TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bí thư và Chủ tịch Vĩnh Phúc bị bắt; tin mới vụ cô gái trẻ bị giết ở Điện Biên

Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành bị bắt

Chiều 8/3, Bộ Công an cho biết: Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long (viết tắt Công ty Bất động sản Thăng Long) và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-CSKT-P7 ngày 26/02/2024; căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan; thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, ngày 7/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định:

Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Khởi tố bổ sung vụ án về các tội “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quãng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan.

Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can, gồm: Bà Hoàng Thị Thuý Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, cùng về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi; cùng về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh (phải) và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa bị khởi tố bắt tạm giam. Ảnh Bộ Công an

Ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật & Chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên Trưởng phòng Quản lý Đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và ông Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Các bị can (từ trái qua): Hà Hoàng Việt Phương và Phạm Ngọc Thủy.

Ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, quy định tại khoản 3 Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Bị can Đặng Trung Hoành.

Ngày 8/3/2024, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan sinh năm 1966, tại TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bà xuất thân là giáo viên Trường THCS Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú (gộp 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ). Bà từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa, Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc. Sau đó, bà giữ chức Trưởng ban Dân vận, Chủ nhiệm UBKT rồi Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Tổ chức tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 2/2015, bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 8/3, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Cao Khoa (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi), ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi, cùng về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi,) ông Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật & Chất lượng Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên Trưởng phòng Quản lý Đầu tư Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa (trái) bị bắt do liên quan đến vụ Hậu "pháo". Ảnh: Bộ Công an

Ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, bị khởi tố về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", quy định tại khoản 3 Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Sau khi VKNSD Tối cao phê chuẩn lệnh và quyết định nêu trên, C03 đã thi hành các lệnh và quyết định này theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an cho biết đây là động thái mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo") và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long (viết tắt Công ty Bất động sản Thăng Long) và các đơn vị liên quan. Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan; thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can trên.

Ông Cao Khoa, 70 tuổi, quê ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Khoa từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Quyền Bí thư rồi Bí thư Huyện ủy Mộ Đức; Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2014, ông được miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi để nghỉ hưu theo chế độ.

Cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man là mẹ của 2 con nhỏ

Như Dân Việt đã thông tin: Nghi phạm giết cô gái 21 tuổi ở Lai Châu lại chính là người yêu của nạn nhân. Đó là Lò Văn Xươm (SN 2001) trú tại bản Nậm Há (Noong Hẻo, Sìn Hồ, Lai Châu). Trước khi bị sát hại dã man, vì xảy ra mâu thuẫn nên cô gái 21 tuổi này đã gói gém quần áo và yêu cầu đối tượng Xươm ra khỏi nhà.

Theo Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, hành động chém cô gái 21 tuổi của đối tượng thể hiện sự dã man. (Ảnh: CACC)

Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho biết: "Trưa hôm đó (5/3 – PV) đối tượng (Lò Văn Xươm – PV) đã uống rượu với anh trai của nạn nhân. Tôi nghĩ rằng, đó cũng là lý do khiến đối tượng mất khả năng kiểm soát do nồng độ cồn. Có một điều, dù gì đi chăng nữa, chúng tôi thấy rằng, vết thương dài, sâu thể hiện sự dã man, mất nhân tính của đối tượng đối với người mà mình đã từng có cuộc sống như vợ chồng. Với sự trải nghiệm trong nhiều vụ án, cá nhân tôi không thể hình dung, lại có một con người dã man đến như vậy".

Theo Đại tá Phạm Hải Đăng, vết thương khiến nạn nhân tử vong dài đến 17,5cm, kéo dài từ vùng gáy bên phải đến mép bên phải, làm đứt toàn bộ gân cơ vùng góc hàm bên phải, đứt răng hàm dưới bên phải, đứt tĩnh mạch và động mạch cảnh ngoài. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân chết do mất máu cấp, vì đứt tĩnh mạch, và động mạch cảnh ngoài.

Đối tượng sát hại dã man cô gái 21 tuổi ở lai Châu, đã bị bắt. (Ảnh: Thu Trang)

"Hành động đó chứng tỏ đối tượng (Lò Văn Xươm – PV) chém người yêu như chém một kẻ thù. Cách 4 ngày gây ra án mạng, đối tượng Xươm đã sử dụng ma túy (heroin – PV) cùng với anh trai nạn nhân. Có lẽ thời gian tới, chúng tôi sẽ phải có những nghiên cứu rất sâu về quy luật hoạt động, tâm lý tội phạm, để rút ra những quy luật hoạt động. Đấy là một trong những khía cạnh mà chúng tôi rất băn khoăn. Môi trường giáo dục hình thành nhân cách, động cơ phạm tội, hoàn cảnh phạm tội" – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu bày tỏ.

Clip: Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chia sẻ về gia cảnh khó khăn của cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man.

Nói về hoàn cảnh của cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chia sẻ: Hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất nghèo. Trong nhà không có một thiết bị giá trị nào, không có cả thiết bị điện. Đối tượng và nạn nhân sống kế bên phòng của bố mẹ nạn nhân. Khi nạn nhân chết, gia đình có ý định chỉ mượn ít cốt pha của hàng xóm, để chôn cất.

Lực lượng chức năng thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man. (Ảnh: CACC)

Thấu hiểu hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình nạn nhân, UBND huyện Tân Uyên đã vận dụng các chính sách của Nhà nước, đồng thời kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân được gần 20 triệu đồng, để lo tang lễ cho nạn nhân.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, gia đình nạn nhân thuộc diện di dân. Nạn nhân là con của một gia đình có người bố đã xây dựng gia đình lần thứ 3. Nạn nhân cũng đã ly hôn. Cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man này có 2 con nhỏ.

Người con đầu của nạn nhân sinh năm 2018 (con gái). Người con thứ hai của nạn nhân là cháu trai, sinh năm 2022. Những hình ảnh rất thương, 2 cháu khóc thảm thiết bên thi thể mẹ. Ông ngoại có biểu hiện về mặt thần kinh.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng cảnh sát hình sự đã có những thông điệp gửi tới các mạnh thường quân. Đã có rất nhiều tổ chức muốn giúp đỡ 2 cháu này.

UBND huyện Tân Uyên đã và đang triển khai các bước, tính toán vận dụng các quy định đưa các cháu vào trung tâm bảo trợ.

Nam thanh niên tử vong do xô xát lúc nửa đêm

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 23 giờ 20 phút ngày 7/3, tại gia đình anh Hoàng Văn Tới (sinh năm 1985), tổ dân phố 8, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đã xảy ra vụ xô xát khiến một nam thanh niên tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cụ thể: Khoảng 23 cùng ngày, Đỗ Văn Phùng, sinh năm 1992 (biệt danh "Phùng sứt"), thôn Hợp Giao, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, Lào Cai đi cùng Phạm Văn Xuân, sinh năm 1988 và Hoàng Thị Nga (vợ của Xuân, sinh năm 1994, cùng trú tại Tổ dân phố 1, thị trấn Tằng Loỏng đến nhà Tới (anh rể của Xuân) để nói chuyện về tranh chấp đất đai giữa gia đình Xuân với gia đình Tới.



Đỗ Văn Phùng, sinh năm 1992, biệt danh "Phùng sứt", thôn Hợp Giao, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Thanh Nga



Quá trình nói chuyện đã xảy ra mâu thuẫn giữa chị Phạm Thị Hằng (vợ của Tới, sinh năm 1985) với Đỗ Văn Phùng. Mâu thuẫn khiến Tới cùng con trai là Hoàng Việt Tấn, sinh năm 2007, đã xô xát với Đỗ Văn Phùng và bị "Phùng sứt" dùng dao chém khiến cháu Hoàng Việt Tấn bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ xô xát khiến nam thanh niên tử vong trên đường đi cấp cứu. Ảnh: Thanh Nga

Đối tượng Đỗ Văn Phùng bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan An ninh bắt 2 đối tượng ở Hà Nội vì chống Nhà nước

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 7/3, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.Hà Nội vừa qua đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 2 đối tượng về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015).

2 đối tượng bị bắt về tội về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Ảnh: CAHN

Các đối tượng gồm Nguyễn Chí Tuyến, sinh năm 1974, trú tại số 14, ngách 243/7, Ngọc Thụy, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP.Hà Nội và Nguyễn Vũ Bình, sinh năm 1968, trú tại số 2, ngõ 60, Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.

Các lệnh, quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.