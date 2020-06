Giảm giá thịt lợn, không chỉ dựa vào nhập khẩu, ưu tiên tái đàn an toàn

Nhập khẩu lợn sống chỉ là giải pháp tình thế

Ông Phạm Văn Đông - Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết, Bộ NNPTNT đã đồng ý với đề xuất của Cục Thú y về việc nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam để nuôi, giết mổ làm thực phẩm kể từ ngày 12/6/2020.

Theo ông Đông, ngay sau khi Bộ NNPTNT chấp thuận phương án cho nhập khẩu lợn sống, Cục Thú y đã thực hiện phân tích rủi ro nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan trên cơ sở hồ sơ do cơ quan thú y có thẩm quyền của Thái Lan cung cấp.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định, các điều kiện để nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan rất ngặt nghèo. Theo đó, mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu lợn sống từ Thái Lan sang Việt Nam do Cơ quan Thú y Thái Lan dự thảo phải đầy đủ các nội dung chứng nhận quan trọng như: Thái Lan không có các bệnh Nipah, Teschen, dịch tả lợn châu Phi, viêm mụn nước.

Lợn có nguồn gốc từ các trang trại trong vòng bán kính 10km không có bệnh lở mồm long móng, tai xanh, viêm dạ dày ruột truyền nhiễm, sẩy thai truyền nhiễm, viêm mũi truyền nhiễm, giả dại, dịch tả lợn cổ điển, xoắn khuẩn... trong vòng 12 tháng trước khi xuất khẩu.



Việt Nam đã nhập hàng nghìn con giống bố mẹ, ông bà từ Thái Lan để phục vụ tái đàn. Ảnh T.L

Lợn phải có nguồn gốc từ các đàn lợn không có ca bệnh giun bao xuất hiện trong vòng 3 năm trước khi xuất khẩu.

Lợn không tiếp xúc với bất cứ nguồn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nào trong quá trình vận chuyển từ trang trại tới địa điểm xuất hàng ở Thái Lan; không có triệu chứng lâm sàng của bất cứ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nào vào ngày xuất hàng; lợn không sử dụng thức ăn có các chất cấm trong chăn nuôi theo quy định của Thái Lan và Việt Nam.

Lợn để xuất khẩu phải được tiêm phòng bệnh lở mồm long móng và tai xanh; được lấy mẫu xét nghiệm không quá 30 ngày trước ngày xuất khẩu và có kết quả âm tính đối với các bệnh: Sẩy thai truyền nhiễm, dịch tả lợn châu Phi và xoắn khuẩn.

Lợn có nguồn gốc từ các trang trại được quản lý theo tiêu chuẩn của Thái Lan về thực hành nông nghiệp tốt và được cơ quan thú y có thẩm quyền của Thái Lan kiểm soát; được vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến các cửa khẩu trên đất liền được quy định của Việt Nam.

Phương tiện vận chuyển được vệ sinh và tiêu độc khử trùng bằng các phương pháp đã được Cơ quan Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Hợp tác của Thái Lan phê duyệt.

Hiện, Thái Lan đã đăng ký 8 trang trại xuất khẩu lợn sống sang Việt Nam (số lượng trang trại đăng ký có thể thay đổi tùy từng thời điểm nhưng bảo đảm các trang trại này đều được cơ quan thú y có thẩm quyền của Thái Lan giám sát và đăng ký với Cục Thú y Việt Nam).

"Các trang trại chăn nuôi này được quản lý theo tiêu chuẩn TSA 6403-2009 của Thái Lan về thực hành nông nghiệp tốt đối với trang trại chăn nuôi lợn" - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết thêm.

"Sau khi lợi ích giữa người chăn nuôi, người phân phối và người tiêu dùng được cân bằng, giá thịt lợn về đúng giá thực và không ảnh hưởng đến CPI theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT sẽ thông báo tạm dừng biện pháp nhập khẩu lợn sống trước một tháng. Cục Thú y có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị liên quan biết để chủ động thực hiện" - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định.

Ưu tiên cho tái đàn an toàn



Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, nhập lợn sống từ Thái Lan chỉ là một trong nhiều giải pháp Bộ NNPTNT đang thực hiện để giảm giá lợn hơi về mức hợp lý, đảm bảo quyền lợi của người nông dân, người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, hiện giá lợn hơi đã hạ nhiệt, tại nhiều địa phương đã xuống dưới mức 90.000 đồng/kg.

Cách ly đủ thời gian, âm tính với dịch tả lợn châu Phi mới cho giết mổ Các doanh nghiệp Việt Nam chỉ được nhập khẩu lợn sống từ các trang trại của Thái Lan đã được cơ quan thú y có thẩm quyền của Thái Lan tổ chức kiểm soát, xác nhận và đăng ký xuất khẩu với Cục Thú y Việt Nam. Doanh nghiệp nhập khẩu lợn sống phải có xe vận chuyển lợn chuyên dụng, bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và phúc lợi động vật, đồng thời phải có cơ sở nuôi cách ly kiểm dịch đáp ứng các yêu cầu theo quy định. Các cơ sở cách ly kiểm dịch đàn lợn nhập khẩu sẽ được các cơ quan thú y thuộc Cục Thú y tổ chức kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, nếu bảo đảm yêu cầu theo QCVN 01-99:2012/BNNPTNT về điều kiện vệ sinh thú y khu cách ly kiểm dịch động vật mới được phép đưa đàn lợn nhập khẩu vào nuôi cách ly kiểm dịch. Cơ quan Thú y tổ chức thực hiện cách ly kiểm dịch, lấy mẫu xét nghiệm các bệnh theo quy định. Đối với những con lợn thương phẩm, đến thời kỳ giết mổ sẽ cách ly, thực hiện xét nghiệm dịch tả lợn châu Phi, nếu trong 5 ngày không phát hiện dương tính với dịch tả lợn châu Phi sẽ được đưa đi giết mổ. P.V

Điều đáng mừng là hiện nay, tốc độ tái đàn lợn của người dân, doanh nghiệp rất nhanh. Đến tháng 5/2020, theo báo cáo của các địa phương, tổng đàn lợn của cả nước đạt gần 24,89 triệu con, tương đương 80,3% so với tổng đàn lợn trước khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi (khoảng 31 triệu con vào 31/12/2018), tăng trưởng bình quân 5,78%/tháng.

Tổng đàn nái gần 2,9 triệu con, tỷ lệ đàn nái ngoại và nái lai chiếm trên 80%, năng suất sinh sản của đàn nái đạt 18 con cai sữa/nái/năm, khả năng sinh trưởng cao nên khối lượng xuất chuồng bình quân đạt 87,5kg/con.

Cùng với đó, dịch tả lợn châu Phi cơ bản được khống chế, chỉ xuất hiện những ổ dịch nhỏ. Đến nay, đã có trên 99% số xã đã công bố hết dịch, bảo đảm các điều kiện cho chăn nuôi lợn tái đàn, tăng đàn (Việt Nam trong 12 tháng đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, so với Trung Quốc cần hơn 17 tháng và hiện nay dịch bệnh vẫn đang xảy ra tại nước này).

Đây là điều kiện cơ bản để người chăn nuôi, doanh nghiệp và các địa phương tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn.

Hiện, cả nước chỉ còn 183 xã (1%) của 15 tỉnh, thành phố có dịch chưa qua 30 ngày (trên 95% số xã của 15 tỉnh, thành phố này đã công bố hết dịch).

Hiện cả nước có gần 900 cơ sở, vùng chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh, Bộ đang tiếp tục chỉ đạo việc tăng cường phổ biến và nhân rộng các mô hình (hộ chăn nuôi, gia trại, trang trại) chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.