Giá xăng dầu bất ngờ tăng hàng loạt từ 15 giờ hôm nay

Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh sau 2 phiên điều chỉnh giảm

Liên Bộ Tài chính- Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay 23/10, theo đó, giá xăng E5 RON 92, tăng 458 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, giá bán 22.365 đồng/lít.

Giá xăng dầu bất ngờ bật tăng trở lại sau 2 phiên điều chỉnh giảm mạnh (Ảnh: NT).

Xăng RON95, tăng hơn 469 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, giá bán lẻ 23.513 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 79 đồng, giá bán 22.489 đồng/lít, giá dầu hoả tăng 289 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, giá bán lẻ 22.753 đồng/lít, dầu mazut 375 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành, giá bán lẻ 16.613 đồng/kg.

Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu

Trước đó, giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 11/10 đã giảm rất mạnh, mức giảm cao nhất đối với xăng RON 95 gần 1.800 đồng/ lít. 16 giờ ngày 11/10, Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương vừa có quyết định điều chỉnh giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh thường kỳ ngày 11/10. Theo đó giá xăng dầu giảm đồng loạt từ 1.200 đến gần 1.800 đồng/ lít.

Xăng E5 RON92, giảm gần 1.600 đồng, giá bán lẻ không cao hơn 21.907 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 1.137 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 1.798 đồng, giá bán không cao hơn 23.044 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 1.184 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 22.410 đồng/lít, dầu hỏa 1.352 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 22.464 đồng/lít, dầu mazut giảm hơn 1.214 đồng, giá bán lẻ không cao hơn 16.238 đồng/kg.

Như Dân Việt thông tin, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 9/2023, Việt Nam nhập hơn 8 triệu tấn xăng dầu, tăng hơn 2 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, dù lượng nhập tăng mạnh, song giá trị xăng dầu nhập khẩu tăng không đáng kể.

Cụ thể, nếu cùng kỳ 9 tháng 2022, Việt Nam nhập khẩu gần 6,1 triệu tấn xăng, kim ngạch hơn 6,44 tỷ USD thì hiện nay nhập khẩu hơn 8 triệu tấn xăng dầu, kim ngạch chỉ 6,6 tỷ USD, tăng khoảng 160 triệu USD.

Bình quân, giá xăng dầu nhập khẩu/ tấn về Việt Nam 9 tháng năm 2022 là 24,3 triệu đồng. 9 tháng năm nay, giá xăng dầu chỉ 18,9 triệu đồng. Tức là mỗi tấn xăng dầu nhập khẩu hiện nay, rẻ hơn 5,4 triệu đồng.

Trong cơ cấu lượng xăng dầu nhập về Việt Nam, xăng thành phẩm hiện đạt 1,6 triệu tấn, chiếm 20% tổng sản lượng, dầu diesel là 4,5 triệu tấn, chiếm trên 56% tổng sản lượng. Lượng xăng nhập về tăng 500.000 tấn so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó, dầu diesel nhập về hiện tăng khoảng 1 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước.

Ba tháng qua 7, 8 và 9/2023, sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng cao đạt khoảng 2,8 triệu tấn, trong đó tháng 7 sản lượng nhập về hơn 922.000 tấn, tháng 8 cao nhất nhập về gần 1,1 triệu tấn và trong tháng 9 giảm xuống còn 826 triệu tấn.

Trong khi đó, cùng kỳ 2022, cả ba tháng 7,8 và 9, lượng xăng dầu nhập về chỉ đạt hơn 1,7 triệu tấn, bằng 60,7% lượng xăng dầu nhập khẩu năm nay.