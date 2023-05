Vì sao giá vé các lễ hội âm nhạc ở Trung Quốc tăng như vũ bão?

Bối cảnh lễ hội âm nhạc ở Trung Quốc đã phát triển vượt bậc trong vài năm qua, với các sự kiện diễn ra ở các thành phố trên khắp đất nước. Tuy nhiên, khi mức độ phổ biến của các lễ hội âm nhạc ngày càng tăng thì giá vé cũng vì thế mà tăng theo.

Vé vào cửa trung bình cho một buổi biểu diễn một ngày có giá hiện là từ 300 đến 400 NDT (từ 43 đến 58 USD), với một số lễ hội có giá cao nhất lên tới 1.800 NDT cho vé VIP hai ngày. Giá cả tăng vọt đã khiến người hâm mộ phàn nàn rằng, các lễ hội không có gì mới và không xứng đáng với mức giá cao như vậy.

Bất chấp giá cao, các lễ hội âm nhạc ở Trung Quốc vẫn phát triển như vũ bão. Trên thực tế, Hiệp hội Biểu diễn Nghệ thuật Trung Quốc dự đoán rằng, các hoạt động biểu diễn quy mô lớn sẽ cho thấy "sự tăng trưởng bùng nổ" vào năm 2023, số lượng các buổi hòa nhạc và lễ hội âm nhạc dự kiến sẽ vượt qua các hoạt động được tổ chức vào năm 2019, trước đại dịch Covid-19.

Lễ hội âm nhạc Dâu tây tổ chức tại Thượng Hải ngày 2/5 vừa qua. (Ảnh: IT).

Sự tăng trưởng này có thể là do sự thành công của các chương trình như "The Rap of China" và "The Big Band", đã phổ biến hai dòng nhạc rap và rock trong nước. Khi giá trị của các nhạc sĩ tăng lên, vé xem các buổi hòa nhạc trực tiếp cũng tăng theo, với giá tăng dần lên hơn 100 NDT kể từ năm 2012, khi thị trường biểu diễn bắt đầu phát triển.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã có tác động đáng kể đến bối cảnh lễ hội âm nhạc ở Trung Quốc. Trong khi các nghệ sĩ biểu diễn trong nước có thể tham gia thì việc các ban nhạc nước ngoài không có mặt vì dịch Covid-19 khiến chất lượng của một số lễ hội âm nhạc giảm sút.

Ngoài những lo ngại về giá vé và chất lượng, một số người hâm mộ cũng chỉ trích ban quản lý lễ hội và hậu cần. Ví dụ, tại một lễ hội gần đây, địa điểm tổ chức quá nhỏ và phải xếp hàng rất lâu để mua thức ăn.

Bất chấp những thách thức này, bối cảnh lễ hội âm nhạc ở Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục phát triển. Các lễ hội đã mở rộng ra ngoài các địa điểm truyền thống ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thành Đô đến các thành phố nhỏ hơn trên khắp đất nước, từ Thường Châu ở tỉnh Giang Tô phía đông đến Quý Dương ở tỉnh Quý Châu phía tây nam.

Khán giả trẻ luôn hào hứng với các lễ hội âm nhạc. (Ảnh: IT).

Khi hoạt động âm nhạc này tiếp tục phát triển, điều quan trọng đối với các nhà tổ chức là xem xét phản hồi của người hâm mộ và làm việc để cung cấp trải nghiệm chất lượng cao, đáng nhớ cho người tham dự. Điều này bao gồm giải quyết những lo ngại về giá vé, đảm bảo đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn đa dạng và chất lượng cao, đồng thời cải thiện công tác hậu cần và quản lý lễ hội.

Trong khi chờ đợi sự thay đổi, những người hâm mộ như Raphael Yu - người yêu âm nhạc 36 tuổi đến từ Thượng Hải sẽ tiếp tục tham dự các lễ hội bất chấp những thách thức. Yu đã tham dự các lễ hội âm nhạc hàng năm trong hơn một thập kỷ, cô đã trả hơn 400 NDT cho Lễ hội âm nhạc Dâu tây năm nay.

Mặc dù cô thất vọng với một số khía cạnh của lễ hội nhưng về cơ bản, cô vẫn thích trải nghiệm này. Tuy nhiên, Yu cho biết sẽ không muốn tham dự nhiều lễ hội trong tương lai nếu họ tiếp tục mời các nghệ sĩ giống nhau.

Vì sao giá vé các lễ hội âm nhạc ở Trung Quốc tăng như vũ bão?

Tuy nhiên, việc tổ chức một lễ hội âm nhạc hiện nay không hề đơn giản. Coachella là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới. Để tổ chức một sự kiện như vậy, đội ngũ tổ chức phải bỏ ra rất nhiều tiền để đảm bảo sự thành công. Tuy nhiên, giá vé lại không hề rẻ, vậy Coachella thực sự tốn bao nhiêu tiền để tổ chức?

Một phần lớn số tiền từ vé vào cổng Coachella đều được tái đầu tư trở lại để đảm bảo cho sự kiện diễn ra thành công. Với việc bỏ ra một khoản tiền khổng lồ, đội ngũ tổ chức của Coachella luôn biết rằng, họ cần phải "bạo chi" để đảm bảo sự thành công của lễ hội.

Theo Billboard, chỉ trong năm 2017, doanh thu của Coachella đã đạt tới 114,6 triệu USD. Tuy nhiên, đây chỉ là con số thô, chưa tính đến những khoản chi tiêu khổng lồ của đội ngũ tổ chức.

Để tổ chức một lễ hội âm nhạc như Coachella, đầu tiên đội ngũ tổ chức phải bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để thuê đất để diễn ra sự kiện. Vào năm 2019, Coachella đã bỏ ra hơn 5 triệu USD để thuê một khu đất rộng 100 héc ta tại Indio, California.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho khách tham gia, Coachella phải bỏ ra một số tiền lớn để thuê nhân viên bảo vệ và nhân viên y tế. Năm 2019, số tiền này là hơn 500 nghìn USD.

Ngoài ra, để thu hút khách tham gia, Coachella còn phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để tổ chức các buổi biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng. Năm 2019, khoản tiền này được ước tính là hơn 7 triệu USD.