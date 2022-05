Giá xăng dầu hôm nay 13/5: Dầu thô tăng mạnh, nên giảm thêm thuế để hạ giá xăng dầu?

Giá xăng dầu hôm nay 13/5: Dầu thô tăng trở lại

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tăng trong phiên giao dịch sáng nay (13/5) sau khi kết thúc trái chiều vào phiên trước, vì lo ngại nguồn cung và căng thẳng địa chính trị tại châu Âu chiếm ưu thế trước những lo ngại kinh tế đang ảnh hưởng đến thị trường tài chính khi lạm phát tăng cao.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,93% lên 107,12 USD/thùng vào lúc 7h10 (giờ Việt Nam) ngày 13/5. Giá dầu thô Brent giao tháng 7 cũng tăng 0,53% lên 108,53 USD/thùng.

Dầu thô tăng khi lo ngại về thiếu hụt nguồn cung một lần nữa gia tăng khi EU tích cực thảo luận với các thành viên để thúc đẩy lệnh cấm vận nhập khẩu dầu từ Nga.

Tuần này là thời điểm thị trường năng lượng phải đón nhận nhiều báo cáo, liên tiếp giữa các số liệu cập nhật mới nhất từ báo cáo tuần của Viện Dầu khí Mỹ API và Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ EIA cho đến các báo cáo mang tính trung và dài hạn như 2 báo cáo tháng của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA và Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ OPEC. Trong báo cáo tháng 4, đồng loạt cả 3 tổ chức đều đã cắt giảm dự báo tiêu thụ dầu thế giới trong năm nay. Giá dầu tăng 5 tháng liên tiếp phần nào đã tạo ra rủi ro về việc tạo ra vùng giá “hủy diệt nhu cầu”.

Thực tế, sau khi lạm phát trong tháng 4/2022 tại Mỹ đạt đỉnh 40 năm, nhiều hộ gia đình tại Mỹ đã bắt đầu xem xét việc cắt giảm chi phí đi lại, theo khảo sát của CNBC. Số liệu lạm phát tháng 5 tại Mỹ công bố đạt 8,3% dù giảm một ít so với tháng 4, tuy vậy vẫn cho thấy áp lực lạm phát hiện vẫn đang rất lớn và có thể sẽ thực sự khiến cho nhu cầu đi lại giảm dần, nhất là trong mùa lái xe bắt đầu từ tháng 6, do giá xăng tại Mỹ hiện vẫn nằm ở gần mức đỉnh 4,4 USD/gallon, cao hơn gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện tại, khi lo ngại về suy thoái kinh tế trên thị trường chung đang cao, nếu trong báo cáo sắp tới cả IEA và OPEC đồng loạt hạ dự báo nhu cầu, thì trong bối cảnh hiện tại, giá dầu vẫn có thể chịu sức ép tiếp tục điều chỉnh.

Về lâu dài, điều chỉnh giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho mặt hàng xăng dầu là cần thiết.

Trong nước, giá xăng dầu hiện đagn phụ thuộc rất lớn vào giá xăng dầu thế giới và việc điều chỉnh thuế, quỹ Bình ổn giá (BOG). Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới liên tục tăng cao, quỹ BOG cạn kiệt, thì việc hạ nhiệt giá xăng chỉ còn trông chờ vào việc giảm thuế.

Hiện mỗi lít xăng dầu bán ra thị trường phải gánh 4 loại thuế gồm thuế giá trị gia tăng 10%, thuế nhập khẩu 10%, thuế tiêu thụ đặc biệt 10% và thuế bảo vệ môi trường. Trong số này, thuế bảo vệ môi trường đã giảm 50% từ 1/4. Thuế nhập khẩu đã ở mức thấp, chỉ còn thuế tiêu thụ đặc biệt là có thể giảm. Tuy nhiên, việc giảm thuế cho mặt hàng xăng dầu hiện nay là khó, do nguồn thu đang bị ảnh hưởng nặng nề. Thu thuế đối với mặt hàng nhiên liệu đóng vai trò rất lớn trong thu ngân sách.

Các chuyên gia cho rằng, bài toán giảm giá xăng dầu trong ngắn hạn là quá khó nhưng về lâu dài, điều chỉnh giảm thuế tiêu thụ đặc biệt cho mặt hàng xăng dầu là cần thiết. Nhà nước sẽ phải nghiên cứu rất kỹ và có giải pháp phù hợp, vừa kìm đà tăng giá xăng dầu, vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách.

Giá xăng dầu trong nước: Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 13/5 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 28.959 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 29.988 đồng/lít; dầu diesel không quá 26.650 đồng/lít; dầu hỏa không quá 25.168 đồng/lít và dầu mazut không quá 21.560 đồng/kg.

Mức giá nói trên đã được điều chỉnh tăng tại kỳ điều hành giá của liên Bộ Tài chính - Công Thương ngày 11/5 với giá xăng tăng hơn 1.400 đồng/lít, giá dầu tăng hơn 1.000 đồng/lít, và giá dầu mazut giữ nguyên.

Đây là lần tăng thứ 3 liên tiếp của giá xăng trong nước.