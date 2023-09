Giá vé concert Westlife ngang ngửa giá đêm diễn của Hoàng Thùy Linh, khán giả dự đoán sớm cháy vé

Giá vé concert Westlife từ 850.000 đồng đến 4 triệu đồng

Theo đó, giá vé concert Westlife bao gồm 6 mức: 850.000 - 1.200.000 - 1.690.000 - 2.100.000 - 3.100.000 - 4.000.000 đồng. Trong sơ đồ, BTC chia SVĐ Thống Nhất thành 8 khu với các hạng vé điện tử, 100% là ghế ngồi. Thời gian mở bán vé chính thức vào 9h ngày 26/9.

Với khoảng 15 ngàn chỗ ngồi, đa số khán giả dự đoán concert này sẽ sớm cháy vé trong vòng 1, 2 ngày. Lý do là bởi mức giá vé concert Westlife khá phải chăng, phù hợp với túi tiền của đông đảo người yêu nhạc. Đối tượng fan của Westlife đa phần đều thuộc thế hệ 8x và 9x. Những người này đã có điều kiện kinh tế ổn định, sẵn sàng "móc hầu bao" để tới tìm lại thanh xuân, thưởng thức các ca khúc mình yêu thích.

Ban nhạc Westlife. (Ảnh: NSX)

Có thể thấy, giá vé concert Westlife ngang ngửa với Vietnamese concert của Hoàng Thuỳ Linh. Nữ ca sĩ cũng chia làm 6 mức vé, dao động từ 1.500.000 đến 3.900.000 đồng. Theo thông tin mới nhất, một vài hạng ghế trong concert này đã được bán hết. Show diễn sẽ diễn ra vào ngày 29/9 sắp tới.

Cùng là ban nhạc quốc tế, nhưng mức vé concert Westlife cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với show của Blackpink diễn ra vào tháng 7 trước đó tại Hà Nội. Để sở hữu tấm vé Vip, người hâm mộ phải bỏ ra tới 9.800.000. Các hạng vé khác cũng giao động từ 1.200.000 đến 7.800.000 đồng. Đương nhiên, xét về độ "hot" ở thời điểm hiện tại, Blackpink hoàn toàn lấn át so với Westlife - một ban nhạc đã có tuổi đời gần 30 năm.

Các hạng vé tại concert Westlife. (Ảnh: BTC)

Trước đó, vào tối 19/9, nhóm nhạc Westlife chính thức thông báo sẽ mang The Wild Dreams Tour - All The Hits đến Việt Nam. Đêm diễn của nhóm nhạc này sẽ diễn ra tại SVĐ Thống Nhất vào tối 22/11 tới đây.

Westlife là một nhóm nhạc đến từ Ireland và được thành lập từ năm 1998. Họ nổi tiếng trên toàn thế giới những năm 2000 và nhiều ca khúc của họ quen thuộc với khán giả Việt Nam như: I Have A Dream; Seasons In The Sun; My Love; If I Let You Go; Flying Without Wings; You Raise Me Up; Soledad; I Lay My Love On You...

Westlife đã có 14 đĩa đơn đạt vị trí #1 trong bảng xếp hạng Anh (tính từ năm 1999 đến năm 2006), xếp thứ 3 trong số những nghệ sĩ và ban nhạc có nhiều đĩa đơn #1 nhất tại Anh (chỉ sau Elvis Presley và The Beatles, xếp ngang với Cliff Richard). Ban nhạc đã bán được tổng cộng hơn 44 triệu album tại hơn 40 nước trong đó có hơn 12 triệu album tính riêng tại Anh, 14 lần đĩa đơn #1 tại Anh và 13 lần đĩa đơn #1 tại Ireland.