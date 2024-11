Giang hồ “Thành bẹt” cùng các đối tượng trong đường dây bốc bát họ cho vay nặng lãi, có thể bị xử lý sao?

Truy tố nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Viện KSND TP.Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Đoàn Quốc Huy (SN 1993, ở quận Cầu Giấy" về tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Huy bị truy tố sau khi đầu thú hồi tháng 7, còn trước đó, viện kiểm sát đã truy tố 24 người khác về các hành vi liên quan cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng và tàng trữ ma túy. Tất cả các đối tượng đều nằm trong đường dây phạm tội do "Thành bẹt" cầm đầu.

Hồ sơ vụ án thể hiện, năm 2022, Nguyễn Văn Thành (tức "Thành bẹt", SN 1987) và nhóm bạn là Nguyễn Khang Nam (SN 1992); Nguyễn Quang Anh (SN 1988); Trương Văn Thắng (SN 1996, đều ở Hà Nội) cùng nhau góp vốn kinh doanh cho vay lãi suất cao nhằm thu lời.

Trong vụ án, 4 bị can trên được xác định là "nhóm sáng lập" do mỗi người đều góp 400 triệu đồng để cho vay bằng hình thức bốc bát họ. Khách có nhu cầu sẽ được vay trong thời gian từ 25 đến 50 ngày, tỷ lệ 10 ăn 8 (cắt lãi trước), tương đương tiền lãi là 4.000 – 8.000 đồng/1triệu/1 ngày (lãi suất từ 146% - 292%/năm).

Để hoạt động, Thành đã chỉ đạo lập nhóm chát "HCN2" trên ứng dụng Letstalk nhằm trao đổi thông tin liên quan đến việc cho vay đồng thời yêu cầu Nam, Thắng và Quang Anh lập các đại lý cấp dưới, gồm có Tổ trưởng và các Tổ viên.

Trong đó, Tổ trưởng chỉ đạo các Tổ viên chủ động đăng bài quảng cáo; vào các nhóm cho vay tín dụng, nợ xấu... trên Facebook để tìm thông tin, số điện thoại của khách có nhu cầu vay vốn rồi giao dịch với khách. Khi khách đồng ý vay vốn bằng hình thức bốc bát họ, các Tổ viên yêu cầu khách chụp ảnh căn cước công dân và hình ảnh địa chỉ nơi ở của khách để đến kiểm tra. Nếu đúng địa chỉ, khách hàng sẽ đủ điều kiện cho vay.

Khi vay tiền, khách hàng sẽ phải trả cho các đối tượng phí làm hồ sơ với số tiền trung bình là 1 ngày tiền gốc của khoản vay và bị cắt lãi trước. Trong thời gian từ năm 2022 đến 2023, băng nhóm của "Thành bẹt" đã lập được 5 tổ.

Bị can Nguyễn Văn Thành, tức "Thành bẹt" bị bắt hồi tháng 12/2023. Ảnh: DV.

Số này gồm Tổ 1 lấy tên "Khang Hoàn Kiếm" do Trần Thuỷ Hoàng (SN 1996) làm Tổ trưởng. Tổ 2 có tên "Trung Ba Đình" do Vũ Đức Huy (SN 2000) làm Tổ trưởng. Tổ 3 tức "Tài Tây Hồ" với Tổ trưởng là Tạ Văn Quý (SN 1994).

Tiếp đến, Tổ 4 lấy tên "An Nghi Tàm" do Đỗ Phương Nam (SN 2000) phụ trách và Tổ 5 với tên "Hồng Hai Bà Trung" do Đỗ Gia Huy (SN 1998) làm Tổ trưởng. Nhóm thuê tài khoản quản lý việc cho vay lãi.

Để quản lý nhân viên và hoạt động thu chi trong các tổ, Nguyễn Quang Anh đã đăng ký 3 tài khoản gồm "Phattailoc66666", "Phattailoc9999" và "Phattailoc99999" trên trang 1Cash.Info.

Cơ quan tố tụng cho hay, trang website này có tính năng quản lý cầm đồ, cho vay tài chính với chi phí 1,8 triệu đồng/tài khoản/tháng. Quang Anh giao tài khoản cho 5 tổ quản lý, sử dụng chung.

Quá trình hoạt động cho vay, nếu khách hàng chậm trả nợ, các Tổ trưởng sẽ yêu cầu Tổ viên nhắc nhở và nếu tiếp tục không được, thông tin của khách sẽ được báo lên group chat "HCN2" để Nhóm sáng lập biết. Nhà của khách chậm trả sau đó sẽ bị ném mắm tôm cùng dầu luyn…

Trong đường dây này, "Thành bẹt" là người giữ vai trò cầm đầu, quản lý chung toàn bộ liên đến việc cho vay lãi. Anh ta cùng 3 người khác trong nhóm sáng lập đưa ra tỷ lệ ăn chia với cấp dưới.

Cụ thể, nhóm sáng lập gồm có Thành, Nam, Quang Anh và Thắng, mỗi người được hưởng lợi 25%/ tổng số tiền thu lãi sau khi trừ chi phí tiền thuê nhà, tiền thuê tài khoản trên trang 1Cash.Info và tiền trả lương cho các Tổ trưởng, nhân viên.

Nhóm các Tổ trưởng gồm có Trần Thuỷ Hoàng, Vũ Đức Huy, Tạ Văn Quý, Đỗ Phương Nam và Đỗ Gia Huy, được trả lương 7 triệu đồng/tháng đồng thời được hưởng 5%/tổng số tiền lãi đã thu của khách hàng do Tổ mình phụ trách.

Nhóm các tổ viên được trả lương 5 triệu/tháng và được hưởng số tiền từ việc thu phí làm hồ sơ của khách vay bằng tiền gốc và lãi khách hàng phải nộp trong 1 ngày/tổng số tiền khách vay. Số tiền này là tiền thu ngoài, không tính vào số tiền thực tế cho vay.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, băng nhóm của "Thành bẹt" cho nhiều người vay tiền với lãi suất rất cao nhưng nhiều người từ chối khai báo nên chỉ xác định được 45 trường hợp. Riêng từ tháng 3 đến tháng 12/2023, nhóm này cho 16 người bốc bát họ, lãi suất từ 146 - 292%/năm nên chỉ với số tiền gốc 520 triệu đồng, chúng thu lời bất chính hơn 205 triệu.

Quy định về tội cưỡng đoạt tài sản

Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh cho hay, Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, người nào có hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt tù thấp nhất là 1 năm tù, cao nhất là 20 năm tù.

Ngoài hình phạt chính nêu trên, người phạm tội cưỡng đoạt tài sản còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.



Theo luật sư Sơn, trong vụ việc này các đối tượng còn có thể bị truy tố tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Cụ thể, người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Trường hợp phạm tội mà thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên có thể bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.