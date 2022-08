Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Tăng trong tuần, dầu thô vẫn bất ổn, điều hành khó khăn

Giá xăng dầu hôm nay 14/8: Giá dầu thế giới tăng trong tuần qua

Khép lại phiên 12/8, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 9 giảm 2,25 USD, hay 2,4%, xuống 92,09 USD/thùng, qua đó thu hẹp mức tăng trong cả tuần qua còn 3,5%.

Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 10 giảm 76 xu, hay 0,8%, xuống 98,84 USD/thùng, khép lại tuần giao dịch vừa rồi với mức tăng 4,1%.

Trước đó, giá dầu đã tăng trong ba trên bốn phiên còn lại của tuần này, khi các số liệu kinh tế tích cực từ Trung Quốc và Mỹ khiến nhà đầu tư nuôi hy vọng về triển vọng nhu cầu bất chấp lo ngại suy thoái kinh tế. Bên cạnh đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ trong năm nay do giá khí đốt tự nhiên tăng cao khiến một số nước chuyển sang sử dụng dầu.



Hồi tuần trước, những lo ngại rằng suy thoái kinh tế có thể làm giảm nhu cầu năng lượng đã đẩy giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 13,7% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2. Đây là mức giảm hàng tuần lớn nhất của Brent kể từ tháng 4/2020. Giá dầu WTI cũng mất 9,7% vào tuần trước.

Cả hai loại dầu tiêu chuẩn trên đã lấy lại đà tăng sau khi số liệu về tăng trưởng việc làm ở Mỹ, nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới, bất ngờ tăng mạnh hơn kỳ vọng trong tháng 7.

Ngày 7/8 Trung Quốc cũng gây bất ngờ cho các thị trường khi công bố số liệu xuất khẩu tăng trưởng nhanh hơn dự kiến. Theo đó, nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới này đã nhập khẩu 8,79 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 7/2022, tăng so với mức thấp nhất trong 4 năm ghi nhận vào tháng 6. Tuy nhiên, con số trên vẫn thấp hơn 9,5% so với cùng kỳ một năm trước đó.

Một lần nữa, những ảnh hưởng vĩ mô lại chi phối thị trường năng lượng. Đặc biệt khi các số liệu kinh tế cho thấy triển vọng nhu cầu năng lượng có thể lớn hơn trong tương lai so với hiện tại.

Các nhà phân tích tại ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) bày tỏ niềm tin rằng kịch bản giá dầu tiếp tục tăng cao hơn vẫn còn khả thi, với thị trường thiếu hụt nguồn cung lớn hơn dự kiến trong những tháng gần đây.

Cụ thể: Giá dầu thô bước vào tuần giao dịch từ ngày 8/8 với xu hướng giảm mạnh trước lo ngại nhu cầu tiêu thụ yếu và đồng USD mạnh hơn trong bối cảnh nguồn cung dầu được dự báo tiếp tục được cải thiện.

Diễn biến tiêu cực của dịch bệnh, nhu cầu tiêu dùng của người dân đi xuống, chi phí giá năng lượng tăng cao… và đặc biệt là căng thẳng Mỹ-Trung Quốc leo thang là những tác nhân ảnh hưởng tiêu cực đến các dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu.

Kết thúc cuộc họp chính sách tháng 8/2022, OPEC+ đã quyết định tăng sản lượng thêm 100.000 thùng/ngày trong tháng 9/2022.

Thị trường cũng ghi nhận nhiều tín hiệu cho thấy phương Tây đang tìm cách “nới lỏng” các biện pháp cấm vận đối với Nga nhằm tránh các rủi ro về kinh tế và nguy cơ khủng hoảng năng lượng khi mùa đông đang đến gần.

Tuy nhiên, khi những dữ liệu kinh tế tích cực từ Trung Quốc, Mỹ lần lượt được phát đi và đồng USD yếu hơn, trong khi nhiều nguồn cung dầu, khí đốt bị gián đoạn, giá dầu đã quay đầu tăng mạnh.



Nhưng đà tăng của giá dầu đã không thể duy trì trong phiên giao dịch cuối tuần khi lo ngại suy thoái kinh tế và áp lực nguồn cung hạ nhiệt, cộng với đồng USD mạnh hơn, giá dầu đã quay đầu giảm mạnh.



Iran và các nước phương Tây đã có nhiều tiến triển trong việc đàm phán, mở ra kỳ vọng về khả năng Iran có thể tăng sản lượng xuất khẩu trong những tháng tới.

Việc khôi phục thoả thuận hạt nhân năm 2015 có thể khiến giá dầu giảm mạnh khi Iran có thể tăng sản lượng xuất khẩu từ 1 – 1,5 triệu thùng/ngày.

Đường ống dẫn dầu Druzhba có khả năng hoạt động trở lại sớm hơn dự kiến.

Ngoài ra, lo ngại về làn sóng Covid-19 thứ 4 đang tái bùng phát tại nhiều quốc gia, trong đó có Ấn Độ, đã tạo áp lực giảm giá không nhỏ đối với dầu thô khi nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu đang thấp hơn kỳ vọng.

Số liệu được Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố ngày 10/8, CPI tháng 7 của Mỹ đã tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Giá nhiên liệu giảm 4,6% và giá xăng giảm tới 7,7% đã giúp giá hàng hoá tại Mỹ ổn định hơn, trong khi giá thực hiểm, nhà ở chỉ tăng nhẹ 1,1% và 0,5%. Lạm phát Mỹ hạ nhiệt đã làm giảm đáng kể khả năng Fed tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất, qua đó giảm tải áp lực về triển vọng kinh tế cũng như nguy cơ về một cuộc suy thoái.

Sự bất ổn của giá dầu tiếp tục được thể hiện trong phiên giao dịch cuối tuần khi thị trường đồng thời ghi nhận 2 báo cáo từ OPEC và IEA với những nhận định, dự báo khá khác nhau về triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.

Trong báo cáo hàng tháng, OPEC đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 từ mức 3,5% xuống còn 3,1%. Cùng với việc hạ dự báo tăng trưởng kinh tế, OPEC cũng hạ dự báo nhu cầu dầu năm 2022 vào khoảng 3,1 triệu thùng.ngày, giảm 260.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. OPEC cho biết cơ sở để đưa ra dự báo trên là do tác động kinh tế của căng thẳng Nga-Ukraine, lạm phát cao và nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh Covid-19.

Báo cáo cũng cho biết sản lượng của OPEC trong tháng 7/2022 tăng 162.000 thùng/ngày, lên 28,84 triệu thùng/ngày.

Còn theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2022 do giá khí đốt tự nhiên tăng cao thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang sử dụng dầu. Theo đó, IEA đã nâng dự báo nhu cầu dầu năm 2022 lên thêm 380.000 thùng/ngày, lên 2,1 triệu thùng, đạt mức trung bình 99,7 triệu thùng/ngày.

Và khi những lo ngại về suy thoái kinh tế lại được dấy lên, giá dầu thô đã quay đầu giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Đồng USD mạnh hơn khi thị trường đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào cuộc họp chính sách tháng 9/2022. Thậm chí nhiều nhà đầu tư còn dự báo về khả năng tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản của Fed. Bên cạnh đó còn do sự suy yếu của nhiều đồng tiền châu Á.

Trong khi nhu cầu được dự báo yếu hơn thì nguồn cung dầu tiếp tục được cải thiện khi Mỹ và một số nước đồng minh sẽ triển khai kế hoạch giải phóng kho dự trữ năng lượng.

Dù giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần nhưng tính chung trong tuần giao dịch, giá dầu thô vẫn có xu hướng tăng.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố giá cơ sở cho kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11/8.

Theo đó, căn cứ vào diễn biến giá xăng dầu thế giới và định hướng điều hành giá xăng dầu trong nước, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 700 đồng/lít (kỳ trước là 800 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 750 đồng/lít (kỳ trước là 850 đồng/lít), dầu diesel ở mức 350 đồng/lít (kỳ trước là 450 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 650 đồng/lít (như kỳ trước) và dầu mazut ở mức 716 đồng/kg (kỳ trước là 787 đồng/kg). Đồng thời không chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 14/8 như sau: Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 23.725 đồng/lít; giá xăng RON 95-III không cao hơn 24.669 đồng/lít; giá dầu diezen 0.05S không cao hơn 22.908 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 23.320 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.548 đồng/kg.

Tính đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 21 lần điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng và 8 lần giảm.

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành giá ngày 1/8/2022 và ngày 11/8/2022 là: 105,923 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 4,709 USD/thùng, tương đương giảm 4,256% so với kỳ trước); 109,921 USD/thùng xăng RON95 (giảm 4,534 USD/thùng, tương đương giảm 3,961% so với kỳ trước; 122,806 USD/thùng dầu hỏa (giảm 7,563 USD/thùng, tương đương giảm 5,801% so với kỳ trước); 124,994 USD/thùng dầu diesel (giảm 5,519 USD/thùng, tương đương giảm 4,228% so với kỳ trước); 498,276 USD/tấn dầu mazút 180CST 3,5S (tăng 2,991 USD/tấn, tương đương tăng 0,604% so với kỳ trước).

Tính đến nay, giá xăng dầu đã trải qua 21 lần điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng và 8 lần giảm. Hiện, giá xăng E5 RON 92 và RON 95 trong nước đã xuống quanh mức 23.725-24.669 đồng/lít, tương đương mức giá vào tháng 2.



Điều này khiến cho người dân và doanh nghiệp vui mừng bởi chi phí cho xăng dầu giảm, đồng nghĩa với gánh nặng lên vai đã nhẹ bớt, có thể kích cầu tiêu dùng trong thời gian tới. Theo đánh giá của chuyên gia, giá xăng dầu giảm mạnh không chỉ giúp người dân được hưởng lợi trực tiếp từ giá xăng mà còn có thể hưởng lợi gián tiếp từ việc giảm giá các loại hàng hóa, dịch vụ.

Ngày 8/8, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì (thuộc mã HS từ 2710.12.21 đến 2710.12.29) từ 20% xuống 10%.



Cụ thể, sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 quy định tại Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ thành các mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định số 51/2022/NĐ-CP.

Theo đó, điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì (thuộc mã HS từ 2710.12.21 đến 2710.12.29) từ 20% xuống 10%.

Theo Bộ Tài chính, so với nhiều nước, tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu của nước ta hiện nay vẫn thấp hơn mức bình quân chung. Tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu ở nhiều nước hiện nay chủ yếu trong khoảng 40% - 55% đối với xăng và 35% - 50% đối với dầu (ngoại trừ một số quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn thì có tỷ trọng thấp hơn).

Được biết, giá xăng dầu trong nước ở kỳ điều hành tới vẫn được dự báo vẫn có cơ hội giảm tiếp do giá dầu thế giới vẫn đang ở mức thấp, giá xăng nhập cũng hạ nhiệt.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng nhập từ Singapore tính đến ngày 10/8 đã giảm về mức 107,77 USD/thùng. Mức giá này tương đương với giá hồi đầu tháng 2, khi đó giá xăng bán lẻ là 24.360 đồng/lít. Như vậy, nếu trừ đi thuế bảo vệ môi trường là 3.300 đồng thì giá xăng nhập hiện chỉ ở mức hơn 21.000 đồng/lít. Việc giá xăng nhập giảm sẽ là cơ sở để giá xăng trong nước tiếp tục hạ.

Theo doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu, nếu giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc, giá xăng nhập vẫn hạ nhiệt hoặc đi ngang trong những ngày tới thì giá xăng dầu trong nước vào kỳ điều hành tới (ngày 21/8) sẽ có cơ hội tiếp tục giảm. Tuy nhiên, mức giảm cụ thể thế nào còn phụ thuộc vào biến động giá xăng, dầu thế giới trong một vài ngày tới cũng như mức trích, chi Quỹ Bình ổn xăng dầu của cơ quan điều hành. Nếu đúng như dự đoán thì giá xăng, dầu trong nước vào kỳ điều hành tới sẽ có lần thứ 6 hạ giá liên tiếp.

Bộ Công Thương cho biết, dự trữ xăng dầu quốc gia trong nước vẫn còn thấp so với nhu cầu thực tế, mức bình quân 5 năm qua khoảng hơn 370.000 m3 mỗi năm. Số lượng này chỉ tương đương 9 ngày nhập khẩu ròng, và 6,5 ngày tiêu thụ.

Việc dự trữ xăng dầu còn thấp dẫn tới tình huống trong nhiều giai đoạn thị trường biến động, nhu cầu tăng cao hoặc khi thế giới bất ổn về nguồn cung, nguồn cung trong nước có vấn đề... điều hành xăng dầu gặp khó khăn.