Giá xăng dầu hôm nay 4/7: Dầu thô trượt dốc trước động thái "nóng" mới với dầu Nga

Giá dầu hôm nay có xu hướng biến động trái chiều khi thị trường dấy lên nhiều lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu suy yếu và các nước G7 có thể áp trần giá dầu Nga chỉ bằng 50% mức hiện tại.

Giá xăng dầu hôm nay 4/7: Dầu thô trượt dốc

Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 4/7/2022, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9/2022 đứng ở mức 108,25 USD/thùng, giảm 0,14 USD/thùng trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 9/2022 đứng ở mức 111,63 USD/thùng, giảm 0,20 USD/thùng trong phiên.

Giá dầu ngày 4/7 có xu hướng giảm khi thị trường lo ngại nhu cầu tiêu thụ dầu suy yếu trong bối cảnh lạm phát tại nhiều quốc gia liên tục leo đỉnh, qua đó tạo áp lực lớn lên khả năng tiêu dùng của người dân.

Ở diễn biến mới nhất, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 3/7 đã cho biết mức giá trần mà G7 dự kiến áp đặt với dầu thô Nga sẽ chỉ tương đương với 50% mức giá mua hiện tại.

Cụ thể, trong một phát biểu sau Hội nghị thượng đỉnh của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra vào cuối tháng trước, Thủ tướng Nhật Bản đã nhấn mạnh rằng một cơ chế sẽ được thiết kế để dầu của Nga “sẽ không và không thể được mua với giá cao hơn” mức giá trần.

Giá dầu hôm nay giảm còn do thị trường ghi nhận thông tin dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng cũng như sự gia tăng nguy cơ suy thoái kinh tế ngày một lớn.

Tuy nhiên, ở chiều hướng ngược lại, giá dầu hôm nay cũng được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và dự báo về năng lực sản xuất của 2 nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới là Ả Rập Xê-út và UAE.

Bên cạnh đó, những bất ổn đã diễn ra ở Ecuador và Libya có thể khiến nguồn cung dầu bị thắt chặt hơn cũng giúp giá dầu ngày 4/7 không giảm mạnh.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Trong nước, sau 7 lần tăng liên tiếp, giá xăng E5 RON 92 đã giảm 410 đồng, RON 95-III giảm 110 đồng, còn dầu diesel hạ 400 đồng từ hôm 1/7.

Với việc điều chỉnh từ liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 1/7, giá xăng E5 RON 92 là 30.890 đồng/lít còn xăng RON 95-III về mức 32.760 đồng/lít. Đây là đợt giảm giá đầu tiên sau 7 lần giá xăng tăng liên tiếp từ cuối tháng 4.

Giá dầu cũng đồng loạt giảm. Dầu diesel giảm 400 đồng, còn 29.610 đồng/lít. Dầu hoả giảm 430 đồng/lít, còn 28.350 đồng/lít. Dầu mazut có mức giá mới 19.720 đồng/kg, tương đương mức giảm 1.010 đồng.

Ảnh: CT

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 02 kỳ điều hành giá ngày 21/6/2022 và ngày 01/7/2022 là: 147,776 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,817 USD/thùng, tương đương giảm 1,215% so với kỳ trước); 154,844 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,366 USD/thùng, tương đương giảm 0,875% so với kỳ trước; 161,920 USD/thùng dầu hỏa (giảm 7,330 USD/thùng, tương đương giảm 4,331% so với kỳ trước); 167,395 USD/thùng dầu điêzen (giảm 5,170 USD/thùng, tương đương giảm 2,995% so với kỳ trước); 606,395 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 42,777 USD/tấn, tương đương giảm 6,589% so với kỳ trước).

Trên cơ sở này, cơ quan điều hành tiếp tục dừng chi từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Thay vào đó ở kỳ này, nhà điều hành trích vào quỹ trở lại với E5 RON 92 là 100 đồng/lít, còn RON 95-III và dầu diesel không trích vào quỹ. Mức trích vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với dầu hoả và dầu mazut lần lượt là 300 đồng và 800 đồng/lít,kg.

Theo số liệu cập nhật trước 15h hôm 1/7, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại một số doanh nghiệp tiếp tục âm, như Petrolimex âm quỹ gần 149 tỷ đồng.

Hiện số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn lại ít, nên việc trích lập lại vào quỹ với một số loại xăng, dầu nhằm khôi phục lại số dư quỹ và có dư địa điều hành giá tới đây khi thị trường còn bất ổn.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 4/7 như sau: Giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 30.891 đồng/lít; giá xăng RON 95-III không cao hơn 32.763 đồng/lít; giá dầu diezen 0.05S không cao hơn 29.615 đồng/lít; giá dầu hỏa không cao hơn 28.353 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.722 đồng/kg.

Trước đó, giá xăng đã tăng lên gần 33.000 đồng/lít từ 15h hôm 21/6, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 190 đồng, RON 95-III tăng 500 đồng và dầu tăng 380-990 đồng/lít.

Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5 RON 92 từ 15h ngày 21/6 là 31.300 đồng/lít (tăng 190 đồng); RON 95-III là 32.870 đồng/lít (tăng 500 đồng). RON 95-III là loại bán phổ biến, chiếm gần 70% lượng tiêu thụ trên thị trường và được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá.

Giá các mặt hàng dầu thời điểm đó cũng đều tăng. Trong đó, dầu diesel tăng mạnh nhất, thêm 990 đồng/lít, lên mức 30.010 đồng. Dầu hoả là 28.780 đồng/lít, tăng 950 đồng. Còn dầu mazút là 20.730 đồng/kg, tăng 380 đồng.

Đợt tăng giá này khi đó là lần thứ 7 tính từ ngày 21/4 đến 21/6. Tổng cộng mỗi lít RON 95-III đắt thêm 5.560 đồng; còn E5 RON 92 cũng thêm 4.830 đồng.

Cơ quan chức năng cũng cho rằng, với những diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu thế giới, việc giá xăng dầu có thể giảm liên tiếp trong thời gian tới rất khó xảy ra. Nguy cơ giá xăng dầu tiếp tục giữ mức giá cao từ nay đến cuối năm đang tạo áp lực rất lớn đối với việc kiểm soát lạm phát và đời sống người dân khi giá cả các mặt hàng tiêu dùng liên tục tăng cao.

Ngày 3/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết thông qua Dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn và sẵn sàng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay trong ngày hôm nay 4/7.

Theo đó, Chính phủ quyết nghị thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo đề nghị của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong ngày 4/7 cho phép bổ sung dự án Nghị quyết vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2022, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy trình một phiên họp, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn. Bộ Tài chính khẩn trương gửi hồ sơ, tài liệu liên quan cho Bộ Tư pháp theo quy định.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong ngày 4/7 về dự án Nghị quyết nêu trên để cho ý kiến và thông qua theo quy trình một phiên họp, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định.

Trước đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 500-1.000 đồng/lít thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu, nhằm ổn định giá xăng dầu trong nước trước biến động của giá thế giới.

Cụ thể, các mặt hàng đều được đề xuất giảm kịch khung thuế về mức sàn. Đó là xăng giảm 1.000 đồng/lít, từ 2.000 đồng/lít xuống 1.000 đồng/lít. Nhiên liệu bay giảm 500 đồng/lít, từ 1.500 đồng/lít xuống 1.000 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 500 đồng/lít, từ 1.000 đồng/lít xuống 500 đồng/lít. Dầu mazut, dầu nhờn giảm 700 đồng/lít, từ 1.000 đồng/lít xuống 300 đồng/lít.

Mỡ nhờn giảm 700 đồng/lít, từ 1.000 đồng/kg xuống 300 đồng/kg. Dầu hỏa giữ mức 300 đồng/lít vì đây là mức sàn trong khung mức thuế.

Nếu được thông qua trong tháng 7/2022, hiệu lực thi hành của Nghị quyết sẽ từ 1/8/2022.