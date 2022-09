Ông Khải, nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM (BV Mắt) vừa bị VKSND ra cáo trạng truy tố về tội "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Vị này bị xác định có vai trò "chỉ đạo, định hướng" trong việc can thiệp đấu thầu trái pháp luật.

Có 7 cấp dưới của ông Khải tại BV Mắt bị truy tố cùng tội danh gồm Võ Thị Chinh Nga và Phí Duy Tiến, cùng nguyên Phó giám đốc; Nguyễn Quốc Toản, cựu Trưởng khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức; Phan Thị Bích Hạnh, cựu Trưởng phòng Tài chính - Kế toán; Nguyễn Đỗ Nguyên, cựu Trưởng khoa Tổng hợp; Lương Ngọc Tuấn, cựu Phó phòng Vật tư thiết bị và Nguyễn Trí Dũng, cựu Trưởng Khoa Glaucoma.

Bị can Nguyễn Minh Khải thời điểm bị bắt. Ảnh: CACC.

Cáo trạng thể hiện năm 2018, BV Mắt được giao tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu nên ông Khải chủ trì họp và ký phê duyệt dự toán gói thầu với tổng vốn đầu tư hơn 184 tỷ đồng.

Sau khi mở thầu, có 3 nhà thầu đáp ứng đủ các tiêu chí gồm Công ty Dược phẩm Trung ương (Codupha), Công ty Tâm Hợp và Công ty Hào Tín đều đáp ứng tiêu chí. Tuy nhiên, bị can Khải đã chỉ đạo loại nhà thầu Codupha, cho 2 doanh nghiệp Tâm Hợp và Hào Tín trúng thầu, cơ quan truy tố cáo buộc.

Các bị can còn lại đã thực hiện chỉ đạo của ông Khải, cho ý kiến, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu, sử dụng các tiêu chí đánh giá hàng mẫu theo "ý chí chủ quan", không có trong hồ sơ theo quy định. Do vậy, Công ty Codupha đã bị loại dù sản phẩm của doanh nghiệp này có giá thấp hơn.

Sau đó, nhóm Nguyễn Minh Khải ký các hợp đồng mua tổng số 14.800 thủy tinh thể với Công ty Tâm Hợp và Công ty Hào Tín với tổng giá trị gần 50 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng cáo buộc, việc này gây thiệt hại 14,2 tỷ đồng.

Số thiệt hại này bao gồm hơn 5,2 tỷ đồng của Bảo hiểm Y tế; hơn 7,1 tỷ đồng của người bệnh có bảo hiểm y tế và hơn 1,8 tỷ đồng của những người bệnh không có bảo hiểm.

Các bị can Dũng và Nga. Ảnh: Bộ Công an.

Theo điều tra, tổng cộng 14.800 người được xác định là bị hại. Họ khi đăng ký khám bệnh không được giải thích từng loại chi phí, không biết giá thủy tinh thể và có "mong muốn nhanh lành bệnh" nên lựa chọn phẫu thuật thay thủy tinh thể theo tư vấn của bác sĩ.

Công an TP.HCM đã ủy thác cho 54 tỉnh thành làm việc với những người đã thay thủy tinh thể và đã gặp được hơn 11.100 bị hại. Trong đó, có hơn 9.100 người nói "số tiền ít", hiện bệnh đã khỏi nên đề nghị cơ quan tố tụng xung công phần chênh lệnh; khoảng 2.000 người bệnh đề nghị được nhận bồi thường phần chênh lệch.

Bị hại chính trong vụ, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị cơ quan tố tụng thu hồi số tiền bảo hiểm đã thanh toán (5,2 tỷ đồng) do hành vi can thiệp đấu thầu trái pháp luật của các bị can gây ra.

Theo cáo trạng, cựu Giám đốc BV Mắt, Nguyễn Minh Khải thừa nhận vai trò là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm chính, cao nhất nhưng lại để xảy ra sai phạm khi tổ chức đấu thầu gói thầu năm 2018. Tuy nhiên, người này không đồng tình với kết luận giám định về hậu quả thiệt hại là hơn 14,2 tỷ đồng.

Các bị can còn lại đều khai ông Khải là người định hướng, chỉ đạo, đôn đốc và hợp thức kết quả chấm kỹ thuật để cho 2 doanh nghiệp Tâm Hợp và Hào Tín trúng thầu. Phía kiểm sát cho rằng Nguyễn Minh Khải phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.