Giá dầu hôm nay 7/4 ổn định do ngày nghỉ lễ Thứ Sáu Tuần Thánh. Thông báo cắt giảm sản lượng vừa được OPEC+ công bố, kết hợp với việc Nga gia hạn cắt giảm 500.000 thùng/ngày, có thể khiến thị trường có nguy cơ bị thâm hụt nhanh chóng...

Giá xăng dầu hôm nay 7/4: Tăng tuần thứ ba liên tiếp

Giá dầu thế giới được ghi nhận vào sáng ngày 7/4 (giờ Việt Nam) cụ thể như sau: Dầu thô WTI của Mỹ ổn định ở mức 80,70 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent ở mức 85,12 USD/thùng.

Giá dầu trên đà tăng tuần thứ ba liên tiếp sau tuyên bố của các nhà sản xuất lớn ngoài khối (nhóm OPEC+) về việc cắt giảm sản lượng hơn nữa và dự trữ dầu của Mỹ giảm làm lu mờ lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Cả hai chuẩn dầu đều tăng hơn 6% trong tuần này sau khi OPEC+ cam kết cắt giảm thêm 1,16 triệu thùng/ngày.

Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 5/4 đã công bố các số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đã giảm mạnh hơn dự kiến vào tuần trước do nhu cầu lọc dầu và xuất khẩu tăng mạnh. Cụ thể, dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 3,7 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 31/3, xuống còn 470 triệu thùng, giảm nhiều hơn so với mức dự báo được các nhà phân tích đưa ra trước đó là 2,3 triệu thùng. Trong đó, riêng các kho dự trữ dầu thô tại thành phố Cushing, bang Oklahoma, trung tâm phân phối dầu thô lớn của Mỹ đã giảm 970.000 thùng trong tuần. Dự trữ xăng và các sản phẩm liên quan cũng giảm mạnh, cho thấy nhu cầu tăng chỉ vài ngày sau khi các nước thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu thêm khoảng 1,16 triệu thùng mỗi ngày.

Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế yếu kém của Mỹ làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng kinh tế. Lĩnh vực dịch vụ của Mỹ đã chậm lại nhiều hơn dự kiến trong tháng 3 và cơ hội việc làm tại nước này trong tháng 2 giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm.

Chỉ số USD cũng ổn định sau khi đạt mức thấp nhất trong hai tháng gần đây. Đồng USD mạnh hơn làm cho dầu thô trở nên đắt hơn so với những loại tiền tệ khác và có xu hướng phản ánh tâm lý e ngại rủi ro đang ngày càng lớn hơn của các nhà đầu tư.

Giá dầu thế giới đã giảm trong phiên chiều 6/4. Giá dầu Brent giảm 34 xu Mỹ (0,4%) xuống 84,65 USD/thùng vào lúc 15 giờ 03 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 29 xu Mỹ (0,4%) xuống 80,32 USD/thùng.

Các chuyên gia cho biết, đà tăng giá của thị trường dầu mỏ có thể đã tạm dừng nhưng vẫn tiềm ẩn bùng lên bất cứ lúc nào trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt.



Triển vọng kinh tế Mỹ chậm lại đang ảnh hưởng đến đà tăng của giá dầu Mỹ. Tuy nhiên, giá dầu được dự báo sẽ còn tăng vào cuối quý này.

Được biết, OPEC+ từng cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày vào tháng 11/2022. Việc cắt giảm lần này của OPEC+ cũng diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc mở cửa trở lại.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô lao dốc cùng với các vấn đề trong lĩnh vực ngân hàng, quyết định của OPEC+ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ và vạch ra một ranh giới rõ rệt liên quan đến giá dầu.

Động thái này cũng có thể đặt ra một thách thức đối với chính quyền Mỹ, vốn đang chờ giá dầu giảm xuống 70 USD/thùng trước khi lấp đầy kho dự trữ chiến lược của mình.

Việc cắt giảm này có thể gây ảnh hưởng lâu dài. Giá dầu dường như đang hướng tới mức 100 USD/thùng và các nhà phân tích năng lượng dự kiến sẽ điều chỉnh dự báo kinh tế vĩ mô của họ theo hướng đi xuống.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Tại thị trường trong nước, ngày 3/4, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành từ ngày 3/4.

Ở kỳ điều chỉnh ngày 3/4, các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng nhẹ 60 - 128 đồng/lít. Còn dầu hỏa giảm tới 425 đồng/lít, xuống 19.037 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước), xăng RON 95 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu diesel ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước). Đồng thời không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu (như kỳ trước).

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ BOG giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 7/4 như sau: Xăng E5 RON 92: không cao hơn 22.082 đồng/lít (tăng 60 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON 95-III 1.043 đồng/lít; Xăng RON 95-III: không cao hơn 23.125 đồng/lít (tăng 87 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 19.430 đồng/lít (tăng 128 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 19.037 đồng/lít (giảm 425 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.429 đồng/kg (giảm 50 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/3/2023-03/4/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: Tâm lý lo ngại về biến cố của một số ngân hàng ở Mỹ và châu Âu đã giảm bớt sau khi các ngân hàng được giải cứu; lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu từ Iraq, kế hoạch cắt giảm sản lượng của Nga và thông tin về dự trữ dầu thô của Mỹ…; các yếu tố này tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 21/3/2023 và kỳ điều hành ngày 03/4/2023 là: 93,822 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (tăng 1,581 USD/thùng, tương đương tăng 1,71% so với kỳ trước); 98,294 USD/thùng xăng RON 95 (tăng 1,783 USD/thùng, tương đương tăng 1,85% so với kỳ trước); 94,828 USD/thùng dầu hỏa (giảm 2,324 USD/thùng, tương đương giảm 2,39% so với kỳ trước); 96,891 USD/thùng dầu diesel (tăng 0,574 USD/thùng, tương đương tăng 0,6% so với kỳ trước); 409,928 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 2,709 USD/tấn, tương đương giảm 0,66% so với kỳ trước).

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định: Giữ nguyên mức trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện nay và tiếp tục không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm bảo đảm biến động giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ; tạo dư địa Quỹ BOG để điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới còn nhiều bất ổn; Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, giúp hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá xăng đã có 10 đợt điều chỉnh, trong đó có 6 đợt tăng, 3 đợt giảm và một đợt giữ nguyên.

Mới đây, tại cuộc họp với Tổ điều hành thị trường trong nước, đại diện Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (Vinpa) cho biết số liệu Ngân hàng Nhà nước cho thấy đến cuối tháng 12, tổng hạn mức tín dụng của 27 ngân hàng thương mại cấp cho 34 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu còn 96.000 tỷ đồng. Song, các doanh nghiệp phản ánh rất khó tiếp cận được nguồn vốn này.

Quý I/2023, các doanh nghiệp đã bớt khó khăn hơn nhưng nhìn chung bức tranh tài chính của doanh nghiệp xăng dầu vẫn chưa khả quan do tình trạng thua lỗ nặng nề suốt năm 2022.

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sát sao hơn về chính sách tín dụng để giúp các doanh nghiệp bớt khó khăn hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Bên cạnh đó, nới lỏng điều kiện cho vay, lãi suất; cơ cấu nợ, giãn nợ cho doanh nghiệp, không chỉ doanh nghiệp đầu mối mà còn cả thương nhân phân phối xăng dầu, đại lý. Đặc biệt, tạo điều kiện để doanh nghiệp được giãn nợ thuế, giúp doanh nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn như hiện tại.