Giá vật liệu hôm nay 26/12: Giá thép tăng đầu tuần.

Giá vật liệu hôm nay 26/12: Giá sắt thép xây dựng hôm nay trên Sàn giao dịch Thượng Hải

Giá thép hôm nay giao tháng 5/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 9 nhân dân tệ lên mức 3.988 nhân dân tệ/tấn.

Giá thép giao kỳ hạn tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch Thượng Hải ghi nhận ở mức 3.962 nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt trong phiên giao dịch ngày 26/12 ít thay đổi do nước tiêu thụ kim loại hàng đầu Trung Quốc phải vật lộn với sự bùng phát của dịch Covid-19 đang lan rộng có thể kìm hãm sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và nhà sản xuất thép hàng đầu.

Cụ thể: Lo ngại về sự lây nhiễm Covid-19 lan rộng đã buộc nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là ở trung tâm tài chính Thượng Hải của Trung Quốc, phải đóng cửa, đồng thời làm giảm sự lạc quan của các nhà đầu tư vốn được thúc đẩy bởi cam kết thường xuyên lặp đi lặp lại của Bắc Kinh về tăng cường hỗ trợ chính sách và kích thích tăng trưởng kinh tế vào năm 2023.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên Trung Quốc đã kết thúc giao dịch buổi sáng thấp hơn 0,1% xuống mức 825,5 nhân dân tệ (tương đương 118,08 USD)/tấn và ít thay đổi so với tuần trước.

Trên Sàn giao dịch Singapore, hợp đồng chuẩn tháng 1/2023 của nguyên liệu sản xuất thép tăng 0,8% lên 111,70 USD/tấn, dao động trong khoảng 107-113 USD/tấn trong tháng này.

Các nhà phân tích của Sinosteel cho biết, áp lực từ phía cung, do "các lô hàng quặng sắt toàn cầu đã phục hồi đáng kể", cũng làm giảm sự lạc quan của nhà đầu tư về sự phục hồi của giá trong năm tới.

Các tiêu chuẩn thép phần lớn giảm nhẹ, với thép cây trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0,2%, trong khi dây thép cuộn giảm 0,3% và thép cuộn cán nóng gần như không đổi. Giá thép không gỉ giảm 0,8%.

Tỷ lệ sử dụng công suất lò cao trong số 247 nhà máy thép Trung Quốc được khảo sát thường xuyên đã giảm 0,25 điểm phần trăm xuống 82,39% so với ngày 16-22/12 so với một tuần trước, do họ hạn chế sản lượng trong bối cảnh nhu cầu ảm đạm.

Giá các nguyên liệu đầu vào sản xuất thép khác của Đại Liên chịu áp lực, với giá than cốc và than luyện cốc lần lượt giảm 1% và 0,9%.

Giá vật liệu hôm nay 26/12: Giá thép tăng đầu tuần.

Giá vật liệu trong nước hôm nay 26/12

Ngày 24/12, thị trường thép trong nước biến động mạnh sau khi có sự điều chỉnh giá tăng-giảm ở một số thương hiệu thép lớn.

Trong lần điều chỉnh này, thép Hòa Phát tăng giá mạnh sản phẩm thép của mình, thép cuộn CB240 tăng lên mức 14,74 triệu đồng/tấn và thép thanh vằn D10 CB300 tăng lên mức 15,02 triệu đồng/tấn.

Thương hiệu thép Việt Ý lại điều chỉnh giảm giá sản phẩm với dòng thép cuộn CB240, xuống mức 14,7 triệu đồng/tấn và với thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15 triệu đồng/tấn.

Thép Pomina cũng điều chỉnh giảm. Theo đó, đối với thép cuộn CB240 hiện đứng ở mức 16,06 triệu đồng/tấn và thép thanh vằn D10 CB300 đứng ở mức 16,06 triệu đồng/tấn.

Thép Kyoei miền Bắc vẫn giữ nguyên giá với hai dòng thép CB240 và D10 CB 300, ở mức 14,57 triệu đồng/tấn và 15,03 triệu đồng/tấn.

Còn thép Việt Nhật đồng loạt tăng giá với cả hai dòng thép, hiện thép cuộn CB240 ở mức 14,67 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14,87 triệu đồng/tấn.

Thép Việt Sing vẫn giữ nguyên giá với thép cuộn CB240 ở mức 14,62 triệu đồng/tấn và thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14,92 triệu đồng/tấn.

Sau khoảng gần 2 tháng giá thép đi ngang, đến đầu tháng 12, các doanh nghiệp thép rục rịch điều chỉnh giá thép, song các đợt tăng/giảm không đồng nhất. Trong vòng vài tuần qua nhiều thương hiệu đã điều chỉnh giá vài lần.

Thương hiệu thép Hòa Phát giữ nguyên giá thép so với đợt điều chỉnh gần nhất vào giữa tháng 10 và ngày 24/12 mới điều chỉnh giá tăng lên. Thép Miền Nam cũng ngày 24/12 mới điều chỉnh giá tăng lên với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15,33 triệu đồng/tấn; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15,63 triệu đồng/tấn.

Thị trường thép đang chờ đợi những tín hiệu tích cực trong đầu năm tới bởi theo thông lệ đây là giai đoạn nhu cầu thép tăng lên khi các công trình xây dựng gấp rút đẩy mạnh tiến độ.

Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho rằng, nhu cầu thép năm tới có thể tăng mạnh hay không vẫn còn phụ thuộc nhiều yếu tố, nhất là khi tồn kho thép của các doanh nghiệp trong nước vẫn còn cao, các nhà sản xuất cần thời gian để xử lý.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép VAS vào ngày 24/12 điều chỉnh giá thép, với thép cuộn CB240 đứng ở mức 14.670 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Thương hiệu thép Hòa Phát ngày 24/12 điều chỉnh giá thép, với thép cuộn CB240 đứng ở mức 14.740 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.020 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, hiện thép cuộn CB240 ở mức 14.700 đồng/kg; dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.000 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.490 đồng/kg; còn thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.900 đồng/kg.

Thép Việt Sing, hiện thép cuộn CB240 ở mức 14.620 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.920 đồng/kg.

Thép Việt Nhật điều chỉnh giá, với dòng thép cuộn CB240 có giá 14.670 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.870 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.660 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.010 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.850 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.250 đồng/kg.

Thép VAS, với thép cuộn CB240 ở mức 14.670 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Thép Pomina, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.060 đồng/kg; tuy nhiên, dòng thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.060 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 đứng ở mức 14.670 đồng/kg; còn với thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.870 đồng/kg.

Thép Hòa Phát, dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.710 đồng/kg; trong khi đó, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.760 đồng/kg.

Thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.960 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.860 đồng/kg.

Thép Miền Nam, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 15.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 15.630 đồng/kg.

