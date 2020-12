Giải mã cơ chế hoạt động SIM điện thoại Nga của ông Nguyễn Đức Chung

Trong vụ án "Nhật Cường", bị can Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch Hà Nội đã sử dụng sim điện thoại của Nga để liên lạc với người cung cấp tài liệu mật là bị can Phạm Quang Dũng - cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an).

Cơ quan điều tra cũng làm rõ ngoài 3 lần chuyển tài liệu trên, từ tháng 2 đến tháng 7, bị can Dũng còn có 20 lần chuyển tài liệu điều tra vụ Nhật Cường cho ông Chung thông qua ứng dụng Viber.

Đáng chú ý, trong quá trình giao dịch, ông Chung sử dụng 2 số điện thoại để liên lạc, trong đó có số +796531... là thuê bao mạng di động nước Nga, do người quen tên Phạm Quang Hưng (đã chết hồi tháng 5) tặng cựu Chủ tịch Hà Nội.

Theo kết luận điều tra, sau khi ra đầu thú vào ngày 10/7, Phạm Quang Dũng tự nguyện nộp 2 file ghi âm cuộc trao đổi qua Viber giữa bị can và ông Chung (dùng số +796531...) vào sáng 13/7. Ghi âm thể hiện ông Chung yêu cầu Dũng nắm thông tin về hướng điều tra vụ Nhật Cường.

Việc ông Nguyễn Đức Chung dùng sim điện thoại Nga để liên lạc phần nào gây khó khăn cho công tác điều tra. Vậy cơ chế hoạt động của thuê bao di động nước ngoài tại Việt Nam ra sao? Cần những điều kiện gì và điều quan trọng là sóng có đủ tốt để chủ sở hữu liên lạc?

Tại Việt Nam, người dùng có thể sử dụng sim nước ngoài để đảm bảo không bị gián đoạn liên lạc. Tuy nhiên, để có thể làm được điều này, cần một số thao tác để có thể hòa mạng quốc tế. Hiện nay, tại Việt Nam đã có rất nhiều người sử dụng sim ngoại và cảm thấy sóng tại Việt Nam vẫn "nghe rõ, sóng rất tốt" khi sử dụng để liên lạc nhiều mạng quốc tế khác.

Để có thể sử dụng sim nước ngoài ở Việt Nam, cần đăng ký và sử dụng tính năng data Roaming. Và khi quyết định đăng ký dịch vụ Roaming (chuyền vùng quốc tế), cần phải lưu ý thực hiện khi vẫn đang ở nước ngoài. Cụ thể, chủ sở hữu phải mang theo các loại giấy tờ tùy thân để yêu cầu đăng ký dịch vụ.

Tuy nhiên, một lưu ý quan trọng khi sử dụng sim nước ngoài tại Việt Nam chính là tính năng này chỉ có thể đăng ký với các thuê bao trả sau. Đồng thời, cước dịch vụ cũng khá đắt đỏ.

Khi được hỏi về việc sử dụng sim nước ngoài ở Việt Nam, chuyên gia viễn thông Thái Sơn (phụ trách truyền thông của MobiFone) cho biết: "Việc sử dụng sim nước ngoài ở Việt Nam hiểu nôm na là hình thức "mượn sóng". Tất nhiên phải có hợp đồng trên phương diện đối tác của nhà mạng bên nước ngoài. Khi người dùng làm thủ tục Roaming, họ sẽ sử dụng số điện thoại đó ở Việt Nam bình thường và giá cước dĩ nhiên là giá cước quốc tế. Chi phí sử dụng dịch vụ Roaming ở Việt Nam thường có công thức: Cước Roaming quốc tế Việt Nam cộng thêm chi phí và phụ thu của nhà mạng. Tất cả có thể lên tới con số rất lớn".

Về chiếc sim điện thoại Nga mà ông Chung sử dụng, trước đó, ông được một người quen tặng và người này có lẽ đã làm thủ tục đăng ký dịch vụ Roaming tại nước Nga.

Hiện nay, tại Nga có 4 nhà cung cấp viễn thông lớn là MTC, Megafon, Beeline và Tele2. Các nhà mạng này đều có mức giá tương đồng, nhưng độ phủ sóng và chất lượng dịch vụ mà họ cung cấp khá khác nhau. Không rõ chiếc sim của ông Chung sử dụng là của nhà mạng nào nước Nga.