 2022. Sự phục hồi nhu cầu chủ yếu đến từ việc gia tăng hoạt động xây dựng nhà ở dự kiến diễn ra vào cuối năm nay khi Chính phủ Trung Quốc đưa ra các biện pháp hỗ trợ.

Hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng tại Trung Quốc trong năm nay có thể tiếp tục được đẩy mạnh với các dự án đã được khởi công vào cuối năm ngoái. Trong khi đó, hoạt động sản xuất công nghiệp của nước này dự kiến sẽ chỉ phục hồi ở mức độ vừa phải trong năm 2023 và 2024, và hoạt động xuất khẩu sẽ giảm tốc. Hiệp hội Thép Thế giới dự báo Trung Quốc có thể sẽ không ghi nhận tăng trưởng nhu cầu sử dụng thép trong năm 2024.

Đối với thị trường châu Âu, hoạt động sản xuất thép tại đây tiếp tục chịu tác động tiêu cực từ cuộc xung đột quân sự Nga – Ukraine, chính sách thắt chặt tiền tệ và các vấn đề về chuỗi cung ứng. Nhu cầu về thép tại châu Âu đã giảm mạnh 7,9% trong năm 2022 và dự kiến tiếp tục giảm 0,4% trong năm nay.

Đối với thị trường Hoa Kỳ, Hiệp hội Thép Thế giới nhận định tăng trưởng nhu cầu sử dụng thép tại đây trong năm 2023 sẽ tăng 1,3% sau khi giảm 2,6% trong năm 2022. Tuy nhiên, tăng trưởng nhu cầu sử dụng trong năm 2024 có thể sẽ suy yếu do rủi ro suy thoái trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) liên tục tăng lãi suất để kìm hãm lạm phát.

Lãi suất cao cùng với chi phí sử dụng đất cũng như chi phí vật liệu ở mức cao đang tác động tiêu cực đến hoạt động xây dựng, đặc biệt là xây dựng nhà ở, tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng thép tại đây có thể được hỗ trợ bởi hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng và ngành năng lượng.

Tại Việt Nam, số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho thấy, sản xuất thép thành phẩm quý I/2023 đạt 6,692 triệu tấn, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm 2022; tiêu thụ thép thành phẩm đạt 6,068 triệu tấn, giảm 25,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu đạt 1,659 triệu tấn, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo VSA, tình hình tiêu thụ thép thô mặc dù vẫn giảm trong những tháng đầu năm nhưng thị trường bắt đầu dần cải thiện. Đáng chú ý, VSA nhận định tiêu thụ thép trong quý III và quý IV/2023 sẽ tăng trưởng mạnh nhờ loạt yếu tố về giải ngân vốn đầu tư công và chính sách thúc đẩy nhà ở xã hội.

Giá vật liệu hôm nay 23/4: Giá thép xây dựng có thể sẽ giảm nữa

Giá vật liệu trong nước hôm nay 23/4

Ngày 21/4, thị trường trong nước giảm lần thứ 3 trong tháng. Sau ba đợt giảm liên tiếp, giá thép xây dựng hiện đang ở mức 14,95 - 16,68 triệu đồng/tấn, tùy từng thương hiệu, chủng loại.

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ yếu, động thái giảm giá bán của các doanh nghiệp chủ yếu đến từ yếu tố nguyên vật liệu hạ nhiệt.

Giá phôi thép và nguyên vật liệu giảm là lý do để các doanh nghiệp sản xuất thép điều chỉnh giảm giá bán thép thành phẩm cho phù hợp với chi phí đầu vào. Ngoài việc giảm giá, nhiều nhà máy thông báo bảo lãnh giá nên trong trường hợp giá nguyên vật liệu chính cho sản xuất như thép phế phôi thép tiếp tục đi xuống, giá thép xây dựng có thể sẽ giảm nữa

Sau khi được điều chỉnh, giá thép của các thương hiệu hôm nay cụ thể như sau:

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát điều chỉnh giảm, dòng thép cuộn CB240 hiện ở mức 15.000 đồng/kg - giảm 200 đồng; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.450 đồng/kg - giảm 130 đồng.

Tương tự, thép Việt Ý cũng giảm giá bán lần thứ 3 trong tháng, hiện thép cuộn CB240 giảm 300 đồng, hiện ở mức 15.000 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.250 đồng/kg - giảm 150 đồng.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 giảm 200 đồng, xuống mức 15.020 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 hạ 150 đồng, hiện có giá 15.480 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với thép cuộn CB240 có giá 14.950 đồng/kg - giảm 200 đồng; với thép thanh vằn D10 CB300 giảm 250 đồng, xuống mức 15.350 đồng/kg.

Thép VAS, hiện dòng thép cuộn CB240 giảm 210 đồng xuống mức 15.170 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.330 đồng/kg - giảm 200 đồng.

Thép Việt Nhật điều chỉnh giảm sâu, với dòng thép cuộn CB240 giảm 660 đồng, xuống mức 14.920 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 510 đồng, hiện có giá 15.120 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát tương tự miền Bắc, giảm 200 đồng và 130 đồng tương ứng với dòng thép cuộn CB240 xuống mức 15.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.350 đồng/kg.

Thép Việt Đức giảm 100 đồng với cả 2 sản phẩm của hãng, hiện dòng thép cuộn CB240 xuống mức 15.350 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.760 đồng/kg.

Thép VAS tiếp tục giảm sâu, hiện dòng thép cuộn CB240 giảm 360 đồng xuống mức 15.020 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.070 đồng/kg - giảm 460 đồng.

Thép Pomina đồng loạt giảm sâu 2 sản phẩm của hãng, với dòng thép cuộn CB240 giảm 1.120 đồng xuống mức 15.810 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 1.020 đồng, hiện có giá 15.860 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, với thép cuộn CB240 giảm 170 đồng, xuống mức 15.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giảm 220 đồng, có giá 15.350 đồng/kg.

Thép VAS giảm 410 đồng, dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.020 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.120 đồng/kg.

Thép Tung Ho, với thép cuộn CB240 ở mức 15.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.730 đồng/kg.

Thép Pomina, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.370 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.680 đồng/kg.