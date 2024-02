Giai đoạn 1 dự án Vành đai 4 TP.HCM phải có 4 làn hoàn chỉnh, làn dừng khẩn cấp

Chiều 22/2, tại TP.HCM, Bộ GTVT đã có buổi làm việc với TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu về tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng tuyến đường Vành đai 4 TP.HCM.

Trình bày tại buổi làm việc, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, tổng chiều dài tuyến Vành đai 4 TP.HCM dài gần 207km, tăng lên vài km so với phương án trước.

Về mặt cắt ngang, hiện các tỉnh đều thống nhất đầu tư giai đoạn 1 gồm 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, giải phóng mặt bằng một lần theo quy mô mặt cắt ngang hoàn chỉnh, đảm bảo 8 làn xe cao tốc. Tuy nhiên, hiện nay còn các tỉnh vẫn còn có sự khác nhau về chiều rộng của làn cao tốc, dẫn đến sự không đồng bộ trên toàn tuyến.

Hướng tuyến của Vành đai 4 TPHCM. Ảnh: Sở GTVT TP.HCM

Các địa phương cũng đang gặp một số vấn đề như nguồn vốn nhà nước tham gia các dự án lớn trong khi nguồn vốn ngân sách địa phương đang khó khăn, khó cân đối, bố trí; vướng mắc về đầu tư công trình nằm giữa hai địa phương và cần có cơ chế đặc thù trong quá trình triển khai thực hiện.

Về phương án thực hiện, quá trình nghiên cứu, các địa phương đã đưa ra hai phương án. Phương án 1 là các địa phương là cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án tại mỗi tỉnh, đáp ứng tiến độ khởi công năm 2025 và hoàn thành năm 2028.

Ngược lại, phương án 2 là gộp toàn bộ tuyến vành đai 4 thành một dự án để thực hiện, tuy nhiên phương án này sẽ dẫn đến tổng mức đầu tư rất lớn, kéo dài thời gian chuẩn bị dẫn đến khó đáp ứng tiến độ đề ra.

Trong buổi làm việc, các địa phương đều thống nhất tiếp cận theo hướng các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án của đường Vành đai 4 TP.HCM. Theo đó, các địa phương cùng kiến nghị sớm trình Quốc hội, xin cơ chế đặc thù để làm Vành đai 4, sự hỗ trợ của từ ngân sách Trung ương. Đặc biệt, tỉnh Long An do điều kiện ngân sách, khối lượng công việc nhiều nên đề xuất Trung ương ương hỗ trợ 90% nguồn vốn làm vành đai 4, đoạn qua địa phận tỉnh Long An.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng, Vành đai 4 TP.HCM cần phải thực hiện đạt chuẩn. Các tỉnh không nên ngại kinh phí, phải giải phóng mặt bằng tổng thể 8 làn, xây dựng giai đoạn 1 phải có 4 làn hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp. Dù thiếu tiền nhưng các địa phương có thể cắt giảm các đầu tư không quan trọng hơn để tập trung cái này.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. Ảnh: H.K

"Vành đai 3 TP.HCM hiện nay giai đoạn 1 chỉ có 4 làn hạn chế, 4km mới có một điểm dừng, 8 - 10km mới có nút giao. Nếu như có sự cố gì đó, việc di chuyển sẽ rất khó khăn", ông Mãi nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng đề xuất các địa phương phải có sự thống nhất về mặt cắt ngang. Ngoài ra, đối với tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có thể nghiên cứu theo phương án cầu cạn, mặc dù chi phí ban đầu cao nhưng có thể đẩy nhanh tiến độ, giải quyết được vấn đề thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời không bị phụ thuộc cát đắp nền…

Vành đai 4 TP.HCM là dự án giao thông trọng điểm, có tính cấp thiết và ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng Đông Nam Bộ và các địa phương. Do đó, các tỉnh cần nghiên cứu tăng ca, tăng kíp, rút ngắn thời gian. Công trình giao thông khi đi vào khai thác sớm một năm cũng sẽ đem lại lợi ích rất lớn.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn tại buổi làm việc. Ảnh: H.K

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng đề nghị thực hiện dự án Vành đai 4 trên tinh thần là cố gắng làm ngày làm đêm để giữ đúng tiến độ. Sau cuộc họp và có ý kiến thống nhất, TP.HCM sẽ đăng ký làm việc với Thủ tướng Chính phủ, sớm trình Quốc hội thông qua Nghị quyết…

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, Vành đai 4 TP.HCM là dự án quan trọng trong liên kết vùng và Bộ GTVT đặc biệt quan tâm.

Theo ông Lê Anh Tuấn, Vành đai 4 TP.HCM là cao tốc đô thị, đường song hành của tuyến này một số đoạn còn có vai trò đường gom…khá phức tạp nên cần phải làm với tinh thần "làm hôm nay phải nghĩ đến ngày mai", tránh xung đột phải phá dỡ về sau, gây lãng phí. Đồng thời, dự án cũng cần có đơn vị tư vấn chung cho toàn dự án để tổng hợp, tư vấn và phản biện về kế hoạch triển khai của các dự án thành phần.

Thứ trưởng Bộ GTVT cho hay, dự án triển khai giữa nhiệm kỳ nên vấn đề phân bổ nguồn vốn cũng khá khó khăn, do đó cần tính đến các cơ chế như ngân sách tỉnh này dùng cho tỉnh khác; cơ chế đặc thù đã áp dụng ở Vành đai 3, cơ chế đặc thù 98 TP.HCM rà soát lại để phù hợp.