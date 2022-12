Giá dầu thế giới biến động tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần mới song về dài hạn vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Giá dầu Brent vẫn “neo” ở mức 77 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 12/12: Giá dầu biến động nhẹ đầu tuần

Giá dầu thế giới được ghi nhận vào sáng ngày 12/12 (theo giờ Việt Nam) cụ thể như sau: Dầu thô WTI của Mỹ ổn định ở mức 71,971 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent ở mức 77,013 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 12/12: Giá dầu biến động nhẹ đầu tuần

Giá xăng dầu hôm nay 12/12: Giá dầu biến động nhẹ đầu tuần

Giá xăng dầu hôm nay 12/12: Giá dầu biến động nhẹ đầu tuần

Giá xăng dầu hôm nay 12/12: Giá dầu biến động nhẹ đầu tuần

Trước đó, lo ngại suy thoái kinh tế làm giảm nhu cầu dầu cộng với quyết định giữ nguyên sản lượng của OPEC+ và việc Trung Quốc vẫn mua dầu của Nga khiến giá dầu thô có tuần lao dốc, trong đó dầu Brent trượt về mức 76 USD/thùng.

Giá dầu thô bước vào tuần giao dịch từ ngày 5/12 với xu hướng tăng trước thông tin Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và lo ngại nguồn cung thiếu hụt.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu đã không được duy trì khi ngay cuối phiên giao dịch ngày 5/12, trong bối cảnh lo ngại suy thoái kinh tế làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu được dấy lên, giá dầu đã quay đầu giảm mạnh.

Giá dầu tiếp tục có xu hướng leo dốc trong phiên 8/12 nhưng ở mức hạn chế, không đủ bù đắp cho các mức giảm đã thiết lập trong các phiên giao dịch trước đó. Và thực tế, trong phiên giao dịch ngày 9/12, khi những lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu suy yếu trong bối cảnh áp lực suy thoái kinh tế lại được dấy lên, giá dầu đã quay đầu giảm mạnh, trượt về mức thấp nhất trong năm.

Tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ quyết định mức tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 14/12. Nhiều nhà phân tích kỳ vọng, Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất với mức tăng chỉ 50 điểm cơ bản. Tuy nhiên, quyết định sẽ nằm ở dữ liệu lạm phát tiêu dùng hằng tháng của Mỹ sẽ được công bố trước cuộc họp của Fed 1 ngày.

Trong một diễn biến khác, các công ty lọc dầu tư nhân Trung Quốc vẫn mua dầu Nga cao hơn mức 60 USD/thùng. Giá dầu thô ESPO của Nga giao vào tháng 1/2023 là 67,11 USD/thùng. Nhiều nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc đã đặt hàng mua các lô dầu từ Nga với giá trên.

Từ đầu tháng 12, Nga đã bán ít nhất một lô dầu ESPO cho người mua ở Trung Quốc với giá khoảng 68 USD/thùng. Các giao dịch mua bán dầu giữa Nga với Trung Quốc hiện chủ yếu thanh toán bằng đồng nhân dân tệ thay vì USD.

Hồi đầu tháng 10, công ty dầu khí Rosneft (Nga) đã mở rộng hoạt động cho thuê tàu chở dầu. Điều này giúp các công ty dầu khí khác của Nga tăng cường vận chuyển dầu đến các nước không tham gia áp trần giá dầu. Rosneft cũng có thể đứng ra bảo hiểm cho các lô dầu này.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, ngày 1/12, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành từ ngày 1/12.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu lần thứ nhất tháng 12, liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá xăng dầu giảm từ 832 đồng đến 1.588 đồng từ 15 giờ chiều ngày 1/12.

Tại kỳ điều hành này, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5 RON 92 ở mức 300 đồng/lít; xăng RON 95 ở mức 400 đồng/lít; dầu diesel ở mức 700 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít; dầu mazut ở mức 500 đồng/kg. Đồng thời không chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Giá xăng trong nước được dự báo có thể giảm từ 1.200 - 1.500 đồng/lít vì giá nhập khẩu đang giảm sâu.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 12/12 như sau: Xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.679 đồng/lít (giảm 992 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); thấp hơn xăng RON 95-III 1.025 đồng/lít; Xăng RON 95-III không cao hơn 22.704 đồng/lít (giảm 1.083 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 23.213 đồng/lít (giảm 1.588 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 23.562 đồng/lít (giảm 1.078 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.953 đồng/kg (giảm 832 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Cũng theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/11/2022 và kỳ điều hành ngày 01/12/2022 là: 89,324 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (giảm 6,217 USD/thùng, tương đương giảm 6,51% so với kỳ trước); 93,965 USD/thùng xăng RON 95 (giảm 7,235 USD/thùng, tương đương giảm 7,15% so với kỳ trước); 115,686 USD/thùng dầu hỏa (giảm 8,788 USD/thùng, tương đương giảm 7,06% so với kỳ trước); 117,690 USD/thùng dầu điêzen (giảm 14,763 USD/thùng, tương đương giảm 11,15% so với kỳ trước); 391,780 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 37,006 USD/thùng, tương đương 8,63% so với kỳ trước).

Mới đây, Bộ Công Thương đã đưa ra hai kịch bản về phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2023. Theo đó, kịch bản 1 có tỷ lệ tăng trưởng 10% so với năm 2022, tương đương 25,9 triệu m3/tấn xăng dầu; kịch bản 2 tăng trưởng 15%, tương đương 26,7 triệu m3/tấn.

Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu đến năm 2023, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các nhà máy lọc dầu trong nước tăng cường năng lực sản xuất và các doanh nghiệp nhà nước tăng khối lượng nhập khẩu xăng dầu ít nhất đến tháng 6/2023.

Các doanh nghiệp đầu mối cần thực hiện nghiêm túc hạn ngạch nhập khẩu xăng dầu đã được phân giao từ đầu năm và bổ sung. Đồng thời, tiếp tục rà soát đề xuất cập nhật kịp thời chi phí phát sinh vào công thức tính giá cơ sở để tiếp tục điều chỉnh (nếu có).

Bộ Công Thương sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, nhất là hành vi đầu cơ, trục lợi hoặc găm hàng chờ tăng giá.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore hiện tại giảm mạnh so với kỳ điều hành trước đó (1/12). Cụ thể, bình quân xăng RON 92 (loại dùng pha chế xăng E5 RON 92) là 85,2 USD/thùng; xăng RON 95 là 89,6 USD/thùng.

Trong khi đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành trước với xăng RON 92 là 89,3 USD/thùng; xăng RON 95 là 93,9 USD/thùng.

Như vậy, so với chu kỳ trước, bình quân giá xăng RON 92 ở chu kỳ này giảm khoảng 4,1 USD/thùng, bình quân giá xăng RON 95 giảm khoảng 4,3 USD/thùng.

Tương tự, bình quân giá dầu trên thị trường Singapore cập nhật từ 2-7/12 cũng giảm so với chu kỳ trước. Theo đó, bình quân giá dầu diesel là 110,4 USD/thùng, dầu hỏa là 109,3 USD/thùng, dầu mazut 368,6 USD/tấn.

Ở chu kỳ trước, bình quân giá dầu diesel là 117,7 USD/thùng, dầu hỏa là 115,7 USD/thùng và dầu mazut là 391,8 USD/tấn.

So với chu kỳ trước, bình quân giá dầu diesel ở chu kỳ này giảm khoảng 7,2 USD/thùng, dầu hỏa giảm 6,3 USD/thùng, dầu mazut giảm 23,1 USD/tấn.

Với diễn biến như trên, trao đổi với báo chí, lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dầu dự báo giá xăng ngày 12/12 sẽ được điều chỉnh giảm mạnh theo giá thế giới.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không thay đổi các mức chi, trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5 RON 92 có thể giảm 1.290 đồng/lít, giá xăng RON 95 có thể giảm 1.500 đồng/lít.

Trong khi đó, vị này dự báo giá dầu hỏa có thể giảm tới 1.890 đồng/lít; dầu diesel giảm 1.640 đồng/lít; dầu mazut giảm 930 đồng/kg.

Còn nếu cơ quan điều hành không trích lập đồng thời chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể giảm nhẹ hơn.