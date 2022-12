Giá xăng dầu hôm nay 10/12: Giá xăng trong nước sắp giảm mạnh?

Giá xăng dầu hôm nay 10/12: Giá xăng dầu biến động với xu hướng giảm

Giá dầu thế giới được ghi nhận vào sáng ngày 10/12 (theo giờ Việt Nam) cụ thể như sau: Dầu thô WTI của Mỹ ổn định ở mức 71,02 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent ở mức 76,70 USD/thùng.

Phiên 9/12, giá dầu châu Á tăng trở lại khi tình trạng đóng cửa của một đường ống dẫn dầu thô tại Mỹ làm gián đoạn nguồn cung.

Tuy nhiên, giá hai mặt hàng chủ chốt trên thị trường vẫn đang hướng đến mức giảm hàng tuần do lo ngại về nhu cầu toàn cầu giảm tốc.

Thông tin về sự cố đóng cửa đường ống Keystone của TC Energy (Canada) tại Mỹ đã thúc đẩy một đợt tăng giá trong phiên 9/12. Hơn 14.000 thùng dầu thô đã tràn ra một con lạch ở Kansas, khiến vụ việc trở thành một trong những vụ tràn dầu thô lớn nhất tại Mỹ trong gần một thập kỷ. Những lần tràn dầu trước đây thường mất khoảng 2 tuần để khắc phục.

Giá dầu đang hướng đến mức giảm hàng tuần lớn nhất trong nhiều tháng, khi các nhà giao dịch dự kiến sẽ mất khoảng thời gian trước khi chính sách nới lỏng kiểm soát dịch Covid-19 tại Trung Quốc tác động tích cực đến nhu cầu dầu.

Theo kết quả cuộc khảo sát do hãng Reuters (Vương quốc Anh) tiến hành đối với các nhà kinh tế, nền kinh tế lớn nhất thế giới đang hướng tới một cuộc suy thoái ngắn và nông trong năm tới và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào cuộc họp ngày 14/12 tới.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát khác cho thấy Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất tiền gửi thêm 50 điểm cơ bản lên 2% vào tuần tới, mặc dù nền kinh tế khu vực đồng euro gần như chắc chắn sẽ rơi vào suy thoái, khi lạm phát tăng gấp 5 lần mục tiêu đề ra.

Giá dầu có thể tiếp tục biến động mạnh bởi các rủi ro suy thoái và triển vọng tiêu thụ. Thị trường đã trải qua chuỗi giảm dài nhất trong vòng 3 tuần và giá dầu WTI đang ở mức thấp nhất trong vòng 1 năm. Những lo ngại về nguồn cung nhường chỗ cho rủi ro suy thoái và triển vọng tiêu thụ yếu, khiến cho giá dầu giảm ngay cả khi đồng USD đã hạ nhiệt.

Nhu cầu tiêu thụ ở Mỹ giảm đang là sức ép lớn nhất tới thị trường. Không những tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất tăng, giá xăng ở Mỹ có lúc đã giảm về mức thấp nhất trong vòng 1 năm. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng hiện nay là 3,33 USD/gallon (3,79 lít), thấp hơn so với mức 3,34 USD của cùng kỳ năm trước.

Nhà đầu tư đang hướng sự chú ý sang Chỉ số Giá sản xuất (PPI). Nếu thước đo lạm phát này cũng giảm như dự báo, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể hạ tốc độ tăng lãi suất trong năm sau. Trong kịch bản này, đồng USD sẽ suy yếu và sức mua đối với thị trường dầu mới có thể gia tăng.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, ngày 1/12, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành từ ngày 1/12.

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu lần thứ nhất tháng 12, liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá xăng dầu giảm từ 832 đồng đến 1.588 đồng từ 15 giờ chiều ngày 1/12.

Tại kỳ điều hành này, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5 RON 92 ở mức 300 đồng/lít; xăng RON 95 ở mức 400 đồng/lít; dầu diesel ở mức 700 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít; dầu mazut ở mức 500 đồng/kg. Đồng thời không chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Nếu xu hướng giảm tiếp tục được duy trì, trong kỳ điều hành tới, cơ quan quản lý chắc chắn sẽ giảm giá bán lẻ xăng, dầu trong nước. Mức giảm tùy thuộc vào việc trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu và diễn biến giá dầu thế giới trước ngày điều chỉnh.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 10/12 như sau: Xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.679 đồng/lít (giảm 992 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); thấp hơn xăng RON 95-III 1.025 đồng/lít; Xăng RON 95-III không cao hơn 22.704 đồng/lít (giảm 1.083 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 23.213 đồng/lít (giảm 1.588 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 23.562 đồng/lít (giảm 1.078 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.953 đồng/kg (giảm 832 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Cũng theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/11/2022 và kỳ điều hành ngày 01/12/2022 là: 89,324 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (giảm 6,217 USD/thùng, tương đương giảm 6,51% so với kỳ trước); 93,965 USD/thùng xăng RON 95 (giảm 7,235 USD/thùng, tương đương giảm 7,15% so với kỳ trước); 115,686 USD/thùng dầu hỏa (giảm 8,788 USD/thùng, tương đương giảm 7,06% so với kỳ trước); 117,690 USD/thùng dầu điêzen (giảm 14,763 USD/thùng, tương đương giảm 11,15% so với kỳ trước); 391,780 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 37,006 USD/thùng, tương đương 8,63% so với kỳ trước).

Mới đây, Bộ Công Thương đã đưa ra hai kịch bản về phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2023. Theo đó, kịch bản 1 có tỷ lệ tăng trưởng 10% so với năm 2022, tương đương 25,9 triệu m3/tấn xăng dầu; kịch bản 2 tăng trưởng 15%, tương đương 26,7 triệu m3/tấn.

Để đảm bảo nguồn cung xăng dầu đến năm 2023, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các nhà máy lọc dầu trong nước tăng cường năng lực sản xuất và các doanh nghiệp nhà nước tăng khối lượng nhập khẩu xăng dầu ít nhất đến tháng 6/2023.

Các doanh nghiệp đầu mối cần thực hiện nghiêm túc hạn ngạch nhập khẩu xăng dầu đã được phân giao từ đầu năm và bổ sung. Đồng thời, tiếp tục rà soát đề xuất cập nhật kịp thời chi phí phát sinh vào công thức tính giá cơ sở để tiếp tục điều chỉnh (nếu có).

Bộ Công Thương sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, nhất là hành vi đầu cơ, trục lợi hoặc găm hàng chờ tăng giá.

Dữ liệu cập nhật mới nhất từ Bộ Công Thương cho thấy, trên thị trường Singapore, giá xăng A92 là 87,26 USD/thùng, xăng A95 là 91,3 USD/thùng, dầu diesel là 115,8 USD/thùng. Mức giá này thấp hơn bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá 21/11 và 1/12 (ở mức 89,324 USD/thùng với xăng RON 92 (dùng để pha chế xăng E5 RON 92), 93,965 USD/thùng xăng RON 95 và 117,690 USD/thùng dầu diesel).

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cho biết, giá dầu thế giới gần đây liên tục giảm mạnh. Nếu xu hướng giảm tiếp tục được duy trì, trong kỳ điều hành tới, cơ quan quản lý chắc chắn sẽ giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Mức giảm tùy thuộc vào việc trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu và diễn biến giá dầu thế giới trước ngày điều chỉnh.

Nếu đà giảm của giá dầu thế giới giữ như hiện nay, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tới được dự báo giảm mạnh, doanh nghiệp dự báo và cho biết thêm nếu không trích quỹ BOG, giá xăng trong nước có thể giảm khoảng 800 - 1.100 đồng/lít, dầu diesel giảm ít hơn.