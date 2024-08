Giá xăng dầu hôm nay 12/8: Giảm không "phanh" từ tuần trước

Giá xăng dầu hôm nay 12 /8 trên thế giới

Những biến động của giá xăng dầu hôm nay 12/8 trên thế giới theo cập nhật của Dân Việt vào thời điểm 6h48 phút (giờ Việt Nam) được giao dịch như sau:



Giá dầu thô WTI giảm về mức 76,833 USD/thùng, tương đương giảm 0,01%, giá dầu Brent giảm về 79,532 USD/thùng, giảm 0,16% so với phiên giao dịch trước đó.

Giá xăng dầu thế giới phiên đầu tuần¹ tiếp tục ghi nhận mức giảm mạnh so với tháng trước đến 6,57% và 6,46% với mặt hàng dầu thô WTI và dầu thô Brent. So với cùng kỳ năm 2023, dầu thô WTI giảm 5,6% và dầu Brent ghi nhận mức giảm 6,99% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá xăng dầu hôm nay ngày 12/8 trên thế giới. Ảnh Tradingeconomics.

Giá dầu thô Brent đang giao dịch quanh mức 79 USD/thùng, nối dài chuỗi giảm giá từ tuần trước, mặc cho những căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Các nhà phân tích cho biết, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 9. Điều này đã làm giảm bớt một số lo ngại về nhu cầu có thể tăng.

Ngược lại, nỗi lo về một cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông nếu kéo dài có thể sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung thời gian tới khiến giá dầu có thể quay đầu tăng.

Trong khi đó, Qatar, Ai Cập và Hoa Kỳ đã thúc giục Israel và Hamas nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn. Mối lo ngại về nguồn cung càng gia tăng do sự gián đoạn tại mỏ dầu lớn nhất của Libya, Sharara.

Dữ liệu cho thấy, sản lượng dầu thô tồn kho hàng tuần của EIA giảm nhiều hơn dự kiến, xuống mức thấp nhất trong sáu tháng qua sẽ làm dấy lên lo ngại một đợt tăng giá mới.

Giá xăng dầu hôm nay ngày 12/8 trong nước

Tuần trước, liên Bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm giá xăng lần thứ 5 liên tiếp ở thị trường trong nước. Hiện tại, giá xăng dầu hôm nay trong nước hiện đang giao dịch ở mức cụ thể như sau:

- Giá xăng E5 RON 92 bán lẻ không quá 20.715 đồng/lít

- Giá xăng RON95-III bán lẻ không quá 21.673 đồng/lít.

- Giá dầu diesel bán lẻ không quá 19.141 đồng/lít

- Giá dầu hỏa bán lẻ không quá 19.411 đồng/lít

- Giá dầu mazut không quá 16.028 đồng/kg.

Giá xăng dầu hôm nay 12/8 trong nước giảm. Ảnh Khải Phạm.

Trong lần điều chỉnh mới nhất, liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương đã giảm giá xăng E5 RON 92 đến 901 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 930 đồng/lít, dầu diesel giảm 737 đồng/lít, dầu hỏa giảm 684 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 858 đồng/kg.

Theo cơ quan điều hành, lần điều chỉnh này tiếp tục quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Đến thời điểm này của năm 2024, giá xăng dầu hôm nay trong nước đã có 32 lần điều chỉnh kể từ đầu năm 2024 với 16 lần tăng và 16 lần giảm giá.

Ở diễn biến khác liên quan đến thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương công bố việc thanh kiểm tra 14 doanh nghiệp xăng dầu, trong đó có 6 doanh nghiệp đầu mối và 8 doanh nghiệp là thương nhân phân phối xăng dầu.

Đáng chú ý, trong các doanh nghiệp bị kiểm tra có Công ty TNHH Hải Linh (Phú Thọ). Đây là một trong số hơn 30 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn nhất nước.