Giá xăng dầu hôm nay 26/4: Neo quanh đáy, cung dầu từ Nga không giảm, giá có thể tiếp tục đi xuống

Lúc 7 giờ ngày 26/4 (giờ Việt Nam), giá dầu thô WTI của Mỹ được giao dịch ở mức 98,74 USD/thùng, tăng nhẹ 0,20 USD, tương đương 0,20%. Cùng thời điểm, giá dầu Brent giao tháng 6 “neo” mức 102,47 USD/thùng.

Nguồn cung dầu từ Nga không giảm như mong đợi, giá dầu có thể tiếp tục đi xuống. Dầu thô giảm trở lại trong tuần vừa rồi, với một loạt các thông tin tiêu cực đến từ lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới suy yếu.

2 tháng kể từ khi cuộc chiến Nga – Ukraine bắt đầu, lịch sử dường như muốn chứng minh dầu khí của Nga quá quan trọng để các bên có thể áp đặt biện pháp cấm vận lên nhau. Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh lạnh, năng lượng của Nga vẫn được chuyển sang châu Âu để lấy nguồn thu, trong khi các nước châu Âu hưởng lợi từ nguồn năng lượng giá rẻ.

Tình hình hiện tại, 30-40% nhu cầu dầu của khu vực này (tương đương 5 triệu thùng/ngày) nhập khẩu từ Nga. Trong số đó, khoảng 1,2 triệu thùng/ngày đi qua các đường ống dẫn đến các nhà máy lọc dầu. Do các vấn đề của logistic cũng như khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung thay thế, ngay cả khi châu Âu lên kế hoạch cắt giảm dầu từ Nga theo từng giai đoạn, số dầu này cũng được cho là không thể thay thế. Thay vào đó, dầu nhập khẩu bằng đường biển dễ bị thay thế hơn.

Trong trường hợp một lệnh cấm vận hoàn toàn được công bố, khoảng 2-3 triệu thùng/ngày bị thất thoát, tuy nhiên nếu gói trừng phạt thứ 6 chỉ dừng lại ở các bước giảm tiêu thụ từ từ, số liệu hàng tháng sản xuất, xuất khẩu hàng tháng có thể sẽ không chịu ảnh hưởng quá nhiều. Đặc biệt, cả Nga và châu Âu cũng đều có nhiều thời gian chuẩn bị để “qua mặt” các lệnh cấm.

Theo Wall Street Journal, ngày càng nhiều tàu chở dầu của Nga xuất phát với “địa điểm không xác định”, sau đó được các nhà giao dịch châu Âu thu mua. Điều này khiến cho việc xác định xuất xứ trở nên khó khăn hơn và khiến cho việc thu mua thuận tiện hơn. Cho đến tuần kết thúc ngày 22/4, theo dữ liệu theo dõi tàu, xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga vẫn đạt 4 triệu thùng/ngày, thậm chí còn tăng so với đầu năm, khi các lệnh trừng phạt chưa được áp dụng.

Về mặt kỹ thuật, giá dầu đã phá vỡ vùng hỗ trợ tại 100 USD/thùng từ phiên sáng và các chỉ số đều đang tiêu cực. Giá dầu có thể sẽ sớm test lại vùng 95 USD/thùng trong tuần này.

Giá xăng dầu hôm nay 26/4: Neo quanh đáy, kỳ tới giá xăng dầu trong nước có thể giảm?

Trong nước, từ 15 giờ ngày 21/4, giá xăng trong nước đã tăng mạnh trở lại, với mức từ 663 - 675 đồng/lít, tuỳ loại. Nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm thì giá xăng dầu trong nước sẽ có cơ hội giảm trong kỳ điều chỉnh giá tới đây.

Giá xăng dầu hôm nay 26/4: Xăng E5RON92 không cao hơn 27.134 đồng/lít (tăng 663 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 858 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 27.992 đồng/lít (tăng 675 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.359 đồng/lít (tăng 979 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 23.828 đồng/lít (tăng 801 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.800 đồng/kg (tăng 871 so với giá bán lẻ hiện hành).

Trước đó, giá của hầu hết các mặt hàng xăng đã giảm. Khi đó xăng E5RON92 giảm 838 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 836 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 700 đồng/lít; dầu hỏa giảm 737 đồng/lít. Chỉ có dầu mazút 180CST 3.5S là ổn định so với giá bán lẻ tại kỳ điều hành trước.