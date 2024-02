Giám đốc trung tâm khảo thí lý giải về cơ hội thi Đánh giá năng lực vẫn còn nguyên

Chia sẻ với PV báo Dân Việt liên quan đến kỳ thi Đánh giá năng lực khi nhiều thí sinh không đăng ký được vì nghẽn mạng, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội tư vấn: "Thí sinh cứ chuẩn bị sẵn sàng đăng ký sau khi hệ thống mở cổng. Nếu không đăng ký đợt tháng 3, 4 thì sẽ còn đợt tháng 5 và 6 vì những thí sinh đăng ký đợt tháng 4 sẽ không đăng ký được đợt tháng 5 do yêu cầu hai lần thi cách nhau 28 ngày. Khi đó cơ hội thi vẫn còn nguyên".

So sánh kỳ thi Đánh giá năng lực với năm trước, GS Nguyễn Tiến Thảo cho hay: "Năm nay số lượng thí sinh có nguyện vọng đăng ký thi tăng hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thông thường những lần mở cổng đầu tiên tất cả các thí sinh sẽ đều đăng nhập và muốn thi. Lần thứ hai sẽ hạn chế được các thí sinh đã thi rồi do yêu cầu cách nhau 28 ngày".

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm về đăng ký thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024, GS Nguyễn Tiến Thảo thông tin, cổng đăng ký thi Đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội mở từ 9h ngày 18/2 tiếp nhận hồ sơ các thí sinh dự thi HSA các đợt thi trong tháng 3 và tháng 4. Ba đợt thi đầu tiên của năm 2024 (401, 402 và 403) thiết kế phục vụ trên 51.500 lượt thi tại 17 địa điểm thi gồm Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN, Trường ĐH Thăng Long, Trường ĐH Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Học viện Ngân hàng, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Phenikaa, Trường ĐH SP Kỹ thuật Nam Định, Trung tâm Khảo thí & QLCL - ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH SPKT Hưng Yên, Trường ĐH Thái Bình, Trường ĐH Hồng Đức – Thanh Hóa, Trường ĐH Hà Tĩnh, Trường ĐH Sao Đỏ - Hải Dương,...

Theo thống kê, số lượng tài khoản ghi nhận trên cổng đăng ký là 121.679. Thí sinh khu vực Hà Nội chiếm khoảng 37%, tiếp đó là các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hải Dương, Thanh Hóa…

Thời điểm 9h25 phút có số lượng thí sinh đăng nhập cao điểm trên 96.200 tài khoản dẫn đến hệ thống nghẽn mạng. Đến 14h30 cùng ngày, hệ thống đănhg ký hoạt động trở lại bình thường khi một phần thí sinh hoàn thàng việc chọn ca thi.

Theo thống kê sơ bộ đến 17h, số lượng thí sinh đã chọn ca thi là 49.328, chiếm 93,7 % số chỗ thiết kế phục vụ các đợt thi tháng 3 và tháng 4 năm 2024. Các điểm thi tại một số tỉnh ngoài Hà Nội vẫn còn chỗ để thí sinh lựa chọn.

Thời gian tới, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN sẽ mở cổng phục vụ 50.000 chỗ thi cho các đợt thi tháng 5 và 6 tới đây.

Năm 2024 Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức dự kiến 6 đợt thi và số lượng đăng ký 84.000 lượt và thời gian mở cổng đăng ký đợt 1 vào ngày 18/2.

Lịch thi đánh giá năng lực năm 2024 như sau: