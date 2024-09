Xã Quế Xuân 1 ở Quảng Nam lấy lĩnh vực kinh tế nào để làm động lực cho mục tiêu nông thôn mới nâng cao?

Sự đồng thuận của toàn dân

Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2015, xã Quế Xuân 1 tiếp tục nâng cao các tiêu chí làm bước đệm để thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo nông thôn trên toàn xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh; chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên.

Hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đang hướng đến xã nông thôn mới nâng cao. Ảnh: T.H.

Ông Nguyễn Nghi – Chủ tịch UBND xã Quế Xuân 1 cho biết: "Xác định chủ thể trong xây dựng nông thôn mới chính là người dân, nên Đảng bộ xã đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Đặc biệt nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và huy động được nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

Trường học tại xã Quế Xuân 1 được xây dựng khang trang. Ảnh: T.H.

Qua đó, nhân dân đã tích cực hiến đất, tường rào, vật kiến trúc, góp ngày công để xây các công trình hạ tầng nông thôn như: nhà văn hóa, khu thể thao, đường bê tông nông thôn... góp phần tạo diện mạo nông thôn mới sáng – xanh – sạch – đẹp.



Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, Quế Xuân 1 từng bước đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các tuyến đường giao thông, kênh mương nội đồng; trường học được xây mới đạt chuẩn; trạm y tế xã đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân; điện chiếu sáng đường quê....

Lĩnh vực văn hoá – xã hội của địa phương cũng có nhiều khởi sắc, tiếp tục phát huy hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư", phong trào thi đua yêu nước và các phong trào hành động khác gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các chế độ, chính sách và an sinh xã hội được chính quyền xã tập trung giải quyết kịp thời.

Nỗ lực hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao

Ông Nghi cho biết: "Để nâng cao thu nhập cho nhân dân theo hướng bền vững, xã Quế Xuân 1 đã thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thành lập các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương và đem lại năng suất, giá trị cao.

Khu vực chợ Bà Rén là điểm nhấn trong phát triển thương mại - dịch vụ của xã Quế Xuân 1. Ảnh: T.H.

Đồng thời khuyến khích người dân khôi phục chăn nuôi, tái đàn theo hướng chăn nuôi sạch, đảm bảo an toàn, điều kiện phòng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang công nghiệp (CN), tiểu thủ công nghiệp (TTCN) và thương mại dịch vụ (TMDV) nhằm tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn".



Năm 2023, diện tích trồng lúa toàn xã là 573,86ha, năng suất bình quân 66 tạ/ha, sản lượng đạt 3.787,5 tấn. Trong vụ Đông Xuân 2022-2023, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Quế Xuân 1 đã liên kết với Công ty giống cây trồng Trung ương Quảng Nam sản xuất 50ha giống Thiên Ưu 8, liên kết với HTX Quế Xuân 2 sản xuất 50ha giống lúa ĐT100.

Từ nguồn vốn theo Nghị định 35/NĐ-CP của Chính phủ, xã triển khai canh tác giống lúa mới TBR97 với diện tích 16ha tại thôn Dưỡng Mông và Trung Vĩnh; liên kết sản xuất và tiêu thụ giống lúa ĐT100 với diện tích 21ha tại thôn Thạnh Hoà và Phù Sa.

Xã Quế Xuân 1 có địa bàn giáp với các khu vực kinh tế phát triển nên tạo thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán. Các loại hàng hóa tại chợ Bà Rén đảm bảo số lượng, chủng loại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân địa phương và vùng lân cận.

Để tạo nhiều việc làm ổn định và tăng thu nhập cho người lao động, UBND xã đẩy mạnh phát triển TMDV, phát triển các ngành CN – TTCN – Xây dựng; tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng để kêu gọi và thu hút nguồn vốn đầu tư, nhất là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, mở rộng cơ sở sản xuất như: may mặc, chế biến lương thực thực phẩm, mộc, cơ khí....

Không chỉ tạo điều kiện cho các ngành kinh tế phát triển vững mạnh, xã Quế Xuân 1 còn chú trọng thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Kết quả đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 48,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,08% và không có hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo.

Đến nay, Quế Xuân 1 đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đạt 15/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, các tiêu chí chưa đạt gồm: thông tin và truyền thông, thu nhập, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế; 4 thôn nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục nâng chất tiêu chí.

"Với quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quế Xuân 1 tiếp tục thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho người dân; tăng cường chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực; vận động người dân sử dụng sổ khám chữa bệnh điện tử...", ông Nguyễn Nghi – Chủ tịch UBND xã Quế Xuân 1.