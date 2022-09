Giá xăng dầu hôm nay 8/9: Dầu thô đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm nay

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tăng trong phiên giao dịch sáng nay (8/9) sau khi lao dốc vào phiên trước, với dầu thô Brent giảm xuống dưới 90 USD/thùng, vì lo ngại suy thoái kinh tế gia tăng.

Giá xăng dầu hôm nay 8/9: Dầu Brent xuống dưới 90 USD/thùng

Ghi nhận vào 8h30 sáng ngày 8/9/2022, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI đứng ở mức 82,673 USD/thùng, tăng 0,89% trong phiên.

Trong khi đó, giá dầu Brent đứng ở mức 88,942 USD/thùng, tăng 1,07% trong phiên.

Trước đó, ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 8/9/2022, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11/2022 đứng ở mức 81,55 USD/thùng, giảm 0,08 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 7/9, giá dầu WTI giao tháng 11/2022 đã giảm tới 4,9 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 11/2022 đứng ở mức 87,78 USD/thùng, giảm 0,22 USD/thùng trong phiên nhưng đã giảm tới 5 USD so với cùng thời điểm ngày 7/9.

Giá xăng dầu hôm nay 8/9: Giá dầu hôm nay đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm nay, khi mà những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ một lần nữa lại lấn át các yếu tố về nguồn cung.

Giá dầu ngày 8/9 biến động mạnh khi các dữ liệu từ Mỹ và Trung Quốc cho thấy nhu cầu tiêu thụ dầu từ 2 nền kinh tế lớn nhất đang có dấu hiệu suy yếu mạnh.

Theo Viện Dầu mỏ Mỹ (API), dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước đã tăng tới 3,645 triệu thùng, trái ngược với dự báo giảm 733.000 thùng được giới phân tích đưa ra trước đó.

Cũng theo dữ liệu từ API, tồn kho xăng của Mỹ trong tuần trước đã giảm 836.000 thùng và dự trữ chưng cất đã tăng 1,833 triệu thùng.

Tại Trung Quốc, với việc vẫn đang theo đuổi chính sách Zero Covid, nhiều thành phố, trung tâm thương mại, công nghiệp lớn tái áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, nhu cầu dầu của nước này cũng được ghi nhận giảm mạnh.

Dữ liệu từ các cơ quan chức năng của Trung Quốc, nhập khẩu dầu thô của nước này trong tháng 8/2022 đã giảm tới 9,4% so với một năm trước đó.

Lượng xăng nhập khẩu của Trung Quốc cũng đã giảm tới 36% so với cùng kỳ 2021.

Số liệu tổng hợp cho thấy các hoạt động của nhà máy tại Trung Quốc đang suy giảm, doanh số bán lẻ lao dốc, tăng trưởng tín dụng giảm tốc và thất nghiệp gia tăng. Chỉ số quản lý thu mua (PMI) trong lĩnh vực dịch vụ của nền kinh tế Trung Quốc đã giảm từ 55,5 điểm trong tháng 7 xuống 55 điểm vào tháng 8.

Giá dầu hôm nay biến động còn do giới đầu tư ồ ạt bán tháo dầu thô trước lo ngại về rủi ro về tăng trưởng kinh tế và những bất ổn trên thị trường dầu thô.

Ở diễn biến mới nhất, phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Vlapostok hôm nay 7/9, phía Nga cho rằng việc châu Âu kêu gọi áp giá trần với dầu của Nga là hành động "ngớ ngẩn", đồng thời tuyên bố Nga sẽ từ bỏ các hợp đồng cung cấp dầu nếu phương Tây áp đặt giá trần đối với hàng hóa xuất khẩu của Nga.

Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam nhận định, dầu thô có thể tiếp tục giảm khi nhu cầu tiêu thụ suy yếu nhanh hơn nguồn cung.

Hôm qua, giá dầu giảm về mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm nay, khi mà những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ một lần nữa lại lấn át các yếu tố về nguồn cung.

Đồng USD đang gia tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây đã gây sức ép trực tiếp đến giá dầu. Chỉ số Dollar Index hiện đã vượt mức 110,5 điểm, cao nhất kể từ tháng 6/2002. Đồng bạc xanh mạnh lên sẽ khiến cho các ngân hàng trung ương khác trên thế giới cũng phải đẩy nhanh tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ, để tránh việc đồng nội tệ bị mất giá. Lãi suất tăng cùng với cung tiền thu hẹp sẽ kiến cho các hoạt động của nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, kéo theo nhu cầu tiêu thụ dầu giảm xuống.

Mặt khác, đồng USD mạnh lên cũng sẽ khiến cho chi phí kinh doanh và đầu tư trên thị trường dầu trở nên đắt đỏ hơn, khiến cho sức mua ngày một giảm đi. Mặc dù nguồn cung dầu vẫn còn thiếu ổn định, tuy nhiên trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ có nguy cơ sụt giảm mạnh hơn nên những tin tức về nguồn cung không hỗ trợ nhiều cho giá. Cụ thể, sản lượng dầu ở Lybia đang sụt giảm khoảng 100.000 thùng/ngày, tuy nhiên con số không quá lớn, cùng với việc mức giảm chỉ mang tính chất tạm thời do các vấn đề về kỹ thuật, nên không đủ để hỗ trợ cho giá dầu.

Việc Trung Quốc quyết tâm theo đuổi chính sách “Zero Covid” cũng đang là một sức ép đè nặng lên giá dầu. Tình trạng tắc nghẽn tại các thành phố của nước này đều đã giảm trong tháng 8. Bên cạnh đó, theo khảo sát của China Aviation Daily, số chuyến bay hàng ngày đã giảm 41% trong tuần tính đến ngày 28/8 so với cùng kỳ năm 2019 trước khi đại dịch xảy ra.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước

Chiều 5/9, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu cho kỳ điều hành ngày 5/9.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 22/8/2022-05/9/2022) tiếp tục có những diễn biến tăng giảm đan xen. Đầu kỳ, giá xăng dầu liên tục tăng cao do OPEC dự kiến cắt giảm sản lượng; lo ngại về việc Mỹ không xem xét các nhượng bộ bổ sung đối với Iran trong thỏa thuận hạt nhân Iran; sản xuất, khai thác dầu của Libya và Nigieria không cải thiện; tồn kho xăng dầu của Mỹ giảm trong khi mùa mưa bão tại Mỹ đang đến gần ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và vận chuyển dầu thô.

Đến cuối kỳ, giá xăng dầu lại có xu hướng giảm do đồng USD tăng giá; nhiều nước áp dụng chính sách tăng lãi suất ngân hàng để kiểm soát lạm phát cùng với tình trạng dịch bệnh tại Trung Quốc vẫn căng thẳng làm kỳ vọng nhu cầu giảm… Nhìn chung, giá xăng dầu trong kỳ vừa qua diễn biến có tăng, có giảm nhưng xu hướng chung là tăng cao đối với dầu diesel và dầu hỏa và giảm nhẹ đối với xăng và dầu mazut.

Về cơ bản, lượng sản xuất theo kế hoạch đề ra để cân đối cung cầu từ đầu năm 2022 và đã được phân giao thực hiện cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước để bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa 02 kỳ điều hành giá ngày 22/8/2022 và ngày 05/9/2022 là: 105,431 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,195 USD/thùng, tương đương giảm 2,039% so với kỳ trước); 108,866 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,583 USD/thùng, tương đương giảm 2,317 so với kỳ trước; 140,786 USD/thùng dầu hỏa (tăng 11,773 USD/thùng, tương đương tăng 9,126% so với kỳ trước); 143,026 USD/thùng dầu điêzen (tăng 12,175 USD/thùng, tương đương tăng 9,304% so với kỳ trước); 482,322 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 18,717 USD/tấn, tương đương giảm 3,736% so với kỳ trước).

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang được kiểm soát. Theo chủ trương mới của Chính phủ về việc thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh Covid-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đã phục hồi trở lại.

Kỳ điều hành này, giá cơ sở các mặt hàng xăng và dầu mazut giảm nhẹ, giá mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa tăng cao. Để hỗ trợ cho đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định dừng trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa, đồng thời, thực hiện chi Quỹ BOG đối với các mặt hàng này để hạn chế mức tăng cao của giá mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa; giữ nguyên mức trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng và dầu mazut để giảm giá các mặt hàng này theo xu hướng giảm của giá thị trường thế giới.

Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, giúp duy trì nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong nước; tiếp tục khôi phục Quỹ BOG để điều hành giá trong thời gian tới khi thị trường còn tiềm ẩn nhiều bất ổn và diễn biến phức tạp, khó lường; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 451 đồng/lít (như kỳ trước), xăng RON95 ở mức 493 đồng/lít (như kỳ trước), dầu diesel ở mức 0 đồng/lít (kỳ trước là 250 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 0 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít) và dầu mazut ở mức 641 đồng/kg (như kỳ trước). Đồng thời, thực hiện chi Quỹ BOG đối với dầu diesel ở mức 300 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít.

Sau khi thực hiện trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 8/9 như sau: Xăng E5RON92: không cao hơn 23.359 đồng/lít (giảm 366 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 871 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 24.230 đồng/lít (giảm 439 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 25.188 đồng/lít (tăng 1.429 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), nếu không thực hiện chi Quỹ BOG ở mức 300 đồng/lít thì giá bán sẽ là 25.488 đồng/lít, tăng 1.729 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; Dầu hỏa: không cao hơn 25.445 đồng/lít (tăng 1.389 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), nếu không thực hiện chi Quỹ BOG 100 đồng/lít thì giá bán sẽ là 25.545 đồng/lít, tăng 1.489 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.077 đồng/kg (giảm 471 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Đây là một kỳ điều hành giá xăng dầu được dư luận đánh giá là khá "kỳ lạ" khi giá dầu diesel lần lượt vượt mặt cả xăng RON 92 lẫn RON 95. Đây cũng là lần giảm giá xăng ngay sau khi hàng loạt thông tin trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh cho rằng nhiều cây xăng cố tình găm hàng chờ tăng giá.

Bộ Công Thương cho biết sẽ căn cứ tình hình sản xuất của hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn để phân bổ hạn mức nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong quý IV.

Về tình hình cung cấp xăng dầu 6 tháng cuối năm, Tập đoàn dầu khí Việt Nam cho biết nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn đự kiến sản xuất 3,9 triệu m3 trong quý III, chiếm 72% tổng nhu cầu và quý IV dự kiến sản xuất 4,4 triệu m3, chiếm 80% tổng nhu cầu.

Hiện hai nhà máy đều đang vận hành ở công suất tối đa, nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn dự kiến sẽ vận hành ở mức công suất 105% trong 4 tháng cuối năm 2022 để cung ứng xăng dầu cho thị trường.