Giá xăng dầu hôm nay 6/7: Giá dầu thô tăng vọt, cấp bách giảm giá xăng dầu trong nước

Sau khi bất ngờ tụt sâu về mức 100 USD/thùng, giá dầu hôm nay đã quay đầu tăng mạnh trở lại do lo ngại nguồn cung thắt chặt và lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Giá xăng dầu hôm nay 6/7: Dầu thô tăng vọt sau khi giảm gần 10 USD/thùng vì lo ngại khủng hoảng kinh tế

Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 6/7/2022, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9/2022 đứng ở mức 98,00 USD/thùng, tăng 1,48 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 5/7, giá dầu WTI giao tháng 9/2022 đã giảm tới 9,29 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 9/2022 đứng ở mức 104,30 USD/thùng, tăng 1,53 USD/thùng trong phiên nhưng đã giảm tới 9,2 USD so với cùng thời điểm ngày 5/7.

Đến thời điểm 8h30 ngày 6/7, giá dầu WTI đã giao dịch sát ngưỡng 102 USD/thùng. Tương tự, dầu thô Brent chuẩn toàn cầu cũng tiến hơn 2,5%, giao dịch ở ngưỡng 105 USD/thùng.

Giá dầu ngày 6/7 tăng mạnh chủ yếu do lo ngại nguồn cung thắt chặt hơn khi các nhà sản xuất lớn đang gặp khó trong việc duy trì sản lượng, thậm chí nhiều nước như Libya, Ecuador, Nigiera, Nauy… còn có nguy cơ sản lượng dầu đi xuống.

Giá dầu hôm nay tăng trở lại còn do giới đầu tư đặt cược vào khả năng các ngân hàng trung ương sẽ cân nhắc lại, thậm chí sẽ cắt giảm lãi suất khi mà áp lực suy thoái kinh tế ngày một lớn.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 5/7, giá dầu thô đã giảm mạnh khi đồng USD tăng vọt, lập đỉnh cao nhất 20 năm trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự báo sẽ sớm công bố lộ trình tăng lãi suất. Giới chuyên gia dự báo, Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm phần trăm vào kỳ họp chính sách tháng 7/2022.

Thị trường cũng ghi nhận nhiều hơn các dấu hiệu về một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, qua đó làm giảm các nhu cầu năng lượng, trong đó có dầu thô. Đây cũng là yếu tố tạo áp lực giảm giá lớn đối với mặt hàng dầu thô.

Chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh cũng là tác nhân khiến giá dầu thô trong phiên giao dịch ngày 5/7 giảm mạnh.

Tuy vậy, theo nhận định của các chuyên gia Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), có thể thấy nhiều khả năng, giá dầu vẫn khó có thể thoát khỏi vùng đi ngang tại khu vực 104-114 USD/thùng. Thị trường vẫn đang giằng co mạnh với 1 bên là lo ngại về suy thoái kinh tế với 1 bên là rủi ro thiếu hụt nguồn cung trầm trọng.

Tháng 7 có thể xem là thời gian “trọng điểm” của các lịch chỉ số kinh tế quan trọng, và tuần này thị trường “mở màn” với số liệu Bảng lương Phi Nông nghiệp tháng 6 của Mỹ. Mặc dù thị trường lao động được xem là đã phục hồi rất tốt và không còn là một trong các yếu tố mà Fed quá tập trung để điều chỉnh các chính sách tiền tệ, tuy nhiên số lượng tuyển dụng thêm hiện tại sẽ là một trong các dấu hiệu chỉ ra sức mạnh của nền kinh tế Mỹ hiện tại, nhất là thời điểm gần đây nhiều công ty đang tiến hành các biện pháp cắt giảm nhân sự.

Trong khi đó, tại thị trường hàng thực, sản lượng dầu của Ecuador giảm 2 triệu thùng/ngày, của Libya giảm 865,000 thùng/ngày trong khi các cuộc đình công ở Na Uy khiến cho sản lượng dầu thô giảm đến 130.000 thùng/ngày, trong khi các sản phẩm lọc dầu giảm 320.000 thùng/ngày. Đó là chưa kể đến các sự cố tại Venezuela trong cuối tuần trước, cho thấy rủi ro tiềm ẩn tại các nước sản xuất dầu đang gặp khó khăn trong việc bảo dưỡng, đầu tư vào các cơ sở vật chất.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Trong nước, sau 7 lần tăng liên tiếp, giá xăng E5 RON 92 đã giảm 410 đồng, RON 95-III giảm 110 đồng, còn dầu diesel hạ 400 đồng từ hôm 1/7.

Với việc điều chỉnh từ liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 1/7, giá xăng E5 RON 92 là 30.890 đồng/lít còn xăng RON 95-III về mức 32.760 đồng/lít. Đây là đợt giảm giá đầu tiên sau 7 lần giá xăng tăng liên tiếp từ cuối tháng 4.

Giá dầu cũng đồng loạt giảm. Dầu diesel giảm 400 đồng, còn 29.610 đồng/lít. Dầu hoả giảm 430 đồng/lít, còn 28.350 đồng/lít. Dầu mazut có mức giá mới 19.720 đồng/kg, tương đương mức giảm 1.010 đồng.

Trong nước, sau 7 lần tăng liên tiếp, giá xăng E5 RON 92 đã giảm 410 đồng, RON 95-III giảm 110 đồng, còn dầu diesel hạ 400 đồng từ hôm 1/7.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 02 kỳ điều hành giá ngày 21/6/2022 và ngày 01/7/2022 là: 147,776 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,817 USD/thùng, tương đương giảm 1,215% so với kỳ trước); 154,844 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,366 USD/thùng, tương đương giảm 0,875% so với kỳ trước; 161,920 USD/thùng dầu hỏa (giảm 7,330 USD/thùng, tương đương giảm 4,331% so với kỳ trước); 167,395 USD/thùng dầu điêzen (giảm 5,170 USD/thùng, tương đương giảm 2,995% so với kỳ trước); 606,395 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 42,777 USD/tấn, tương đương giảm 6,589% so với kỳ trước).

Trên cơ sở này, cơ quan điều hành tiếp tục dừng chi từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Thay vào đó ở kỳ này, nhà điều hành trích vào quỹ trở lại với E5 RON 92 là 100 đồng/lít, còn RON 95-III và dầu diesel không trích vào quỹ. Mức trích vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với dầu hoả và dầu mazut lần lượt là 300 đồng và 800 đồng/lít,kg.

Theo số liệu cập nhật trước 15h hôm 1/7, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại một số doanh nghiệp tiếp tục âm, như Petrolimex âm quỹ gần 149 tỷ đồng.

Hiện số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn lại ít, nên việc trích lập lại vào quỹ với một số loại xăng, dầu nhằm khôi phục lại số dư quỹ và có dư địa điều hành giá tới đây khi thị trường còn bất ổn.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 6/7 như sau: Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 30.891 đồng/lít; giá xăng RON 95-III không cao hơn 32.763 đồng/lít; giá dầu diezen 0.05S không cao hơn 29.615 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 28.353 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.722 đồng/kg.

Trước đó, giá xăng đã tăng lên gần 33.000 đồng/lít từ 15h hôm 21/6, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 190 đồng, RON 95-III tăng 500 đồng và dầu tăng 380-990 đồng/lít.

Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5 RON 92 từ 15h ngày 21/6 là 31.300 đồng/lít (tăng 190 đồng); RON 95-III là 32.870 đồng/lít (tăng 500 đồng). RON 95-III là loại bán phổ biến, chiếm gần 70% lượng tiêu thụ trên thị trường và được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá.

Giá các mặt hàng dầu thời điểm đó cũng đều tăng. Trong đó, dầu diesel tăng mạnh nhất, thêm 990 đồng/lít, lên mức 30.010 đồng. Dầu hoả là 28.780 đồng/lít, tăng 950 đồng. Còn dầu mazút là 20.730 đồng/kg, tăng 380 đồng.

Đợt tăng giá này khi đó là lần thứ 7 tính từ ngày 21/4 đến 21/6. Tổng cộng mỗi lít RON 95-III đắt thêm 5.560 đồng; còn E5 RON 92 cũng thêm 4.830 đồng.

Cơ quan chức năng cũng cho rằng, với những diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu thế giới, việc giá xăng dầu có thể giảm liên tiếp trong thời gian tới rất khó xảy ra. Nguy cơ giá xăng dầu tiếp tục giữ mức giá cao từ nay đến cuối năm đang tạo áp lực rất lớn đối với việc kiểm soát lạm phát và đời sống người dân khi giá cả các mặt hàng tiêu dùng liên tục tăng cao.

Được biết, Bộ Công Thương cập nhật giá xăng dầu từ Singapore cũng lao dốc mạnh. Xăng RON 92 về 137,48 USD/thùng, xăng RON 95 về 145,63 USD/thùng, dầu diesel về gần 160 USD/thùng. Giá xăng nhập đã rớt 4 phiên liên tiếp, một số dự báo cho thấy, giá xăng trong nước sẽ có đợt giảm thứ hai liên tiếp vào kỳ điều chỉnh ngày 11/7 tới.

Hôm nay nay (6.7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên bất thường xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn, theo đề nghị của Chính phủ giảm từ 300 - 1.000 đồng/lít. Nếu được thông qua, Nghị quyết có thể có hiệu lực từ ngày 1/8 tới.

Cụ thể: Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc sẽ trình bày tờ trình.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra.

Sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận. Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

Cuối cùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

Trước đó, như tin đã đưa, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 3/7/2022 của Chính phủ thông qua dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo đề nghị của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong ngày 4/7/2022 về dự án Nghị quyết nêu trên để cho ý kiến và thông qua theo quy trình một phiên họp, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định.

Theo đề nghị của Bộ Tài chính, điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết 31/12/2022 như sau:

- Xăng: Giảm từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít.

- Nhiên liệu bay: Giảm từ 1.500 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít.

- Dầu diesel: Giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 500 đồng/lít.

- Dầu mazut, dầu nhờn: Giảm từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít.

- Mỡ nhờn: Giảm từ 1.000 đồng/kg xuống mức sàn 300 đồng/kg.

- Dầu hỏa: Giữ mức 300 đồng/lít vì đây là mức sàn trong khung mức thuế.

Từ ngày 1/1/2023, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trường hợp Nghị quyết được ban hành trong tháng 7/2022, đề nghị hiệu lực thi hành của Nghị quyết kể từ ngày 1/8/2022 để đảm bảo việc triển khai thực hiện.

Theo Bộ Tài chính, việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ góp phần làm giảm giá bán lẻ xăng, dầu, mỡ nhờn, từ đó góp phần hạn chế sự gia tăng chi phí sản xuất, góp phần giảm giá thành sản phẩm và góp phần ổn định lạm phát.