Giả vờ giúp đỡ, đôi nam nữ cướp xe máy của nạn nhân ở Long An

Sáng 25/8, Công an xã Phước Hiệp, huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã nắm được thông tin dân trên địa bàn vừa mất cắp chiếc xe máy do hai đối tượng nam nữ thực hiện. Hành vi của đối tượng rất nhanh nên cơ quan chức năng đang phối hợp truy tìm.

Đôi nam nữ giả vờ giúp người đàn ông dựng xe máy bị ngã ven quốc lộ 1 xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, Long An, sau đó lên xe nổ máy chạy mất. Clip: Thiên Long

Khoảng 7 giờ 55 cùng ngày, một thanh niên chạy xe máy chở can dầu lưu thông trên tuyến quốc lộ 1. Khi về đến gần cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, anh dừng xe sát lề đường thì bị té ngã.

Đôi nam nữ đi bộ trên quốc lộ 1 qua đoạn xã Long Hiệp, huyện Bến Lức (Long An) lấy xe máy của người đàn ông nhanh như chớp. Ảnh; Thiên Long

Đang loay quay tìm cách dựng chiếc xe máy, cùng lúc đôi nam nữ chừng 25 tuổi đi bộ ngang qua, thấy vậy quay lại phụ anh thanh niên đỡ phương tiện lên.

Chủ xe máy tưởng là công nhân trong công ty nhiệt tình giúp nên gật đầu cười tười rồi cám ơn, sau đó xách can dầu vào bên trong cơ sở sản xuất gạch không nung, mà không hề rút chìa khóa xe đem theo.

Anh vừa đi khuất sau cánh cửa, hai đối tượng lên xe đạp máy tăng tốc ra hướng lộ chạy thoát lên hướng TP.Tân An (Long An).

Lúc trở ra xe máy "không cánh mà bay", chủ phương tiện truy hô và điện báo cho công an hỗ trợ truy tìm.